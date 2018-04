NBA - Boston supera Chicago, New Orleans compie il suo dovere in casa dei Suns

BOSTON CELTICS - CHICAGO BULLS 111-104

La sfortuna in casa Celtics non si placa e dopo la notizia legata alle condizioni fisiche di Kyrie Irving (nuova operazione al ginocchio sinistro, salterà tutti i playoff), coach Stevens deve fare a meno anche di Jayson Tatum ed Al Horford. Fortuna che Boston si trova di fronte una Chicago che ha tutto l'interesse a perdere, in ottica tanking. I 'verdi' si aggrappano così a Greg Monroe, autore di una tripla doppia da 19 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. La gara resta in equilibrio per tre quarti, con i Bulls in grado con le unghie e con i denti di rimanere attaccati al match con i suoi giovani più interessati, leggasi Lauri Markkanen (20). Nell'ultimo quarto i C's pigiano il piede sull'acceleratore nell'ultimo quarto: i 4 punti consecutivi di Monroe e le triple in successione di Jaylen Brown (32) scavano un solco di 10 punti, cuscino che Chicago non è in grado di colmare. Sean Kilpatrick (24 punti, top scorer dei suoi), prova a fare da scintilla alla rimonta ospite, ma Chicago non si spinge oltre il -7. Boston respinge gli assalti avversari e può esultare alla sirena finale.

Boston Celtics - Punti: Brown 32, Monroe 19. Rimbalzi: Monroe 11. Assist: Monroe 10.

Chicago Bulls - Punti: Kilpatrick 24, Markkanen 20. Rimbalzi: Felicio 9. Assist: Grant 8.

PHOENIX SUNS - NEW ORLEANS PELICANS 103-122

Tutto facile per i Pelicans, spinti da maggiori motivazioni, e vanno a vincere sul parquet dei Suns, i quali non aspettano altro che la fine della stagione regolare. Quinti ad Ovest, la squadra di coach Gentry si mantiene leggermente al di sopra della selvaggia lotta per il settimo e l'ottavo posto. New Orleans cavalca la straordinaria serata di Anthony Davis e Nikola Mirotic (33 e 31 punti) che prendono la squadra per mano sin dalle prime battute della gara. Il primo quarto da 39 punti è un capolavoro, Phoenix perde ben presto la scia ed i restanti 3 quarti sono un monologo ospite. Alla sirena dell'intervallo i Suns sono sotto di 17 punti. Scorrono già i titoli di coda al match, e Phoenix non può far altro che abbozzare un sorriso solo guardando la prestazione del rookie di Josh Jackson (22 punti più 11 rimbalzi) e prendendo atto delle dichiarazioni della stella Devin Booker: "Resterò ai Suns, voglio rifare grande questa squadra".

Phoenix Suns - Punti: Chriss 23, Jackson 22. Rimbalzi: Jackson 11. Assist: Harrison 5.

New Orleans Pelicans - Punti: Davis 33, Mirotic 31. Rimbalzi: Mirotic 16. Assist: Davis, Holiday, Miller 2.