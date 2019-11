Sentieri di Celluloide

Quasi tutti i personaggi interpretati da Alberto Sordi sono stati "partoriti", dallo stesso Sordi e elaborati dal suo amico e sceneggiatore Rodolfo Sonego. Uno dei più riusciti è stato Guglielmo il Dentone, nel film, a episodi, "I Complessi", 1954, di Luigi Filippo D'Amico. La domestica di Sordi, dopo essere stata al mercato, torno a casa con una dentiera di plastica per fare uno scherzo ad un'amica. Sordi si provò la dentiera e poi chiamò Sonego al telefono : "Mi è venuta in mente un'idea...Un uomo di talento, con un forte difetto ai denti, che si presenta alla selezione RAI, come nuovo mezzobusto del telegiornale della sera "...il resto è storia.

Alberto Sordi, dopo l'interpreazione in "Un Americano a Roma",1954, di Steno (papà dei fratelli Vanzina), divenne talmente famoso negli Stati Uniti, che la città di Kansas City lo invitò, su segnalazione del presidente americano Truman, e gli furono consegnate le chiavi della città diventando cittadino onorario. Nel film il suo personaggio si chiama Nando Mericoni, da lui inventato nel film precedente (sempre di Steno), "Un giorno in pretura". Mangia spaghetti ma li chiama maccheroni, perchè gli americani chiamavano tutti i generi di pasta "maccheroni". Nella realtà, agli inizi della carriera, Sordi era talmente squattrinato che si era fatto amico un cuoco di una trattoria di Trastevere, che all'insaputa del titolare, gli metteva una bistecca sotto gli spaghetti.

"Hachiko - Il tuo miglior amico" (2009) di Lasse Hallstrom. Richard Gere è il protagonista di un film che ha commosso le platee di tutto il mondo, trattandosi di una storia vera di un fedele cane giapponese. Il cane si chiama Hachi, per una medaglietta che porta al collo nella quale si legge il numero 8 in lingua giapponese. Il vero cane di nome Hachikò ( tradotto dal giapponese, "buono" ), morì nel 1935, dopo essere stato, per 10 anni, ogni giorno (alle cinque del pomeriggio), alla stazione ad attendere il suo padrone. La città di Shibuya gli rese omaggio con una statua. Nel film, Hachi,è interpretato da tre cani di razza Akita Inu.

"Braveheart", 1995, diretto e interpretato da Mel Gibson. Vincitore di 5 premi Oscar, tra i quali miglior film e miglior regia (il secondo di Gibson dopo "L'uomo senza volto"). Il film, che narra la storia dell'eroe scozzese William Wallace, ha contribuito alla ricostruzione del parlamento scozzese. Gibson ha impegnato, come comparse, 5.000 soldati dell'esercito irlandese (é stato girato in Irlanda). E' l'ultimo kolossal girato senza l'uso degli effetti speciali. Nel film Wallace diventa un fuorilegge dopo che i soldati inglesi uccidono l'amata moglie. Nella realtà, Wallace, all'età di 21anni, tornando a casa dopo la pesca, incontrò due soldati inglesi che volevano il pescato (due grossi pesci). Iniziò una lite in cui Wallace, uccise (con la spada) i soldati. Da quel momento fu dichiarato bandito e ricercato dalla corona inglese in tutto il territorio.

Dopo aver diretto "Point Break", Kathryn Bigelow porta sul grande schermo una storia allucinante (noir post-moderno), "Strange Days", del 1995. Prodotto e sceneggiato da James Cameron (all'epoca suo marito). Un'idea geniale che fa del film un classico del genere fantascienza. Ma la fantascienza è l'anticamera della scienza e probabilmente si arriverà a spacciare dischetti sui quali vengono registrate esperienze altrui che includono tutti i sensi e rivissute da chiunque. Protagonisti Ralph Fiennes, Angela Bassett e una strepitosa Julette Lewis. Kathryn Bigelowè stata la prima donna ad aggiudicarsi l'Oscar per la miglior regia con "The Hurt Locker ".

"Assassini Nati", 1994, di Oliver Stone che aveva dato l'incarico a Quentin Tarantino di scrivere la sceneggiatura. Lo scritto fu radicalmente cambiato da Stone (ma non cambiò l'anima della storia), tanto che Tarantino decise di non essere accreditato nei titoli. Il film, che punta il dito, sul rapporto dei mezzi d'informazione (che fanno spettacolo sugli eventi di cronaca nera) e la violenza fu al centro di polemiche, da parte dell'opinione pubblica, e portato a giudizio nelle aule di tribunale per aver incitato alla violenza alcuni giovani accusati di aver emulato ciò che accade nella storia. Montato in modo schizofrenico come l'interpretazione della coppia protagonista. Woody Harrelson e Juliette Lewis. Nel cast anche Tommy Lee Jones e Robert Downey Jr. Il padre di Woody Harrelson è morto in carcere nel 2007. Doveva scontare la pena dell'ergastolo essendo stato accusato di una serie (era un killer professionista) di omicidi.

"Grindhouse - A prova di morte", 2007, di Quentin Tarantino. Il progetto nasce con la collaborazione dell'amico regista Robert Rodriguez, che contemporaneamente gira "Grindhouse - Planet Terror". L'idea era quella di programmare nelle sale i due film insieme (come si usava una volta). Omaggio agli Stunt Man e inizialmente il protagonista doveva essere Mickey Rourke, poi fu chiesto a Sylvester Stallone ed infine dal cilindro, Tarantino ha tirato fuori Kurt Russell, attore da lui ammirato negli anni '80, ai tempi di "1997 Fuga da New York" e "La Cosa".

La trilogia Pulp, firmata da Quentin Tarantino, comprende "Le iene", "Una vita al massimo" e "Pulp Fiction". Solo "Una vita al massimo",1993, non è diretta da Tarantino che firma solamente soggetto e sceneggiatura. La regia è affidata a Tony Scott e vede protagonisti Christian Slater e Patricia Arquette. Al loro fianco (anche in piccole parti ), Dennis Hopper, Brad Pitt, Gary Oldman, Samuel L.Jackson, Val Kimmer, Christopher Walken e ... La trilogia ha come caratteristica che ognuno dei film accenna al titolo precedente.