MotoGP, Gp d'Argentina - Dovizioso: "Rapporto particolare con Termas, ci proveremo"

Dopo il Gran Premio del Qatar, la MotoGP riparte dall'Argentina e lo fa sul circuito di Termas de Rio Hondo, con la conferenza stampa classica del giovedì pre-weekend. In una tappa del motomondiale che è iniziata con il botto, date le dichiarazioni di Dall'Igna su un diverbio con Jorge Lorenzo, in conferenza stampa si sono presentati il suo team-mate, Andrea Dovizioso, insieme agli altri piloti della Top5 di Losail e al poleman Johann Zarco, accompagnato dunque anche da Marc Marquez, Valentino Rossi, Crutchlow e Petrucci.

Il primo a proferire è stato Andrea Dovizioso, vincitore in Qatar, ma sempre sfortunato nel round argentino, che quest'anno potrà significare molto per lui e per la Ducati, perchè un altro risultato positivo, darebbe ancora più forza al team: "Il mio rapporto con questa pista è strano, risultati altalenanti. La nostra moto è migliore dello scorso anno e credo saremo più competitivi. Ci sono molte variabili nuove rispetto al 2017. Dopo un buon campionato scorso, riconfermarmi alla prima gara è stato importante. Soprattutto per il modo in cui ho vinto. Ho dovuto recuperare dopo la partenza e gestire le gomma, vincendo la battaglia con Marc. Sono state due belle settimane, mi sono allenato bene, rilassato. Il campionato è lungo“.

Dovizioso, poi, svela un retroscena sfuggito a molti, ovvero la sua difficoltà nello start in gara. In più, ha anche parlato - sempre riguardo l'ultima gara - dei problemi ai freni avuti da Jorge Lorenzo: "Ultimamente ho delle difficoltà in partenza, nella scorsa gara ho quasi colpito Rins. Può capitare a tutti, è molto pericoloso per il nostro sport. Ma Brembo ha tutto sotto controllo. Si trattava di un materiale dell’anno scorso usato da Jorge e non da me, che non ha mai dato problemi“.

Ovviamente, non è mancata la domanda di mercato, nei confronti del pilota di Forlì, che ha spiegato di voler valutare tutto con calma: "Possibilità di lasciare la Ducati? Quando avrò delle proposte sul tavolo le valuterò".

Infine, Dovi ha risposto ad una domanda sul doping nel motociclismo, tema venuto alla ribalta di recente, dopo alcune dichiarazioni di Cal Crutchlow: "Come dice Cal, ci vogliono più test. Dicono che non sarà facile organizzare tutto, ma è giusto farne di più nel corso dell’anno“.