Milan, domenica arriva il Sassuolo: focus sotto l'aspetto tecnico

Dopo il pareggio di mercoledì contro l'Inter, il Milan è nuovamente impegnato a Milanello per preparare la sfida casalinga di domenica sera contro il Sassuolo. Gennaro Gattuso vuole festeggiare con una vittoria il rinnovo di contratto fino al 2021 e consolidare il sesto posto.

Nel derby pareggiato contro i neroazzurri, i rossoneri sono apparsi con le pile scariche e in netto calo fisico. Dopo il grande tour de force da 12 gare giocate in un mese ci sta che i giocatori di Gattuso siano stanchi e contro i neroverdi il tecnico fresco di rinnovo contrattuale farà qualche cambio.

Difatti Gattuso starebbe ragionando su un turno di riposo da concedere a Bonaventura, il più stanco di tutti, con la riconferma di Montolivo in mezzo insieme a Biglia, rientrante dalla squalifica, e Kessie. Inoltre Ringhio dovrebbe confermare anche Patrick Cutrone al centro dell'attacco rossonero, anche se, nelle ultime ore, si sta parlando di Andrè Silva come titolare. In difesa non ci dovrebbero essere cambiamenti, con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sulle fasce e la coppia Bonucci–Romagnoli al centro. Al momento, secondo i colleghi di Sky Sport, non è da escludere un passaggio al 4-4-2 con Kessié e Biglia in mezzo e Suso e Calhanoglu ai lati.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO

Raduno alle 11.00 a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del match che vedrà i rossoneri affrontare il Sassuolo domenica 8 aprile a San Siro.

SUBITO IN CAMPO

Effettuata l'attivazione muscolare in palestra, la squadra è uscita sul campo dove ha proseguito il lavoro atletico con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi. A seguire il focus si è spostato sotto l'aspetto tecnico, con il gruppo diviso in due per un possesso palla. Al termine, Mister Gattuso ha iniziato a preparare il confronto con gli emiliani dal punto di vista tattico. Mentre le palle inattive e la partitella (su campo ridotto) hanno chiuso l'allenamento.