Eredivisie: PSV ed AZ animano la trentesima giornata, il Roda vuole il terzo successo consecutivo

Con una Eredivisie saldamente nelle proprie mani, proverà a vincere ancora la capolista d’Olanda PSV Eindhoven, in casa di un AZ Alkmaar terzo e dunque tutt’altro che deciso a cedere punti. Un vero e proprio big match, uno di quelli da vivere dall’inizio alla fine. Spera in un passo falso dei bazoer, poi, l’Ajax, in casa e contro un Heracles Almelo che non dovrebbe creare troppi problemi. Occhio però alle sorprese, tutto può succedere in Olanda. Chiamato al riscatto, inoltre, l’Utrecht, in casa e contro un ADO Den Haag davvero sorprendente ed ancora in corsa per un posto nei playoff-Europa League. I padroni di casa sono favoriti, i pellicani vogliono sorprendere ancora.

Reduce da tre turni senza vittoria, deve necessariamente scuotersi il Vitesse, che contro il NAC Breda proverà a vincere e a mantenere nelle proprie mani la settima posizione. I gialloneri faranno leva sulla voglia di rivalsa, occhio al bisogno di punti della neo promossa. Sempre nel limbo, match casalingo per l’altalenante Heerenveen, all’ennesima stagione in chiaroscuro. Contro il Groningen si dovrà vincere per forza, rientrando magari ed una volta per tutte nelle posizioni nobili. Novanta minuti tra formazioni ad oggi salve, poi, quella tra Willem II ed Excelsior, formazioni che non hanno molto da chiedere alla loro stagione. Potrebbe essere una sfida ricca di goal e spettacolo.

Scendendo nelle zone basse, impegno davvero proibitivo per il fanalino di coda Twente, in casa e contro un Feyenoord Rotterdam comunque in forma dopo tre turni senza sconfitte. I padroni di casa devono però vincere, cercando magari un successo importante in ottica salvezza. Dopo due sconfitte consecutive, match casalingo per lo Sparta Rotterdam, che dovrà cercare i tre punti contro un VVV Venlo che ha spesso messo in difficoltà collettivi meglio attrezzati. Ne vedremo delle belle. Infine, cercherà la terza vittoria consecutiva il Roda, particolarmente in forma e deciso a raggiungere una salvezza insperata fino a poco fa. Contro il PEC Zwolle, bisognerà compiere un altro mini-miracolo.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

06.04. 20:00 Excelsior Willem II

07.04. 18:30 Breda Vitesse

07.04. 19:45 Alkmaar PSV

07.04. 19:45 Roda Zwolle

07.04. 20:45 Sparta Rotterdam Venlo

08.04. 12:30 Utrecht Den Haag

08.04. 14:30 Heerenveen Groningen

08.04. 14:30 Twente Feyenoord

08.04. 16:45 Ajax Heracles