Serie A, le formazioni ufficiali di Milan - Inter

Tutto pronto a San Siro per il piatto forte del pomeriggio dei recuperi della ventisettesima giornata. Alla Scala del calcio si sfidano le due squadre meneghine, con in palio punti importantissimi per la rincorsa all'Europa: il Milan di Gattuso vuole rosicchiare punti ai cugini dell'Inter di Luciano Spalletti, i quali potrebbero archiviare il discorso Champions estromettendo i rossoneri. Ad un'ora dal fischio d'inizio i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

4–3-3 per Gattuso, senza novità e con la conferna di Cutrone davanti a tutti. Donnarumma in porta, difesa composta da Calabria, Bonucci, Romagnoli, e Rodriguez. Kessie, Montolivo - squalificato Biglia - e Bonaventura a centrocampo; davanti Suso e Calhanoglu a supporto di Cutrone.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. All: Gattuso.

Risponde con il 4-2-3-1 classico Luciano Spalletti. Handanovic in porta, Skriniar e Miranda a protezione con D’Ambrosio e Cancelo terzini. Gagliardini e Brozovic frangiflutti di centrocampo, Rafinha dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.