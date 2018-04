F1, Gp del Bahrain - Prove libere, Vettel soddisfatto: "Buone sensazioni"

È un Sebastian Vettel soddisfatto quello che si presenta ai giornalisti dopo le prime prove libere del Gp del Bahrain. Il tedesco della Ferrari ha chiuso la giornata col secondo tempo assoluto, dietro il compagno di squadra Raikkonen, mostrando una Ferrari molto competitiva in simulazione di qualifica.

fonte foto: Twitter Scuderia Ferrari

Al termine della sessione, dopo aver effettuato una buona simulazione di passo gara, Vettel ha parlato così ai giornalisti presenti: "In Australia eravamo un po' indietro, e anche come sensazioni non era affatto felice. Oggi abbiamo provato alcune soluzioni per migliorare il feeling con la macchina, soprattutto all'anteriore, ed ora va meglio. Possiamo migliorare molto, sia a breve che a lungo termine. Il long run è stato buono, poteva anche essere migliore ma come detto abbiamo provato diverse soluzioni con il bilanciamento. Sembra che sul giro singolo siamo leggermente più veloci rispetto ai nostri avversari, ma non voglio ancora trarre conclusioni. Vogliamo concentrarci principalmente su noi stessi, a migliorare il feeling con la vettura. Di sicuro abbiamo ancora del lavoro da fare, ma le sensazioni sono buone".