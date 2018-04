Bundesliga, giornata 29: il Bayern prepara la festa; Lipsia-Leverkusen il Monday Night

Il ventinovesimo turno di Bundesliga potrebbe essere quello che chiude definitivamente i giochi, sicuramente per il campionato, ma anche per la Champions League e per la lotta alla salvezza. Tanti gli scontri diretti tra le varie pretendenti, una giornata, insomma, che potrebbe ridisegnare la classifica nella sua forma quasi finale.

Ad aprire i giochi lo scontro tra Hannover e Werder Brema, un match che si preannuncia come spettacolare visto il gioco offensivo degli ospiti e la tenuta difensiva alquanto lacunosa dei padroni di casa. La squadra di Kohfeldt è una delle più in forma del campionato e lo ha dimostrato anche nel match vinto contro l'Eintracht Francoforte settimana scorsa. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni europee dei biancoverdi, soprattutto guardando agli scontri d'alta quota che ci saranno tra domenica e lunedì. Spazio però al sabato ed alla festa del Bayern Monaco. La squadra di Heynckes è chiamata alla vittoria nella vicina Augsburg per festeggiare il ventottesimo titolo nella propria storia, il sesto consecutivo, così da potersi concentrare esclusivamente sulla rincorsa alla Champions League e alla DFB Pokal per completare il triplete, arrivato in Baviera proprio l'ultima volta in cui Heynckes sedeva sulla panchina biancorossa. Il sabato, però, non è solo dedicato alla festa di Lewandowski e soci. Il Colonia si gioca molto della sua permanenza in Bundesliga nello scontro diretto con il Mainz. L'Effzeh deve riprendersi dopo il ribaltone subito dall'Hoffenheim e centrare la vittoria contro i Nullfunfer per rilanciare una corsa salvezza che, ora come ora, sembra essersi arenata.

Se il sabato è dedicato alla festa bavarese e allo scontro salvezza, la domenica ed il lunedì si giocano ad alta quota. Il Dortmund apre il programma ospitando lo Stoccarda, un match semplice sulla carta, ma che nasconde tante insidie. Gli Schwaben non perdono da otto partite e affronteranno una squadra in preda a ripercussioni psicologiche dopo un Klassiker mai così squilibrato nella storia. Alle 18 scenderanno in campo a Francoforte le Aquile contro l'Hoffenheim, scontro decisivo per la corsa alla Champions. L'Eintracht non si può permettere un'altra sconfitta, mentre la squadra di Nagelsmann deve dar seguito ai risultati positivi raccolti nelle ultime giornate che gli hanno permesso di rientrare nella lotta per l'Europa. A chiudere il turno, nel Monday Night, il big match tra Lipsia e Leverkusen, altro scontro chiave in ottica Champions League tra due squadre giovani, offensive, ma che vivono momenti opposti. I RotenBullen sono galvanizzati dalle ultime tre vittorie, le Aspirine non riescono più a segnare e chi li ha trascinati sino a questo momento, vale a dire Leon Bailey, è apparso più appannato del solito, lasciando le chiavi dell'auto al compagno Julian Brandt.