Errani - Giorgi, terra azzurra a Charleston

Sigillo azzurro. Sara Errani replica ad un avvio in difetto e si impone in tre sulla romena Buzarnescu, Camila Giorgi prevale sulla quotata Gavrilova e vola al terzo turno. La maceratese, come la connazionale, deve ricorrere al parziale decisivo, dopo un calo nel corso del secondo set. Sarita deve sciogliere ora l'enigma Pera, di altro spessore la partita che attende la Giorgi. Oltre la rete Madison Keys, assente ingiustificata a IW e Miami - ritiro nel corso del match con la Azarenka - ma campionessa di prima fascia. La Keys ferma la Arruabarrena, senza però incantare. 61 36 63, questo il punteggio finale.

Due eliminazioni eccellenti. Johanna Konta scivola al cospetto della Stollar e continua a litigare con un 2018 fin qui avaro di soddisfazioni. Petra Kvitova infila il terzo torneo negativo dopo il successo conseguito a Doha. La ceca esce forte dai blocchi, ma si spegne alla distanza con Kristyna Pliskova.

In uno degli incontri più attesi, la Osaka, regina a IW, ferma l'ascesa della teutonica Siegemund, specialista in materia. Decisivo il prolungamento del secondo, la nipponica evita un pericoloso strascico. La Goerges concede un parziale alla Ahn, la Cornet demolisce la Hercog. Tutto facile per la Vesnina con la Townsend, qualche problema, invece, per la Barty, chiamata agli straordinari dalla Maria. La Sevastova dilaga al terzo con la Dolehide, la Bertens cancella la Krunic.

I risultati