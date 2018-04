Inter - Spalletti: "Siamo in crescita, l'obiettivo massimo resta la qualificazione in Champions"

A caldo, Luciano Spalletti è felice della prova messa in campo dai suoi ragazzi. Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Inter ha infatti detto la sua sul pari contro il Milan: "Sono contento per quello che ha fatto la mia squadra, anche all'inizio del campionato del campionato spesso dicevo che non giocavano un buon calcio perché il risultato veniva da episodi. Adesso siamo cresciuti, a volte ancora facciamo un po' di confusione ma è una squadra vera ed è questo che ci porterà lontano".

Il tecnico ha in seguito ricordato gli obiettivi della sua Inter: "A noi ci interessa guardare l'obiettivo massimo che è la qualificazione alla Champions, del Milan ci interessa relativamente. Vincendo oggi li avremmo tagliati fuori, rimane una concorrente in più ma il segnale importante è che noi stiamo giocando a pallone. Brozovic è il giocatore che riesce a darci pulizia e qualità".

Spalletti ha poi parlato del netto miglioramento sotto il livello delle prestazioni: "Io penso che dipenda dalla disponibilità dei calciatori, questi ragazzi nel momento di difficoltà non si sono lasciati andare e sono stati pignoli per migliorare e adesso sono stati premiati. Questo cambiare ci sta dando qualche vantaggio. Ora fanno vedere di essere più a suo agio con questi cambiamenti, si imposta a tre e si difende a quattro".

In ultimo, un passaggio sull'attuale momento dell'Inter "Per il momento il non prendere goal è casuale. Sotto l'aspetto del portare gente in area di rigore dobbiamo migliorare visto che a volta c'è solo Icardi. Con i centrocampisti ancora ci si arriva poco, bisogna fare qualcosa in più" conclude Luciano Spalletti.