Serie B: sfide-verità per Ascoli e Ternana, nelle zone alte spicca Parma-Frosinone

Senza più recuperi da disputare, trentaquattresima giornata interessantissima in Lega B, con le ventidue squadre del campionato cadetto pronte a conquistare tre punti vitali per il prosieguo delle rispettive stagioni. Partendo dalle big, vuole vincere ancora l’Empoli, in casa di uno Spezia tornato al successo dopo una parentesi poco fortunata. I toscani partono favoriti, nulla è però detto. Match ugualmente complicato anche per il Frosinone, in casa di un Parma che vive un importante stato di forma. I ragazzi di Moreno Longo vogliono i tre punti per inseguire la promozione diretta, i ducali hanno in mente solo i playoff. Terzo, ha l’obbligo di scuotersi dopo il tonfo scorso il Palermo, prossimamente impegnato contro un Pescara davvero in crisi. I rosanero sono avvantaggiati, i biancazzuri potrebbero però sovvertire i pronostici.

Novanta minuti di tra formazioni gemellate, poi, Bari-Salernitana, match che metterà di fronte squadre agguerrite e pericolose: i baresi vogliono i tre punti per continuare a mantenere la loro posizione privilegiata, i campani hanno bisogno di un successo per rilanciarsi. Sfida casalinga anche per il Venezia, pronto a battere un Brescia da non sottovalutare. I ragazzi di Pippo Inzaghi vogliono sognare ancora, le rondinelle inseguono una salvezza considerata come obiettivo minimo stagionale. Dopo un lungo periodo senza vittorie, vuole riprendere il discorso con i tre punti la Cremonese di Attilio Tesser, incaricata di battere un Foggia sorprendente dopo la sessione invernale di calciomercato. Difficile fare pronostici, i grigi dovrebbero partire favoriti. Match in cui conterà la voglia di successo, invece, quello tra Avellino e Perugia, formazioni al centro di momenti diversi. Gli umbri hanno bisogno di punti per mantenere la quarta piazza, gli irpini devono salvarsi.

Scivolando nelle zone di classifica, gara casalinga per la Ternana, contro un Cittadella reduce da due turni senza vittoria ma comunque da non sottovalutare. Gli umbri devono vincere per forza, i veneti venderanno però cara la pelle. Discorso analogo per la Pro Vercelli, penultima ed impegnata contro un Novara fermo in quattordicesima posizione. I piemontesi possono seriamente vincere, bisognerà però affrontare la sfida con calma e concentrazione. A punti da tre turni, vuole il quarto risultato utile consecutivo l’Ascoli, contro un Carpi che gode tutto sommato di buona salute. Bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Vero e proprio aut-aut, infine, il match tra Cesena e Virtus Entella Chiavari: difficile fare pronostici, potrebbe vincere la paura di perdere.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

07.04. 15:00 Ascoli Carpi

07.04. 15:00 Bari Salernitana

07.04. 15:00 Cremonese Foggia

07.04. 15:00 Palermo Pescara

07.04. 15:00 Parma Frosinone

07.04. 15:00 Spezia Empoli

07.04. 15:00 Ternana Cittadella

08.04. 15:00 Venezia Brescia

08.04. 17:30 Cesena Entella

08.04. 17:30 Pro Vercelli Novara