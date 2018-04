Milan, operazione riuscita per Conti: tempi di recupero stimati in 5-6 mesi

Google Plus

E' perfettamente riuscito l'intervento di Andrea Conti, il secondo nell'arco di sei mesi al ginocchio sinistro. Il terzino rossonero è tornato sotto i ferri a Villa Stuart perchè il ginocchio non era ancora stabile. Una stagione sfortunata per l'ex Atalanta visto che ha giocato solo cinque partite nella sua prima stagione milanista.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica che oggi Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi.

LE PAROLE DI ANDREA CONTI PRIMA DELL'OPERAZIONE

"Non vedo l'ora di fare questa operazione, a settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest'anno. L'anno prossimo sarà completamente diverso, sono convinto che sarà la mia stagione migliore. Sono molto tranquillo, purtroppo queste sono cose che capitano, se è andata così si vede che doveva succedere - ha spiegato Conti. Gattuso e i compagni mi sono sempre vicini. La Nazionale? Anche quello sarà un mio obiettivo, ma ora penso solo all'operazione e al lavoro dei prossimi mesi".