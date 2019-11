Le dieci copertine più belle della storia del rock (secondo Rolling Stone)

La copertina immortala l’attimo in cui il bassista Paul Simonon distrugge il suo Fender Precisious Bass sul palco del Palladium, durante un concerto newyorkese del tour statunitense del 1979. La fotografa, Penni Smith, era alla ricerca di uno scatto da cui far nascere la copertina. Sorprendentemente quella foto non la convinceva, non pensava potesse essere adeguata. Soprattutto non gli piaceva che essa risultasse così poco a fuoco.

Le numerose riconoscenze che la Smith riceverà e la fortuna che questa copertina otterrà dipendono dalla pregnante rappresentatività emanata dalla foto. Su quella copertina si assiste al momento di trapasso, l’attimo in cui il rock dimostra di essere rock perdendo, in quel salto definitivo, il controllo. Pare che Simonon conservi tuttora i pezzi del basso sbriciolato. Pare persino che non sia soddisfatto della posa assunta per distruggerlo: “avrei potuto alzare leggermente di più il viso” si sarebbe lamentato. La copertina si completa con il titolo London Calling, scritto in caratteri e colori sgargianti. La scritta, come la copertina stessa, è un chiaro omaggio alle radici del genere punk: il rock. Quell'immagine richiama l’inventore del rock: Elvis Presley.

1 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - The Beatles (1967)

In quella copertina volevano metterci tutto il mondo, senza dimenticarsi di nulla. Ma mettere tutto su una copertina non è per niente facile, nemmeno se hai i mezzi dei Beatles (per capire, nella cover del lavoro successivo non ci misero nulla e venne fuori l’album bianco, come a dire che, comunque vada, qualsiasi cosa tu faccia, se sei dei Beatles, di sicuro la ciambella esce con il buco).

Scelsero un artista giovane, un emergente nella scena pop art, Peter Blake (e sua moglie Jann Haworth). Pensarono che il tutto che l’album doveva contenere dovesse ruotare intorno alla banda di un sergente che in un parco, dopo un concerto, riceve la visita e i complimenti del sindaco. Era un set che si spingeva in profondità e accolse anche due statue "pensionate" dal museo di Madame Tussaud. Da Marylin a Marlon Brando, da Yung a Oscar Wilde. Le facce che si raccolgono intorno al quartetto di Liverpool sono troppe per poterle presentare. Forse è meglio pensare agli scartati illustri: per motivi diversi non poterono essere proposti Gesù e Hitler.

Gandhi invece venne "vietato" dalla casa discografica: l'opportunità di inimicarsi il mercato indiano impedì di ospitare il leader della non violenza che fino ai bozzetti finali appariva più o meno dove si vede la palma.

