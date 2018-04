Davis Cup, Nadal replica a Zverev. Croazia stoppata

Sono in corso di svolgimento durante questo week-end i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Oggi in programma i primi match di singolare, in attesa che il quadro si completi con gli incontri tra Stati Uniti e Belgio, sul veloce indoor di Nashville, Tennessee. 1-1 a Genova tra Italia e Francia. La terra rossa favorisce gli azzurri di Barazzutti, che vanno sotto nella prima partita, con Lucas Pouille che la spunta al quinto su Andreas Seppi, ma trovano poi il punto della parità grazie a Fabio Fognini, che regola in quattro set Jeremy Chardy. Domani doppio che potrebbe risultare decisivo.

In parità anche le sfide tra Spagna e Germania e tra Croazia e Kazahkstan. Sulla terra rossa di Valencia è Alexander Zverev a spaventare gli uomini di Sergi Bruguera. Il giovane Sascha, reduce dalla finale di Miami, demolisce in tre set il veterano David Ferrer, ma i padroni di casa rispondono grazie a Rafa Nadal, al rientro dopo quasi due mesi e mezzo di stop, che annichilisce Philipp Kohlschreiber, dimostrando di essere ingiocabile sulla sua superficie preferita. Anche in questo caso, doppio fondamentale, soprattutto per i tedeschi. Non riesce a prendere il volo la Croazia, che in casa non va oltre l'1-1 dopo i primi due singolari contro il Kazakhstan. Sembra tutto facile per i croati dopo la vittoria in apertura di Marin Cilic, sul velluto contro Dmitry Popko, ma è poi Borna Coric a tradire, facendosi rimontare da Mikhail Kukushkin e andando k.o. in quattro parziali. Nella notte al via il confronto tra Stati Uniti e Belgio: si inizia con John Isner contro Joris De Loore, per proseguire con Sam Querrey contro Ruben Bemelmans. Americani nettamente favoriti. I risultati odierni:

Italia - Francia 1-1 (Valletta Cambiaso ASD, Genova, terra rossa outdoor). Seppi - Pouille 3-6 2-6 6-4 6-3 1-6. Fognini - Chardy 6-7(6) 6-2 6-2 6-3.

Spagna - Germania 1-1 (Plaza de Toros de Valencia, Valencia, terra rossa outdoor). Ferrer - A. Zverev 4-6 2-6 2-6. Nadal - Kohlschreiber 6-2 6-2 6-3.

Croazia - Kazakhstan 1-1 (Varazdin Arena, Varazdin, terra rossa indoor). Cilic - Popko 6-2 6-1 6-2. Coric - Kukushkin 6-3 6-7(5) 4-6 2-6.