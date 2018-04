Barcellona - Roma in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Barcellona-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Il calcio d’inizio, previsto per le ore 20:45, verrà fischiato dall’arbitro olandese Danny Makkelie.

Diretta Barcellona-Roma

QUI BARÇA

I blaugrana invece sono sempre più vicini al titolo in Liga, con un margine piuttosto importante rispetto all’Atlético Madrid secondo a solo otto giornate dal termine della corsa. Nell’ultima giornata è arrivato comunque un pari un po’ troppo sofferto contro il Siviglia: solo Messi, nel finale, ha salvato i suoi nonostante un piccolo fastidio.

Il gol della Pulga di sabato è stato una sorta di sentenza sulla sua presenza, in minimo dubbio per questa sfida: il fuoriclasse argentino ci sarà. E come al solito, molto per i catalani passerà dal suo sinistro, fonte creativa fondamentale di una squadra che altrimenti fa abbastanza fatica, soprattutto in relazione al proprio talento, a trovare soluzioni alternative.

Valverde è stato comunque chiaro nel dire che non basterà essere favoriti, alla vigilia. Oggi l’unico indisponibile sarà Lucas Digne, che nella capitale ha vissuto la stagione 2014-2015. Da segnalare anche l’assenza forzata del non arruolabile Coutinho, giunto dalla Premier League a gennaio.

Ernesto Valverde è orientato verso un 4-3-3. Il portiere sarà Ter Stegen, con Sergi Roberto e Jordi Alba (pure lui ai microfoni ieri) ai lati e la coppia Piqué-Umtiti nel mezzo. Rakitic, il rientrante Sergio Busquets ed Iniesta formano il centrocampo, mentre in avanti tridente tutto qualità e velocità con Dembelé, Suarez e Messi.

Live Barcellona-Roma

QUI ROMA

I giallorossi, in Serie A, occupano la terza posizione in classifica anche se potrebbero essere superati dall’Inter nel recupero della 27esima giornata, che opporrà i nerazzurri al Milan dalle ore 18:30. È stata una buona stagione per loro sinora, specie nell’inattesa cavalcata europea, che agli occhi di molti sarebbe potuta terminare già ai gironi…

Ed invece, eliminando lo Shakhtar con un secco 1-0 all’Olimpico, la Lupa ha mostrato i propri valori ed è pronta per provare ad essere la grande sorpresa nelle semifinali. Certo la condizione della squadra non è proprio la migliore, ma come ha detto Monchi in queste occasioni bisogna fare il massimo prima di tutto come atteggiamento.

Intanto il pareggio sul campo del Bologna di sabato scorso ha lasciato una pessima notizia a Di Francesco: si tratta del problema muscolare alla stella Radja Nainggolan, che precauzionalmente potrebbe partire dalla panchina. Non si hanno grandi notizie odierne sul belga, il quale in realtà si è già sbilanciato personalmente verso una propria presenza…

Nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco intanto si parte dalle certezze in difesa: davanti ad Alisson spazio ai soliti Florenzi, Manolas, Fazio (che ha parlato in conferenza stampa) e Kolarov. In mediana pronto a subentrare Pellegrini nel caso in cui Nainggolan non riuscisse a prendere il posto al fianco di De Rossi e Strootman. Under è ai box: Perotti, Dzeko ed El Shaarawy formano dunque il tridente offensivo.

Diretta live Barcellona-Roma

CURIOSITÀ

Lo ha voluto ricordare anche Di Francesco alla vigilia, il Barcellona in casa ha subito un solo gol in casa nell’edizione corrente di questa competizione. Un rullino di marcia straordinario cui i capitolini ribatteranno con la loro spigliatezza, richiamata anche da Perotti ieri: per loro zero pressione e solo complimenti per quanto fatto finora. Dovesse interrompersi qui la cavalcata europea, sarebbe tutto sommato normale.