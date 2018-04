Toro Rosso, sostituiti i primi elementi della PU Honda

In casa Toro Rosso sono già stati cambiati i primi elementi della PU Honda in vista del GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di F1 in programma questo week end.

La conferma arriva dallo stesso Tanabe, direttore tecnico per il reparto F1 di Honda. Dopo i problemi avuti da Gasly nel GP d'Australia, che hanno portato al ritiro del francese nelle prime fasi della gara per la rottura dell'Mgu-H, Honda ha esaminato il componente che ha ceduto nella sua fabbrica di Sakura. Dopo questi controlli, è arrivata la decisione di cambiare il pezzo su entrambe le monoposto della scuderia di Faenza: per Gasly inoltre si dovrà sostituire anche l'unità termica, danneggiata dalla rottura dell'Mgu-H.

Queste la parole di Tanabe sul lavoro svolto dai tecnici a Sakura e sui correttivi fatti da Honda per evitare il ripetersi del problema: "Durante la gara di Melbourne abbiamo avuto un problema con l'Mgu-H e il turbocompressore sulla vettura di Gasly: questo ha portato anche un danneggiamento dell'unità termica. Per questo motivo sulla sua vettura in Bahrein ci saranno due nuovi elementi, che sono stati entrambi modificati per evitare il ripetersi del problema. Come misura precauzionale, abbiamo deciso di introdurre nuovi componenti anche sulla vettura di Hartley; questa nostra decisione è stata difficile da prendere, non essendo ovviamente ideale cambiare dei componenti già alla seconda gara. Tuttavia crediamo che questa sia la cosa giusta da fare, vogliamo che il problema avuto in Australia non si ripresenti".