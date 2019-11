Aspettando Sanremo: Elodie

Uno dei primi nomi annunciati da Carlo Conti è stato quello di Elodie di Patrizi, romana classe 1990 finalista del noto talent Amici di Maria de Filippi. L'interprete, caratterizzata da un particolare look con capelli corti e rosa/fucsia, si è fatta notare sin da subito per il suo carattere e per la sua capacità di interpretare brani di vario genere, pur collocandosi in uno scenario di mezzo tra il pop e la canzone d'autore con evidenti sfumature blues. Non sorprende quindi che il suo primo singolo di successo - Un'altra vita - sia firmato da Fabrizio Moro, che ha spezzato l'isolamento artistico che lo ha sempre caratterizzato iniziando a scrivere anche per altri.

Nel corso del talent show la ragazza si è trovata nella squadra bianca, capitanata da Emma Marrone ed Elisa, e ha convinto puntata per puntata interpretando brani di calibro internazionale come I Just Want to Make Love to You di Etta James, e successi della musica nostrana come La cura di Franco Battiato ed E la luna bussò cantata insieme alla stessa Loredana Bertè. Nella puntata finale Elodie ha sconfitto Gabriele - mettendosi in luce per una grande interpretazione di La nevicata del '56 della compianta Mia Martini - per poi perdere contro Sergio nella finale a 2, concludendo con un grande secondo posto e il premio della critica (e un contratto con la Universal) l'avventura di Canale 5.

Elodie non è però nuova al pubblico dei talent, già nel 2009 aveva tentato l'avventura ad X-Factor, venendo però eliminata nella prima fase. Il tentativo con Amici è andato molto meglio, il disco ha ottenuto la certificazione oro e ha permesso alla cantante romana l'accesso alla categoria "big" del Festival di Sanremo con Tutta colpa mia, scritta da Emma Marrone (anche produttrice del brano), Gianni Pollex (già autore, con Ermal Meta, di Straordinario per Chiara), Cosimo Angiuli e Francesco Cianciola.