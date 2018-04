GP Argentina: nella FP1 Pedrosa al comando

Google Plus

Nella prima sessione di prove libere di MotoGP sul circuito di Termas de Rio Hondo il primo posto se l’è guadagnato la Honda di Dani Pedrosa, che con il tempo di 1’40’’303 ha preceduto Cal Crutchlow e la Suzuki di Andrea Iannone.

Il turno era iniziato con delle brutte nuvole che sovrastavano parte del circuito, ma col passare del tempo il vento le ha cacciate via, lasciando spazio ad un bel sole che ha scaldato l’asfalto. Fin dalle prime battute Marquez ha occupato la prima posizione, che ha mantenuto fino a circa 12 minuti dal termine quando, prima Crutchlow e poi Iannone, gli hanno portato via la testa della classifica. Durante gli ultimissimi minuti a disposizione però sono stati in molti a sconvolgere le cose e ad averla vinta è stato Pedrosa, che ha chiuso davanti al compagno di marca Crutchlow e a Iannone. Quarto un bravissimo Johann Zarco, quinto Miller e sesto Marc Marquez, che si piazza davanti a Valentino Rossi. Arretrate le Ducati ufficiali: ottavo Andrea Dovizioso e nono Jorge Lorenzo. Decimo Danilo Petrucci.

GP ARGENTINA, FP1 MOTOGP

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.3 1'40.303

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 332.4 1'40.345 0.042 / 0.042

3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.4 1'40.386 0.083 / 0.041

4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.5 1'40.614 0.311 / 0.228

5 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 326.2 1'40.715 0.412 / 0.101

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.0 1'40.781 0.478 / 0.066

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.0 1'40.825 0.522 / 0.044

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.1 1'40.938 0.635 / 0.113

9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 330.1 1'41.019 0.716 / 0.081

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 331.5 1'41.066 0.763 / 0.047

11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.7 1'41.094 0.791 / 0.028

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.6 1'41.163 0.860 / 0.069

13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.7 1'41.224 0.921 / 0.061

14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.6 1'41.286 0.983 / 0.062

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.5 1'41.346 1.043 / 0.060

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.6 1'41.355 1.052 / 0.009

17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 329.2 1'41.421 1.118 / 0.066

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.6 1'41.449 1.146 / 0.028

19 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.8 1'41.538 1.235 / 0.089

20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 330.9 1'41.624 1.321 / 0.086

21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.1 1'41.802 1.499 / 0.178

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 321.9 1'42.192 1.889 / 0.390

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 319.3 1'42.698 2.395 / 0.506

24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.5 1'42.857 2.554 / 0.159