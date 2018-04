Milan, ora è ufficiale: Gattuso rinnova fino al 2021

Dopo le tanti voci dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: Rino Gattuso ha firmato il rinnovo fino al 2021.

Un rinnovo che Gattuso ha conquistato sul campo, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Il tecnico rossonero ha fatto un lavoro che quasi nessuno immaginava, è riuscito a riportare a Milanello la filosofia degli anni passati del grande Milan. Inoltre Ringhio ha risollevato una squadra e l'ha portata a lottare per il quarto posto valorizzando al meglio l’attuale rosa. Infine ieri ha dato un'ulteriore prova di maturità dicendo che l'Inter meritava di vincere il derby. L'era Gattuso prosegue con uno stipendio adeguato e il riconoscimento pubblico del grande lavoro che sta facendo.

LE PRIME PAROLE DI GATTUSO DOPO IL RINNOVO

Ringrazio per l'opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il Milan. Ringrazio i ragazzi e il mio staff. Vi ringrazio per la fiducia, speriamo di riportare presto in alto il Milan.

LE PAROLE DI FASSONE

Buona sera a tutti, è giunto il momento di comunicarvi che Rino Gattuso sarà il nostro tecnico per i prossimi tre anni. È una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui e lui in questi mesi ha fatto un lavoro straordinario. Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti no

LE PAROLE DI MIRABELLI

Ho parlato già tanto di Rino. La gente ora vuole sentire lui, gli faccio un in bocca al lupo e gli auguro di restare con noi molto più di tre anni.