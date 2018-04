WTA Monterrey, Muguruza senza problemi

Procede a passo spedito la marcia di Garbine Muguruza. Terza affermazione in due set per la prima testa di serie, tre, nel complesso, i giochi concessi ad Ajla Tomljanovic. Nel parziale d'apertura, c'è un minimo di confronto, il margine si dilata poi all'alba del secondo, fino ad assumere i contorni, per la spagnola, di un trionfo. A Monterrey, la nativa di Caracas è ovviamente la favorita, ma deve cancellare alcune scorie presenti in questo scorcio di stagione.

Ad accompagnare la Muguruza al penultimo atto, troviamo Bogdan, Babos e Vickery. La rumena oscura Danielle Collins, sorpresa sul veloce in quel di Miami. Dalle qualificazioni alla semifinale, qui si ferma dopo il sigillo con la Duque - a seguire il forfait della Tsurenko. Timea Babos disinnesca la portoricana Puig - 64 62 - a rifinire il quadro l'assolo della Vickery con la Rybarikova. Anche in questo caso, distanza netta. 60 63 il punteggio conclusivo.

Dalle 21 - ora italiana - spazio alle due semifinali. Le prime a scendere in campo sono Babos e Vickery, a seguire Muguruza - Bogdan.