Turkish Airlines EuroLeague, day 30 - Si definisce la griglia playoff

Google Plus

Tutto pronto per il grande spettacolo dei playoff della Turkish Airlines EuroLeague. L'ultima due giorni di Regular Season, valevola per la trentesima giornata stagionale, definisce la griglia della post-season e dei quarti di finale 2018. Già stabilite le otto qualificate alla seconda fase, resta da definire l'ordine con le quali queste ultime accederanno ai playoff, con tre - forse quattro - posizioni, ancora da scoprire.

Se i primi due posti sono oramai certi, con il CSKA Mosca di Itoudis a fare da guida davanti al Fenerbahce campione d'Europa, le altre sei posizioni sono ancora in bilico, anche se sembra oggettivamente difficile che Real e Panathinaikos possano insidiare la terza postazione dell'Olympiacos. Procediamo con oridne.

Foto Fenerbahce Twitter

Le prime due gare odierne vedranno le due battistrada ospitare rispettivamente la Stella Rossa a Mosca e l'Unicaja Malaga ad Istanbul. Due passerelle conclusive dove Itoudis e Obradovic vorranno sì chiudere al meglio la Regular Season davanti al proprio pubblico, anche se verosimilmente faranno ruotare l'organico a disposizione. Alle 20.45 la sfida del Forum di Assago, dove Milano ospita il Panathinaikos di Pascual, al quale serve una vittoria per confermare il quinto posto e provare l'assalto al terzo ed al quarto. Chiudono il quadro le sfide di Barcellona, dove il Khimki prova a non chiudere all'ottavo posto la stagione regolare, e quella di Vitoria, con i baschi che possono infilare la settima vittoria di fila e giocarsi il sesto posto con lo Zalgiris.

La squadra di Jasikevicius è attesa, venerdì alle 18, dalla trasferta ostica sul campo dell'Olympiacos. La squadra di Atene, in lieve calo di forma, ha bisogno di un successo per confermare il terzo posto in classifica, di fondamentale importanza soprattutto perché difficilmente il Real Madrid fallirà l'appuntamento serale contro il Brose di Luca Banchi. Nel mezzo, l'unica partita ininfluente del lotto, quella tra Valencia e Maccabi, due deluse dalla Regular Season.

Foto Euroleague Twitter

Il programma della trentesima giornata

Giovedì

Ore 19 Cska Mosca - Stella Rossa Belgrado

Ore 19.15 Fenerbahce Istanbul - Unicaja Malaga

Ore 20.45 Armani Olimpia Milano - Panathinaikos Atene

Ore 21 Barcellona Lassa - Khimki Mosca

Ore 21 Baskonia Vitoria - Anadolu Efes Istanbul

Venerdì

Ore 18 Olympiacos Pireo - Zalgiris Kaunas

Ore 20.30 Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv

Ore 21 Real Madrid - Brose Bamberg

La classifica