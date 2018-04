Milan - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:30)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

4-2-3-1 classico per Spalletti. Handanovic in porta, Skriniar e Miranda a protezione con D’Ambrosio e Cancelo terzini. Gagliardini e Brozovic frangiflutti di centrocampo, Rafinha dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L’Inter sta rinascendo dopo il lungo periodo di magra. La scoppola con il Genoa - netto 2-0 a Marassi - ha messo Spalletti ed i suoi uomini contro il muro, con un’unica soluzione possibile: lavorare per ripartire, per tornare ai fasti dell’andata. Detto, fatto; 4 gare senza perdere, 10 gol fatti, 0 subiti, ed il solo pareggio contro il Napoli a frenare la corsa perfetta. Lucidata la difesa - Miranda e Skriniar perfetti - la squadra gira con profitto, trovando nella coppia Brozovic - sontuoso in questo periodo - Gagliardini un centrocampo di qualità, con Rafinha perfettamente inserito nell’11. Un Icardi da 6 gol nelle ultime due a confezionare il pacchetto.

Solito 4–3-3 per Gattuso. Donnarumma in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Calabria, Bonucci, Romagnoli, e Rodriguez. Kessie, Montolivo - squalificato Biglia - e Bonaventura a centrocampo; davanti Suso e Calhanoglu a supporto di Cutrone.

Il Milan comunque è in striscia positiva, anche se nel sabato di Pasqua la Juve ha fatto valere con fermezza il fattore Stadium. I rossoneri hanno giocato con coraggio per un’ora, sfiorando anche la possibilità di passare in vantaggio dopo il pareggio dell’ex avvelenato Bonucci. Lo stop era prevedibile, nulla è compromesso, nemmeno la corsa Champions. Gli uomini di Gattuso sono 6^ con 50 punti, a -8 dall’Inter con lo scontro diretto da giocare. Dovessero vincere, la volata finale sarebbe scintillante, ed il 4^ posto non più una chimera. Vincere per la gloria, cittadina ed europea.

Sono 167 precedenti totali tra le due compagini. L’Inter comanda con 62 vittorie, il Milan ne annovera 51 mentre sono 54 i pareggi. L’ultimo head to head, in Serie A, risale all’Ottobre del 2017, 8^ giornata di campionato. Derby rocambolesco, spettacolare. Icardi permette all’Inter di chiudere il primo tempo, show nella ripresa. Pareggia Suso prima di un’ulteriore perla del 9 argentino. Bonaventura - coadiuvato da Handanovic - pareggia, ma il penalty del solito Icardi incorona i nerazzurri.

Arbitra Marco Di Bello coadiuvato da Costanzo e Preti, quarto uomo Giacomelli. VAR (Video Assistant Referee) Valeri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Schenone.