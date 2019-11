Aspettando Sanremo: Nesli

Il mondo del rap ha sempre avuto un rapporto controverso con quello di Sanremo. Non si sono mai capiti diciamo. Uno dei primi a provare a ricucire un rapporto mai sbocciato è stato Nesli, che, dopo la partecipazione all'edizione del 2015 (e aver rifiutato nel 2013), farà parte dei "big" della rassegna del 2017, in un duetto con Alice Paba (classe '97, vincitrice della quarta edizione di The Voice). I due porteranno il brano "Do Retta a Te".

In realtà Nesli, al secolo Francesco Tarducci, il mondo del rap, dopo una fase interlocutoria, lo ha ormai abbandonato. Come in molti avranno notato dal cognome, il cantante ha una parentela importante nel mondo della musica. È infatti il fratello di Fabri Fibra, pilastro del rap italiano, con cui ha condiviso gli inizi della carriera nell'etichetta da loro formata "Teste Mobili Records". Poteva essere una bellissima storia e invece i due alla fine hanno rotto ogni rapporto nel 2008, prendendo strade opposte. Fibra si è immerso completamente nel mondo del rap, mentre invece Nesli ha incominciato ad uscirne, avvicinandosi sempre di più al canto e alle emozioni. Nel 2009 escono "Nesliving Vol.1" e, soprattutto, "Fragile - Nesliving Vol. 2". Quest'ultimo fa capire che il cantante di Senigallia può davvero dire qualcosa nel mondo del pop. L'album contiene anche quello che forse è il suo più grande successo, ovvero "La Fine", che è stata ricantata addirittura da sua maestà Tiziano Ferro. La carriera così inizia definitivamente a crescere, con il disco d'oro di "Nesliving Vol. 3 - Voglio", uscito per la Carosello Records, e la firma nel 2014 per Universal. Nel 2015 esce "Andrà Tutto Bene", contenente il brano "Buona Fortuna Amore", presentato proprio al Festival di Sanremo 2015, e infine nel 2016 Nesli ha pubblicato il suo ultimo album "Kill Karma". In questi due album Francesco ha completato il suo passaggio al canto, relegando il rap ad alcuni semplici spunti occasionali.

Manca però ancora qualcosa a Nesli per sfondare definitivamente nel mondo della musica italiana. Come per ogni rapper che si rispetti, anche se ormai ex, il pezzo per questa edizione di Sanremo sarà scritto da Nesli stesso, in collaborazione con il cantautore Orazio Grillo, in arte Brando (suo produttore). La presenza di quest'ultimo fa pensare che "Do Retta a Te" potrebbe avere sonorità un po' rockeggianti, aggiunta che forse è il dettaglio che fino ad ora sta mancando a Francesco per sfondare definitivamente. Potrebbe essere però anche un esperimento fallimentare, dato che non sempre i grandi paloscenici sono pronti a novità importanti ed improvvise. Staremo a vedere. Bisognerà anche capire quanto spazio avrà nel pezzo Alice Paba, che con tutta probabilità sarà responsabile dell'esecuzione del ritornello.

Carlo Conti, presentatore di questa edizione, ha così commentato il pezzo dei due: "Le loro voci si fondono al meglio e portano un bellissimo pezzo, molto radiofonico. Mi piacciono questi incontri tra due mondi così diversi." Vedremo se Nesli ci stupirà ancora una volta.