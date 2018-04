Genoa - Sampdoria, questione di orgoglio

L'ultimo del poker di anticipi della trentunesima giornata del campionato di Serie A ripropone uno dei derby più sentiti ed emozionanti del lotto della massima serie, quello della Lanterna a Genova. Da una parte la Sampdoria di Marco Giampaolo, in lieve calo dopo le brillanti prestazioni dei primi mesi di stagione, ma in lenta ripresa dopo la bella e convincente vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta nel turno infrasettimanale di recupero. Anche il Genoa, di contro, è reduce da una bella vittoria, al cardiopalma nel finale, contro il Cagliari, la quale ha dato al Grifone la serenità di un finale di stagione senza alcun patema d'animo in termini di lotta alla salvezza.

Genoa che, come ribadito da Giampaolo in conferenza - tra un misto di serietà e scaramanzia - parte favorito in quanto scenderà in campo con le spalle libere da pressioni ed ansie di risultato, ma con il solo orgoglio di prevalere nella stracittadina a fare da benzina alle ambizioni dei ragazzi di Ballardini. Di contro, invece, la vittoria di Bergamo ha infuso morale ed entusiasmo ad una Sampdoria reduce da tre sconfitte di fila: lo stato di forma sicuramente non aiuta i blucerchiati, ma le ambizioni di Europa sono ancora vive e, unite alla superiorità tecnica, possono rappresentare la giusta motivazione per avere la meglio nel derby.

Foto Sampdoria Twitter

Le ultime dai campi

Marco Giampaolo deve rinunciare ad Alvarez tra le linee, e si affida a Gaston Ramirez - decisivo all'andata - alle spalle di Quagliarella e di Duvan Zapata. Un solo dubbio a centrocampo, dove rientra Barreto, e si gioca un posto con Praet. Torreira regista e Linetty mezzala destra a completare il reparto. Bereszynski e Murru ai lati della coppia Silvestre-Ferrari davanti a Viviano.

Risponde Ballardini col suo solito 3-5-2, con Goran Pandev - favorito su Medeiros - a fare da spalla a Lapadula. Laxalt e Lazovic sulle corsie laterali, con Rosi indisponibile, mentre centralmente saranno Hiljemark e Bertolacci a dare manforte a Rigoni. In difesa, scelte obbligate con Biraschi, Spolli e Zukanovic a proteggere la porta difesa da Mattia Perin.

Foto Genoa Twitter

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hjliemark, Rigoni, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Lapadula. Allenatore: Davide Ballardini.