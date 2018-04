Turkish Airlines Euroleague - Barcellona ed Efes chiudono con due successi su Khimki e Baskonia

Il trentesimo ed ultimo turno della regular season della Turkish Airlines Euroleague si è chiuso con le vittorie di Barcellona ed Efes su Khimki e Baskonia. Partiamo dai catalani, scesi in campo con Hanga, Heurtel, Moerman, Navarro e Tomic. Dall'altra parte Bartzokas ha schierato Gill, Markovic, Shved, Thomas e Vialtsev. Due quintetti che hanno dato vita ad una partita a senso unico a favore dei padroni di casa che hanno condotto in porto la vittoria con facilità. Un successo amaro in quanto per i catalani non vale l'accesso alle Final Eight, alle quali invece accede il Khimki. Tra i russi a spiccare nonostante la sconfitta ci sono Gill con 21 punti, Shved e Jenkins con 15 e Thomas con 13. Per i catalani invece ci sono da segnalare i 17 punti di Navarro, i 14 di Heurtel, i 12 di Ribas e Koponen e gli 11 di Moerman.

Nell'altro match di serata l'Efes batte il Baskonia dopo una partita piuttosto equilibrata. I turchi, scesi in campo con Batuk, Douglas, Motum, Simon e Stimac, traggono giovamento dalle prestazioni di McCollum (21 punti), Motum (16) e Dunston (10). Dall'altra parte i baschi, schierati sul parquet con Garino, Granger, Janning, Poirier e Shengelia, hanno provato ad affidarsi alla vena realizzativa di questi ultimi due, ma i loro 17 punti non sono bastati per la vittoria finale, così come i 10 a testa per Beaubois e Janning. Inoltre ci sono da segnalare anche i 7 punti con 11 assist di Granger. Prestazioni che dunque non sono bastate per agguantare il successo, ma che nel complesso sono state sufficienti per l'accesso alle Final Eight, alle quali invece non accederà l'Efes.

Barcellona - Khimki 86-82 (31-18; 54-45; 72-66)

Barcellona: Ribas 12 (0/1;4/7) Hanga 9 (3/5;1/5) Jackson (0/1) Navarro 17 (1/2;5/11) Heurtel 14 (2/2;3/4;1/1) Vezenkov 2 (0/1;0/2;2/2) Oriola 5 (2/5;0/1;1/1) Koponen 12 (0/1;4/6) Tomic 4 (1/3;2/4 TL) Moerman 11 (5/6;0/2;1/2)

Khimki: Robinson 9 (4/9;1/2 TL) Shved 15 (1/3;2/9;7/7) Vialtsev 6 (2/6 3P) Zaytsev (0/1;0/1) Markovic 2 (1/2;0/1) Monia 1 (0/1 3P;1/2 TL) Gill 21 (7/9;2/5;1/1) Jenkins 15 (0/1;5/6) Thomas 13 (4/4;1/2;2/2)

Tiro da 2p: Barcellona (14/27) Khimki (17/29). Tiro da 3p: Barcellona (17/38) Khimki (12/31). Tiri liberi: Barcellona (7/10) Khimki (12/14). Rimbalzi: Barcellona 32 Khimki 24

Baskonia - Efes 79-81 (18-13; 32-33; 51-60)

Baskonia: Voigtmann 4 (2/3;0/2) Huertas 5 (2/5;0/1;1/2) Beaubois 10 (4/4;0/4;2/2) Janning 10 (1/4;2/4;2/2) Diop Granger 7 (2/3;1/3) Poirier 17 (8/9;1/2 TL) Shengelia 17 (6/11;1/2;2/4) Garino 9 (3/4;3/5 TL)

Efes: McCollum 21 (9/10;1/5) Batuk 5 (1/1;1/5) Bitim 8 (2/2 3P;2/2 TL) Demir (0/2) Motum 16 (3/5;3/5;1/1) Stimac 9 (4/7;1/1 TL) Mustafa Douglas 8 (0/1;1/2;5/6) Dunston 10 (3/3;4/6 TL) Simon 4 (1/4;0/2;2/2)

Tiro da 2p: Baskonia (28/43) Efes (21/33). Tiro da 3p: Baskonia (4/16) Efes (8/21). Tiri liberi: Baskonia (11/17) Efes (15/18). Rimbalzi: Baskonia 27 Efes 23