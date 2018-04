F1, Gp del Bahrain - PL, Mercedes ancora alla ricerca del giusto assetto. Le parole de piloti

Inizio non facile per la Mercedes nel week end di gara del Bahrain: Lewis Hamilton è stato infatti costretto a sostituire il cambio della propria monoposto, e per questo dovrà scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

Foto da: Twitter Mercedes AMG F1

Oltre a questo, le due frecce d'argento hanno mostrato alcuni problemi con la gestione delle gomme, soprattutto nel giro secco di simulazione qualifica. Lewis Hamilton, al termine della seconda sessione di PL, si è mostrato però molto calmo davanti alle telecamere. "Per noi è stato un normale venerdì di prove libere: abbiamo completato tutto il nostro programma. Le vetture sembrano tutte molto vicine in termini di prestazione assoluta, e noi abbiamo ancora sicuramente del lavoro da fare per provare a superare i nostri avversari. Le gomme sono davvero ottime, le migliore portate qui da molti anni: sono davvero molto stabili, e il degrado è contenuto. La pista è fantastica e di notte è tutto più bello. Davvero bellissimo guidare in Bahrain".

Valteri Bottas è stato il migliore per la Mercedes, chiudendo in terza posizione. Queste sono state le parole del finlandese alla stampa: "Sarà un fine settimana davvero difficile, la pista cambia in continuazione e andrà a migliorare con il passare delle sessioni. Già oggi si è visto: il feeling con la macchina cambia davvero giro dopo giro, trovi più aderenza. Il nostro obbiettivo oggi è stato quello di far lavorare al meglio le gomme più morbide. La macchina va bene, dobbiamo solo migliorare sul giro singolo".