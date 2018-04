Turkish Airlines Euroleague, Milano perde all'overtime contro il Panathinaikos (95-96)

Milano ha chiuso l'Eurolega con l'ennesima sconfitta. Questa sera il Panathinaikos ha vinto sul campo delle scarpette rosse per 96-95 dopo un overtime.

L'Olimpia, ancora una volta, ha sprecato un vantaggio di 17 punti al 25esimo (69-52) e ha perso solo a pochi secondi dalla fine. Grazie all’ingenuità di Singleton che ha mandato in lunetta Bertans con tre liberi a pochi secondi dalla fine dei regolamentari Milano è rimasta a galla, ma uno sfortunato autocanestro di M'Baye ha regalato la vittoria ai greci.

Ancora una volta la squadra di Pianigiani ha perso una gara nella quale, per lunghi tratti, meritava di vincere, poi il recupero dei greci che hanno trovato il sorpasso (84-87) e la beffa nel finale. Bene Gudaitis e Goudelock. La partita non aveva significato, ma chiudere con una vittoria era meglio. 20 sconfitte in 30 partite, troppe per Milano.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – PANATHINAIKOS SUPERFOODS ATENE 95-96

MILANO: Goudelock 13, Pascolo 11, Tarczewski 8, Kuzminskas 16, Cinciarini 6, Cusin ne, Abass 2, M’Baye 9, Theodore ne, Bertans 5, Jerrells 7, Gudaitis 18

PANATHINAIKOS: Singleton 10, James 18, Payne 4, Pappas 7, Denmon 12, Git 18, Voigioukas, Lekavicius, Gabriel 3, Lojeski, Calathes 18, Antetokounmpo 6

PARZIALI: 27-18, 28-24, 14-19, 18-26, 8-9