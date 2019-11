Aspettando Sanremo: Raige

In pochi forse si sarebbero aspettati un nome del genere tra i "big" del Festival di Sanremo. Che però Raige aspirasse alla rassegna ligure, condotta da Carlo Conti, non era un segreto. In più di qualche intervista infatti aveva risposto positivamente all'idea di una sua partecipazione ed eccolo qua nell'edizione 2017. Il rapper porterà il brano "Togliamoci la Voglia", in duetto con Giulia Luzi (cantante ed attrice classe '94).

Raige, all'anagrafe Alex Andrea Vella, è un nome di un certo rilievo nel mondo del rap. Oltre che per i suoi lavori solisti ed una certa abilità nel freestyle, è conosciuto anche e soprattutto per essere un membro dei OneMic, formato insieme a suo fratello Ensi e l'amico di sempre Rayden. "Sotto la Cintura", il loro primo album, è considerato un classico del rap italiano, così come il suo primo album, ovvero "Tora-Ki" (2006). Dopo questi due successi underground, Alex vive un periodo di transizione, pubblicando "Zer06 - Zer08" e l'EP "Zer09", sotto "Doner Music" (etichetta del produttore Big Fish). Sono lavori che però non gli hanno dato maggior visibilità rispetto al passato. Un vero passo in avanti arriva con il secondo lavoro firmato OneMic, ovvero "Commerciale", rilasciato nel 2011 sempre sotto "Doner Music". Con questo album arriva un'esposizione maggiore, dato che alcuni pezzi passano in radio e anche in tv, come per esempio la title track "Commerciale". Da questo momento in poi il progetto tirato su insieme ad Ensi e Rayden viene messo in pausa e i tre iniziano a lavorare a pieno regime sui propri percorsi da solisti (non senza qualche collaborazione nei rispettivi album). Raige nel trio si è sempre contraddistinto per la bravura nel canto e per una capacità di scendere nelle emozioni fuori dal comune. Ecco dunque che Alex decide di approfondire le sue qualità sfornando un album molto introspettivo come "Addio", uscito con "The Saifam Group". In questo cd ci sono alcuni tra quelli che sono i suoi più grandi successi, come la traccia omonima "Addio" o "Mille Volte Ancora". Il rapporto con la sua etichetta però si interrompe bruscamente e paga una penale salata: non potrà infatti pubblicare musica per più di un anno. La cosa rischia seriamente di rovinargli la carriera, ma Alex si rialza più forte. Porta così avanti la "Zeroundici Live", con cui collabora per organizzare i concerti suoi e dei suoi soci. Inoltre arriva la firma e la fiducia di una major, ovvero Warner Music, che prima di lui non aveva mai investito sul rap. Esce così nel 2014 "Buongiorno L.A.", album che contiene un altro paio di buoni successi, come "Ulisse" e "Dimenticare" con quest'ultimo che, riscritto con l'aggiunta della voce di Annalisa, diventa il singolo più forte della sua carriera. Infine nel 2016 pubblica "Alex", un disco di transizione, tanto che il singolo estivo "Whisky" (che aveva riscosso il consenso del pubblico) resta fuori dal progetto.

Tutti i suoi i fan si aspettano che la partecipazione a Sanremo dia a Raige la possibilià di crescere e, soprattutto, rendere chiari i suoi progetti per il futuro, dato che attualmente Alex sembra vivere un periodo di indecisione. Forse la cosa che più lo mette in dubbio è quanto restare legato al rap e quanto immergersi nel canto e nell'analisi delle emozioni, cose che gli riescono bene, ma che devono essere dosate bene. È molto difficile equilibrare infatti in un solo artista rap e canto. Coloro che ce la fanno, sfondano definitivamente, ma il rischio oblio è molto forte. Come tutti i rapper che si rispettino, il pezzo "Togliamoci la Voglia" sarà interamente scritto da lui, con il contributo di Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli e Sergio Vallarino (Zibba degli "Zibba e Almalibre"). La coppia composta da Raige e Giulia Luzi è sicuramente quella che desta più curiosità, dato che Alex sarà per la prima volta sotto le lente d'ingrandimento di tutt'Italia. Lui ha detto di non voler abbandonare il rap, quindi possiamo aspettarci un pezzo introspettivo con le strofe rappate da lui e il ritornello cantanto da Giulia. Difficile prevedere altro, dato che Raige negli ultimi mesi non si è fatto sentire partircolarmente. Sarà dunque una delle sorprese di Sanremo. Speriamo positiva.