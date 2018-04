Sassuolo: la gioia di Iachini e Cassata nel post-gara

Beppe Iachini è visibilmente soddisfatto. Intervistato da Sky Sport 24, il tecnico del Sassuolo ha parlato proprio della sfida contro il Chievo Verona: "Penso che il risultato sia giusto, la squadra è partita bene, ha creato due occasioni da gol. Poi c'è stata una giusta espulsione e siamo rimasti in dieci tutta la partita. Poi in nove. Ma abbiamo subito gol senza neanche rischiare troppo. Abbiamo cercato di pareggiare e ci siamo riusciti. Lo spirito è questo, i ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita nella maniera giusta. Questo è quello che dobbiamo fare".

Passaggio importante anche sulla classifica: "Non dobbiamo essere sereni. Dobbiamo pensare a interpretare una partita alla volta, nello stesso modo a prescindere da chi va in campo: oggi siamo venuti qui mai rinunciatari, con due punte anche quando eravamo 10 contro 11. La mentalità deve essere questa. Milan avvisato? Pensiamo a recuperare energia. Abbiamo fatto due partite molto dispendiose, cercheremo di recuperare perché ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte e ben allenata. Dovremo fare un'altra grandissima partita".

A Iachini, fa eco Cassata, autore della punizione che ha di fatto fissato il risultato sull'1-1: "L'ho sognato milioni di volte un gol così, è un punto importante per noi, non abbiamo mai smesso di crederci. Stiamo trovando continuità e stiamo cercando di fare il meglio possibile per cercare di arrivare il prima possibile alla salvezza. Se ci crediamo? Sì, e penso che lo abbiamo dimostrato. Ci abbiamo creduto fino in fondo e siamo riusciti a portare a casa questo punto" conclude Cassata.