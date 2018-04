Diretta Roma - Fiorentina, LIVE Serie A 2017/18

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, di Roma - Fiorentina.

QUI ROMA

Quattro sberle subìte dalla Roma al Camp Nou, che di fatto hanno consentito al Barca di ipotecare il passaggio del turno. I giallorossi hanno fatto ritorno in Italia leccandosi le ferite, pensando all'impegno di campionato, insidioso, contro la Fiorentina. Match dalla posta in palio alta, si gioca per la Champions e l'Europa League.

Rispetto alla sfida in territorio iberico, mister Eusebio Di Francesco in conferenza stampa pensa a qualche ritocco di formazione, con Nainggolan che stringe i denti e prova ad esserci. Ancora non convocato il turco Cengiz Under. Il pubblico si stringerà intorno ai colori giallorossi, è prevista infatti una buona cornice di pubblico all'Olimpico domani pomeriggio.

La Roma dovrebbe schierarsi in campo con il 4-3-3, la linea difensiva davanti ad Alisson composta da Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. In mediana, Strootman, Gonalons ed uno tra Nainggolan e Pellegrini, mentre in attacco la punta centrale sarà Dzeko supportato da El Shaarawy e da un Defrel pienamente ristabilito ed in forma crescente.

QUI FIORENTINA

Vento in poppa per la Viola, reduce da ben cinque vittorie consecutive. La Fiorentina, che solo un mese fa sembrava tagliata fuori dalla rincorsa alla 'zona Europa', ha cambiato marcia, disseminando vittorie in casa e lontano dall'Artemio Franchi. Fa parte del terzetto con Atalanta e Sampdoria appaiate a 47 punti, titolari della settima piazza.

Stefano Pioli ha presentato la gara dell'Olimpico, mettendo in guardia i suoi giocatori delle mille difficoltà che l'impegno nella Capitale riserverà. A Roma non ci saranno Badelj (infortunato) e Chiesa (squalificato), due assenze pesantissime, trattasi di due punti cardini della rosa dei toscani. A loro si aggiunge anche Thereau, che però nelle ultime settimane ha trovato poco spazio.

La Viola si opporrà con il 4-3-1-2 alla Roma, con Milenkovic favorito ad occupare la posizione di terzino destro. Centrali Vitor Hugo e Pezzella, sulla sinistra spazio a Biraghi. Benassi e Veretout a centrocampo, ed a completare la mediana potrebbe esserci Cristoforo mentre in attacco in odore di 'rispolvero' è Gil Dias. Simeone e Saponara sembrano essere sicuri del posto.

All'andata, al Franchi, fu un pirotecnico 4 a 2 che premiò la Roma. I giallorossi andarono a segno con Gerson (doppietta), Manolas e Perotti, inutili per i toscani i gol di Veretout e Simeone.