Benevento - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Benevento-Juventus, match valido per la 31esima giornata della Serie A TIM edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua (sez. di Tivoli).

QUI BENEVENTO

Nell'effettivo ultimo turno di campionato, i campani hanno perso per 6-2 contro la Lazio, pur offrendo per un'ora e più una prestazione buona. In mezzo per loro è arrivato anche il 3-0 all'Hellas Verona che ha tenuto acceso ancora quel barlume minimo di speranza in ottica salvezza.

I punti di distacco dalla zona franca rimangono comunque tanti, ben tredici: chissà che per il fanalino di coda la sfida di oggi non si trasformi in inizio di una rimonta clamorosa. Bisognerà scalare dunque l'Everest bianconero per avvicinare un po' quell'obiettivo che De Zerbi ha definito lontano...

Roberto De Zerbi è orientato verso un 4-2-3-1 con in porta Puggioni. I terzini dovrebbero essere l'ex Premier League Sagna e Venuti (squalificato Letizia) con Djimsiti ed uno fra Toșca e Billong. In mediana, più Viola che Cataldi al fianco di Sandro. Guilherme, Djuricic e Brignola si muoverebbero invece alle spalle della punta Diabaté (favorito su Coda).

QUI JUVE

Nell'ultima giornata di campionato i torinesi hanno ottenuto un successo fondamentale in ottica Scudetto, superando per 3-1 il Milan. Poi però è giunta una batosta inattesa - perlomeno nelle dimensioni: 0-3 dal Real Madrid ed in campo internazionale sembra che i discorsi siano chiusi per quest'anno.

Allegri ha detto chiaramente di aspettarsi una reazione, dopo questo pessimo risultato nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Vedremo come la squadra smaltirà il colpo, nonostante della formazione vista in campo in settimana non dovrebbe esserci quasi nessuno...

Infatti, come dichiarato da Pjanic, la testa è sicuramente rivolta verso la sfida odierna, ma sarà utilizzato un ampio turnover. Le possibilità sono minime, ma dopo il tracollo la Vecchia Signora ha voglia di quantomeno giocarsi le proprie carte in quel del Santiago Bernabeu, al ritorno.

Oltre dunque a Barzagli, escluso dai convocati per infortunio, di giocatori che sono scesi in campo martedì sera dovremmo vederne solo due. Uno di questi è peraltro Paulo Dybala, bocciato all'esame europeo e soprattutto squalificato per i secondi 90' del confronto coi Blancos.

Per quanto detto perciò il sogno dalle Grandi Orecchie sarà anche spezzato, ma pare proprio che Max Allegri opterà per un rimaneggiato 4-3-2-1. Davanti al portiere Szczesny largo a Lichtsteiner, Benatia, Rugani ed Alex Sandro (favorito su Asamoah). A centrocampo ci sarebbe Marchisio insieme a Pjanic e Matuidi, con Cuadrado e Dybala a supporto di Mandzukic, di ritorno nel ruolo di punta.

CURIOSITÀ

L'unico precedente del massimo campionato nazionale è la gara d'andata, che vide Madama imporsi per 2-1: gol di Cuadrado ed Higuain a ribaltare l'iniziale vantaggio siglato da Ciciretti. C'è anche un ex per questa sfida: si tratta di Alberto Brignoli, portiere di proprietà dei campioni d'Italia e noto per aver trovato in questa stagione il suo primo gol in carriera, contro il Milan.