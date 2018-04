Juventus, i convocati per Benevento: out Barzagli, ci sono Pjanic e Benatia

I grandi assenti della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ossia Miralem Pjanic e Medhi Benatia, tornano nella lista dei convocati della Juventus, pronta a partire in direzione Benevento, dove domani al Ciro Vigorito andrà in scena il primo anticipo della 31esima giornata di Serie A; restano out invece Barzagli e Bernardeschi: il primo salterà anche il ritorno al Santiago Bernabeu per un problema ai muscoli addominali, mentre il secondo è sulla via del recupero e potrebbe tornare a disposizione per mercoledì o al più per la partita con la Sampdoria di domenica prossima. Per il resto, nessuna sorpresa: tutti presenti nella lista dei 23.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Massimiliano Allegri si affiderà ad un po’ di turnover dopo le fatiche di Champions, a partire dal portiere. Infatti a difendere i pali a Benevento ci sarà Wojciech Szczesny, con Buffon in panchina, mentre davanti al polacco la linea a 4 verrà composta da Lichtsteiner e Asamoah - o Alex Sandro - sugli esterni, con Benatia e Rugani a formare la coppia centrale. Dubbio nel mezzo, con la possibilità di scegliere un centrocampo a due o a tre: sicuro del posto è Miralem Pjanic, con Khedira e Matuidi ai suoi lati nella seconda ipotesi, mentre nella prima uno fra il tedesco ed il francese comincerà dalla panchina. In attacco, molto probabile la presenza dal primo minuto di Juan Cuadrado, così come quella di Mandzukic – sensazioni confermate da Allegri in conferenza : se sarà 4-2-3-1, Dybala agirà nel tridente di trequartisti con Gonzalo Higuaìn come riferimento offensivo.

La lista completa:

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

21 Howedes

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur

32 Del Favero