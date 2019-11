Rivivi la seconda giornata di Wimbledon 2013

La nostra diretta finisce qui, appuntamento a domani con la terza giornata del torneo di Wimbledon: vi lasciamo con gli highlights di Djokovic - Mayer (6-3, 7-5, 6-4) giocata nel pomeriggio.

Lisicki avanti 6-1, 1-0 con break

20:50 - La Lisicki ha vinto il primo set 6-1, non c'è molta partita: d'altronde la Schiavone non poteva chiedere troppo a questo match

20:31 - Schiavone sotto di un break con la Lisicki (1-4): un sorteggio sfortunato per l'italiana, che a Wimbledon comunque non ha mai fatto grandi cose

TORNEO FEMMINILE

WILLIAMS - MINELLA 6-1, 6-3; ROBSON - KIRILENKO 6-3, 6-4; STOSUR - SCHMIEDLOVA 6-1, 6-3; KERBER - MATTEK SANDS 6-3, 6-4; NA LI - KRAIJCEK 6-1, 6-1;

RISULTATI PRINCIPALI DELLA GIORNATA, MASCHILE

DJOKOVIC - MAYER 6-3, 7-5, 6-4

FERRER - ALUND 6-1, 4-6, 7-5, 6-2

DEL POTRO - RAMOS 6-2, 7-5, 6-1

BERDYCH - KLIZAN 6-3, 6-4, 6-2

NISHIKORI - EBDEN 6-2, 6-4, 6-3

GASQUET - GRANOLLERS 6-7, 6-4, 7-5, 6-4

SEPPI - ISTOMIN 7-6, 7-6, 5-7, 3-6, 6-3

TOMIC - QUERREY 7-6, 7-6, 3-6, 2-6, 6-3

DIMITROV - BOLELLI 6-1, 6-4, 6-3

RAONIC - BERLOCQ 6-4, 6-3, 6-3

DOLGOPOLOV - ELIAS 6-1, 7-6, 6-2

HAAS - TURSUNOV 6-3, 7-5, 7-5

20:11 - Sul campo n.1 è iniziato il match della Schiavone contro la Lisicki

20:05 - La conferenza stampa di Federer dopo la vittoria di ieri su Hanescu

HIghlights del terzo set tra Djokovic e Mayer (6-3, 7-5, 6-4)

CAMPO N.3 - Feliciano Lopez é avanti 2 set su Simon, che stará avendo sicuramente una crisi di nervi: 6-2, 6-4, 1-1

19:55 - Il programma del Campo Centrale si è dunque concluso: pronostici rispettati per tutte e tre le partite. Serena Williams ha battuto la lussemburghese Minella (6-1, 6-3); il n.1 del mondo Djokovic ha eliminato Mayer (6-3, 7-5, 6-4) e Ferrer ha impiegato 4 set per battere Alund (6-1, 4-6, 7-5, 6-2)

19:50 - E in sequenza arriva anche la vittoria di Ferrer: é stata piú dura del previsto, ma Alund ha giocato una gran partita, ha strappato un set al n.4 ed é uscito tra gli applausi. Nel quarto set Ferrer non ha avuto problemi: 6-1, 4-6, 7-5, 6-2. Ferrer al prossimo turno ha il vincente di Bautista-Gabashvili

19:48 - Chiude anche Berdych; 6-3, 6-4, 6-4 contro Klizan. Berdych al prossimo turno avrá il vincente di Brands-G.Traver. Il ceco é dalla parte del tabellone di Djokovic, con cui in teoria dovrebbe giocare i quarti di finale

Ferrer ormai ha sfondato e nel quarto set è avanti 4-1 e servizio

19:44 - Granollers ha annullato un matchpoint con un passante incrociato di rovescio straordinario, ma non é bastato. Al secondo tentativo Gasquet chiude e passa il turno: 6-7, 6-4, 7-5, 6-4. É stata un'altra bellissima partita, come quasi tutte quelle viste in questi due giorni. Altro che Roland Garros ...Gasquet al prossimo turno avrá il vincente di Bautista-Gabashvili

19:38 - Gasquet serve per il match con Granollers sul 5-4 del quarto set

Alund perde tensione, BREAK DI FERRER, 2-1 nel quarto set

19:35 - La vittoria di Laura Robson sulla Kirilenko

ALTRI CAMPI: Berdych avanti 6-3, 6-4, 3-2 con break su Klizan; Johnson - Reynolds 6-1, 2-2 (il vincente va con Djokovic); Brands - G.Traver 7-6, 4-4; Lopez - Simon 6-2, 3-2 con break, Feliciano alla riscossa; battaglia al quinto set tra Zeballos e Giraldo: 6-3, 6-7, 7-6, 1-6, 3-4

Ferrer non sbaglia e con autoritá chiude il set, 7-5

PALLA BREAK PESANTISSIMA PER FERRER, che non dovrebbe trovarsi in questa situazione ma farebbe bene a trasformarla, e lo fa. BREAK. Servirá per il terzo set sul 6-5, un set pari.

19:22 - Siamo 5-5. Ferrer ha tenuto il servizio a 15, anche grazie ad un erroraccio di Alund che ha messo a rete lo schiaffo di dritto. Una volta si facevano le volée, oggi preferiscono tutti gli schiaffi ...

Ferrer serve sul 4-5 per rimanere nel set, attenzione

19:17 - Tiene il servizio Alund, 5-4. Ferrer mantiene il suo schema di sempre, a rete ci va solo se costretto dagli eventi. Alund sta giocando benissimo e comunque vada non avrá rimpianti, continua a picchiare e a costruirsi punti da applausi

Sul Centrale intanto Ferrer ha tenuto il servizio a zero, 4-4 nel terzo set con Alund, un set pari. Alund é argentino, 27 anni, n.101 e mai oltre la posizione 83 del ranking.

19:10 - Un gran punto tra Djokovic e Mayer questo pomeriggio. É stata una bella partita, Djokovic ha vinto 6-3, 7-5, 6-4

Alund si lancia in volo sulla volée di rovescio: se gli entrava era il punto del torneo. Salva una palla break quando Ferrer mette in rete un rovescio che di solito non sbaglia, e poi FANTASTICO ROVESCIO DI ALUND, modalitá Federer. Tiene il servizio e va 4-3!

Ferrer tiene il servizio e va sul 3-3, ma la partita è tutta da vedere. Alund è un assatanato, randella tutto quello che gli passa vicino. Ferrer é perplesso. 6-1, 3-6, 3-3 Ferrer

19:01 - Andiamo sul centrale, dove Ferrer ha perso il secondo set; situazione abbastanza clamorosa, il suo avversario é l'anonimo Alund, n.101 del ranking. 6-1 Ferrer, poi 6-4 Alund. Ora Alund conduce 3-2 nel terzo set, senza break.

18:59 - CHIUDE DIMITROV CON UN BREAK: torna a casa Bolelli, oggi contro un avversario troppo superiore: 6-1, 6-4, 6-3. Dimitrov ha perso 10 punti in totale sul suo servizio

Giá 15 aces per Dimitrov, solo 4 per Bolelli, il match si avvia alla conclusione, Dimitrov 5-3

18:50 - Dimitrov-Bolelli: gran punto di Dimitrov, che arriva sulla volée di dritto e passa Bolelli. C'È IL BREAK, FORSE DECISIVO. Dimitrov conduce 6-1, 6-4, 4-3

18:46 - Rivediamo gli highlights dell'ultimo set tra Nadal e Darcis

Raonic conduce 6-4, 6-3, 2-1 su Berlocq

18:42 - AGGIORNAMENTI: Ferrer é 6-1, 4-5 su Alund, che nel secondo set sta impegnando la t.d.s n.4: Berdych conduce su Klizan per 6-3 e 2-1 con break; Gasquet e Granollers sono un set pari (6-7, 6-4) e 2-1 Granollers senza break; Zeballos é avanti due set a uno su Giraldo (6-3, 6-7, 7-6). Stanno iniziando Simon-Lopez (rivincita della finale di Hertogenbosch di sabato scorso, gli scherzi del sorteggio ...), Brands - Gimeno-Traver, Russell - Zhemlja e Reynolds-Johnson: il vincente di quest'ultima andrá contro Djokovic

DIMITROV HA CHIUSO IL SECONDO SET, conduce 6-1, 6-4 su Bolelli

18:27 - E CHIUDE SEPPI! Che sofferenza, ci sono voluti 5 set per battere Istomin! 7-6, 7-6, 5-7, 3-6, 6-3. Qualche numero: 17-13 gli aces per l'uzbeko, Seppi ha giocato 49 vincenti e 47 errori gratuiti, un po' troppi: ma per fortuna Istomin ne ha fatti 60

SEPPI SERVE PER IL MATCH sul 5-3

18:25 - Bolelli spara in corridoio uno smash elementare, gran difesa di Dimitrov e BREAK. Il bulgaro servirá sul 5-4 nel secondo set, primo set 6-1

SEPPI É AVANTI 5-2 AL QUINTO! Forza Andreas, manca poco: ma serve Istomin, 30-15

Qualcuno si è arrabbiato sul serio...la racchetta di De Bakker dopo un incontro con l'erba di Wimbledon (Getty Images)

Un po' di relax per chi è rimasto fuori ... (The Guardian)

18:17 - Bolelli ha annullato due palle break e tenuto il servizio: avanti 4-3 con Dimitrov nel secondo (ha perso il primo 6-1). Sul centrale Ferrer ha vinto 6-1 il primo set su Alund, sconosciuto argentino n.101 del ranking.

Considerando le pochissime sorprese nel tennis maschile in questi ultimi anni, la sconfitta di Nadal è un vero schock e rimane la notizia del giorno. Djokovic si è presentato ai microfoni dopo la vittoria e 2 delle 3 domande erano su Nadal. Non gli avrá fatto piacere.

18:12 - 3-3 tra Dimitrov e Bolelli, Simone al servizio: magnifico passante di rovescio di Dimitrov, lo gioca esattamente come il Maestro

BREAK DI SEPPI ALL'INIZIO DEL QUINTO SET. É avanti 2-0, finalmente è riuscito a breakkare Istomin. 7-6, 7-6, 5-7, 3-6, 2-0 per l'italiano

18:02 - Tantissimi errori di Bolelli, che peró tiene il servizio e va 2-1 nel secondo set: ha perso il primo 6-1, Dimitrov é di un altro pianeta

18:00 - "Just watched a future top 5 and i think a slam winner Laura Robson crush 10 th seed Kirilenko". Questo é l'entusiastico commento di Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1987, dopo la vittoria della Robson sulla Kirilenko. "Ho appena visto una futura top 5 e credo anche futura vincitrice di uno Slam: Laura Robson distrugge la testa di serie n.10 Kirilenko". Se lo dice Cash, ci crediamo

Impresa impossibile per Bolelli, con pochissimo tennis nelle gambe quest'anno e un avversario molto difficile. Dimitrov é chiamato a fare bene quest'anno a Wimbledon, molte attese per il fidanzato della Sharapova.

17:52 - Sul campo n.18 andiamo a seguire Bolelli-Dimitrov: primo set per il bulgaro, 6-1. Il campo di Seppi non ha copertura TV

17:50 - SEPPI IN DIFFICOLTÁ: é sotto 2-4 e servizio Istomin, si prospetta un quinto set per l'italiano, che era avanti due set a zero

17:48 - Sul n.2 in campo c'è Gasquet, sempre un bel vedere. Ha perso il primo set al tie-break con Granollers, un tipo pericoloso sul veloce

17:45 - La Robson passa il turno per la gioia degli inglesi: 6-3, 6-4 alla Kirilenko, decima testa di serie. Gran vittoria per Laura Robson (Foto The Guardian)

É iniziato il match tra Ferrer e Almund sul campo centrale: SEPPI È AL QUARTO SET CON ISTOMIN. Vinti i primi due al tie-break, l'italiano ha perso il terzo 7-5 e ora é sotto 2-3 senza break nel quarto

17:42 - La conferenza stampa di Nadal dopo la sconfitta di ieri con Darcis

17:33 - Gli highlights di Williams-Minella

Sul Campo Centrale adesso scenderanno in campo Ferrer e Martin Alund, argentino

Djokovic ai microfoni dopo il match: "In linea di massima ho fatto il mio gioco, il primo incontro é sempre complicato". Le domande sono tutte su Nadal: "Grande sorpresa e gran match di Darcis, ma è stato solo un giorno sfortunato"

17:25 - CHIUDE DJOKOVIC, 6-3, 7-5, 6-4 su Mayer: buona partita del serbo, ha annullato tutte le palle break e ha tenuto il campo come ci si aspettava. Mayer difendeva i quarti dell'anno scorso e ha fatto il possibile. Bella partita. Al prossimo turno Djokovic avrá il vincente di un derby tra due americani senza storia: Bobby Reynolds e Steve Johnson

SEPPI serve sul 5-6 per portare il terzo set al tie-break. Again.

17:19 - Recupera e tiene il servizio Djokovic, a un game dalla vittoria: 6-3, 7-5, 5-3

Djokovic serve sul 4-3 in suo favore ma deve affrontare una palla break; vola via la risposta di Mayer, ma Djoker ne concede un'altra affondando in rete la volée di dritto

17:15 - Seppi serve per rimanere nel terzo set sul 4-5: ha vinto i primi due al tie-break

17:10 - Le unghie stilose di Serena Williams, che ha esordito con un 6-1, 6-3 sulla Minella (The Guardian)

17:03 - Seppi-Istomin, 7-6, 7-6, 1-2; Zeballos è avanti un set su Giraldo (6-3, 2-2)

ALTRI CAMPI: La Camerin ha perso il primo set (6-4) con la Cibulkova ma é avanti 3-2 e servizio nel secondo: Dolgopolov avanti 6-1, 5-5 su Elias; la Vinci sta conducendo ampiamente il match contro la Scheepers, 6-2, 3-1 e servizio

16:57 - Un altro rovescio di Djokovic sulla linea: è un laser. Conferma il break e va 2-0 nel terzo set, ora vuole chiudere in fretta

Laura Robson vince il primo set 6-3 sulla Kirilenko

Mayer sta giocando una gran partita, c'è voluto il miglior Djokovic per breakkarlo sul 5-5: ora Mayer mostra le prime crepe e regala il break nel primo gioco del terzo set. Il suo destino ormai è segnato, e lo sa

16:47 - SEPPI E DJOKOVIC avanti due set a zero, CHIUDONO IN CONTEMPORANEA IL SECONDO SET; 7-3 per Andreas nel tie-break del secondo. 6-3, 7-5 per Nole

16:45 - SEPPI va 6-2 nel tie-break con 4 setpoint

16:43 - BREAK DJOKOVIC, GRAN PUNTO! MAYER ARRIVA OVUNQUE MA ALLA FINE IL ROVESCIO DI DJOKOVIC È SULLA RIGA, 6-5, SERVIRÁ PER IL SECOND SET

GRAN PARTENZA DI SEPPI CHE VA AVANTI SUBITO 3-0

16:42 - UN ALTRO TIE-BREAK TRA SEPPI E ISTOMIN,L'ITALIANO HA VINTO QUELLO DEL PRIMO SET

VINCE TOMIC: 7-6, 7-6,3-6,2-6, 6-3, Querrey (t.d.s. n.21) a casa

5-5 tra Mayer e Djoker. Mayer minaccia di andare al tie-break

QUERREY E TOMIC AL QUINTO SET E TOMIC HA APPENA BREAKKATO PER IL 5-3

La Williams sull'eliminazione di Nadal: "Ero molto triste, probabilmente sono la sua fan n.1: ma ero anche felice perché ho pensato che cosí poteva allenarsi bene per la stagione sul cemento". Intanto Nadal sta pensando di tornare a giocare sul rosso e lasciar perdere il cemento fino allo Us Open...

Djokovic ha vinto Wimbledon nel 2011, il suo anno di grazia. Sconfisse Nadal in finale, come sempre in quell'annata straordinaria. Siamo 4-4

Mayer sta facendo partita con Djokovic: il serbo serve sul 3-4

Sul campo n.2 Haas ha eliminato Tursunov, 6-3, 7-5,7-5 e il tedesco pssa al secondo turno

Grande equilibrio tra Seppi e Istomin: siamo 5-4 per l'italiano nel secondo set, senza break. Primo set Seppi 7-6

Non gli riesce, Djokovic annulla e poi tiene il servizio,siamo 3-3

PALLA BREAK PER MAYER, puó andare 4-2 e sognare di allungare il match

Per Mayer è una partita importante anche perché l'anno scorso fece i quarti di finale e se perderá oggi scenderá parecchio nel ranking

Foto della seconda giornata a Wimbledon (The Guardian). Mayer tiene il servizio, 3-2 nel secondo set (primo set Djoker 6-3)

Splendida volée bloccata di Djokovic, siamo 2-2 nel secondo set: i turni di servizio del serbo vanno via rapidissimi, quelli di Mayer un po' meno

In campo anche la Camerin con la Cibulkova: 3-4 nel primo set

SEPPI HA VINTO IL PRIMO SET AL TIE-BREAK E ORA É AVANTI 3-2 NEL SECONDO, SENZA BREAK. Niente copertuta TV sul campo n.4, un classico. Agli organizzatori piace nascondere i tennisti italiani, succede in tutto il mondo, chissá perché ...

MAYER resiste in un lunghissimo terzo game del secondo set: sogna di essere come Darcis, ma ha giá perso il primo set

ALTRI RISULTATI DI GIORNATA, MASCHILE

J Blake (USA) d T De Bakker (NED) 61 63 62

[Q] M Przysiezny (POL) d P Petzschner (GER) 63 76(6) 60

M Llodra (FRA) d J Nieminen (FIN) 76(3) 64 63

[Q] J Struff (GER) d B Kavcic (SLO) 64 61 63

[Q] D Kudla (USA) d [Q] J Duckworth (AUS) 64 62 36 46 61



L Mayer (ARG) d A Bedene (SLO) 62 63 64



J Levine (CAN) d G Pella (ARG) 64 62 46 36 43 ret.

[12] K Nishikori (JPN) d [WC] M Ebden (AUS) 62 64 63



I Dodig (CRO) d [16] P Kohlschreiber (GER) 46 67(6) 76(3) 63 21

Si è ritirato Kohlschreiber; un infortunio al quinto set è quanto di peggio possa capitare. Sul 6-4, 7-6, 6-7, 3-6, 1-2 il tedesco abbandona e DODIG passa il turno

Palla corta con salto di Mayer, e funziona! Qualche applauso lo sta prendendo anche lui

16:05 - Intanto Llodra ha mandato a casa Nieminen: lo spadaccino sull'erba è uno spettacolo di serve and volley: 7-6, 6-4, 6-3

Tomic in difficoltá: dopo aver vinto i primi due set al tie-break, ha perso il terzo 6-3 ed é sotto un break nel quarto (1-3)

SEPPI TRASFORMA IL SETPOINT! Suo il primo set al tie-break (8-6)

Seppi ha annullato due setpoint, è 6-6 nel tie-break del primo set contro Istomin. Intanto Del Potro ha chiuso in scioltezza: 6-2, 7-5, 6-1 su Ramos

DUE SETPOINT PER ISTOMIN: non c'e copertura tv sul campo n.4, seguiamo il livescore

SEPPI È SOTTO 4-5 NEL TIE-BREAK,ha appena recuperato un mini-break

CHIUDE IL PRIMO SET DJOKOVIC, 6-3: concentrato e pragmatico come a solito, Djokovic sta giocando il suo match; Mayer fa quello che puó

TIE-BREAK SEPPI - ISTOMIN appena cominciato (1-1) mentre Djokovic serve per il set sul 5-3

15:55 - SEPPI SI GUADAGNA IL TIE-BREAK NEL PRIMO SET DOPO AVER SALVATO DUE SETPOINT

ALTRO SETPOINT ANNULLATO DA SEPPI

QUERREY intanto ha vinto il terzo set 6-3 ma Tomic conduce 2-1 (7-6, 7-6, 3-6)

SETPOINT ISTOMIN CONTRO SEPPI NEL PRIMO SET, L'ITALIANO SERVE SUL 5-6: ANNULLATO

Ancora un gran punto, "Great Stuff" commenta McEnroe per la TV americana. Mayer non è molto a suo agio a rete e i passanti di Djoker fanno male. DJOKOVIC TIENE IL SERVIZIO E SALE 5-2 NEL PRIMO SET

15:46 - Gran punto tra Djokovic e Mayer, serie di volée e pallonetti, poi Mayer spreca tutto con uno smash orripilante: serve Djokovic sul 4-2

Keys-Watson, 6-3, 7-5 (Foto da The Guardian). La Watson non sembra contenta e getta via uno dei famosi asciugamani di Wimbledon. Pare che tutti i giocatori, senza eccezioni, si tengano gli asciugamani quando in teoria dovrebbero restituirli. Il fascino di Wimbledon é irresistibile

15:42 - Djokovic è avanti 4-1, Mayer al servizio. Seppi - Istomin sono sul 5-5 nel primo set

Dodig-Kohlschreiber, questa mattina (The Guardian)

Qualche foto da Wimbledon in questa seconda giornata (Tom Jenkins, The Guardian)

15:40 - Nella prima settimana i campi sono molto veloci, l'erba in ottimo stato. É davvero uno spettacolo veder giocare questi ragazzi sul prato. Mayer tiene il servizio e Djokovic conduce 3-1, primo set

Ci spostiamo sul campo centrale dove Djokovic ha iniziato fortissimo: subito 3-0 su Mayer. L'eliminazione di Nadal ha aumentato le chance del serbo, sia nel torneo che come n.1 del mondo

SET DEL POTRO!: largo il rovescio di Ramos, ora Delpo è avanti di due set e la partita per lui è tutta in discesa (6-2, 7-5)

E CI SONO DUE SETPOINT PER L'ARGENTINO: Del Potro ne ha giá avuto uno sul 5-4

Chiude bene la rete Palito! Volée di dritto e 15-30

Restiamo su Del Potro-Ramos: lo spagnolo serve per restare nel secondo set sul 5-6

HAAS serve per il secondo set sul 6-5 con Tursunov, ha vinto il primo 6-3

15:33 - Istomin ha recuperato il break con Seppi e ora l'uzbeko conduce 4-3 nel primo set

Sempre devastante il dritto di Del Potro, costretto a prendere la rete piú di quanto non sia abituato: tiene il servizio l'argentino, avanti 6-5 nel secondo dopo aver vinto il primo set

Ramos ha tenuto il servizio ed è 5-5 con Delpo: l'argentino ha avuto un setpoint ma Ramos ha tirato fuori ilmeglio in questo finale di set

ERRORE DI ROVESCIO DI QUERREY E TOMIC ORA É AVANTI DI DUE SET (7-6, 7-6)

TOMIC INTANTO HA 3 SETPOINT NEL TIE-BREAK DEL SECONDO SET

SETPOINT PER DEL POTRO, annullato con una bella volée di rovescio da Ramos

Due aces di Ramos fanno 30-30, mentre Querrey e Tomic sono 3-3 nel tie-break

Del Potro va avanti 0-30 mentre Ramos discute con l'arbitro per una chiamata dubbia

Tomic e Querrey stanno lottando nel secondo set e andranno di nuovo al tie-break: il primo lo ha vinto l'australiano, che nel 2011 arrivó fino ai quarti partendo dalle qualificazioni

BREAK RAMOS che ritorna sotto: Del Potro conduce 5-4 nel secondo set ma ha perso un'occasione

Del Potro si é incartato ed è sotto 0-40 con il primo doppio fallo del match

15:18 - Del Potro non ha mai raggiunto gli ottavi in questo torneo, ma l'anno passato nei Giochi Olimpici vinse il bronzo. Ora servirá sul 5-3 per il secondo set. Altri campi: Haas - Tursunov 6-3, 3-4: Tomic - Querrey 7-6, 5-5

Non c'è copertura tv del campo n.4, dove Seppi è impegnato con Istomi: l'italiano ha fatto il break ed é avanti 2-1 nel primo set. Seguiamo Del Potro, in vantaggio un set e un break (6-2, 5-2) su Albert Ramos.

Due match del singolare maschile sono giá terminati: Anderson ha battuto Rochus 6-4, 6-2, 6-1, mentre il polacco Przysiezny ha eliminato Petzschner 6-3, 7-6, 6-0

É finito in questo momento il match di Serena: esordio semplice e vittoria 6-1, 6-3 per la campionessa in carica che cerca il suo sesto titolo a Wimbledon quest'anno. Tra pochi minuti scenderá in campo Djokovic, mentre seguiamo Seppi con Istomin. L'uzbeko ha tenuto il primo turno di servizio, lo stesso ha fatto Seppi: 1-1 in questo primo set

15:10 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della seconda giornata di gare a Wimbledon; sul campo centrale Serena Williams é avanti 6-1, 5-3 sulla lussemburghese Minella. Sul campo n.1 Del Potro ha vinto il primo set 6-2 su Ramos, sono 1-1 nel secondo: seguiremo parte del match di Del Potro mentre si attende l'esordio di Djokovic, in campo subito dopo la Williams. In campo anche Seppi, che sta per iniziare il suo match con Istomin:

Seconda giornata di gare a Wimbledon, in un ambiente segnato dall'eliminazione clamorosa di Rafa Nadal. La vittoria di Darcis in tre set è una delle piú grandi sorprese nella storia recente del torneo, che giá l'anno scroso vide Nadal cadere al secondo turno. Sembrava impossibile che potesse fare peggio e invece il vincitore del Roland Garros é caduto fragorosamente. "Darcis shocks Rafa" titola ATP.com, mentre Nadal non ha cercato scue: "A volte l'avversario gioca meglio di te e si perde. Voglio fare i complimenti a Darcis, credo che abbia giocato un match fantastico". "Due settimane fa ero in una situazione fantastica, ho vinto un torneo stupendo; e due settimane dopo ho perso al primo turno. Perdere al primo match é dura, ma questo è lo sport" ha continuato Nadal.

Oggi scenderá in campo il n.1 del mondo Djokovic, che giocherá per secondo sul Campo Centrale con Florian Mayer. Tre precedenti, tutti vinti da Djokovic senza concedere nemmeno un set. Giá l'anno scorso si incontrarono nei quarti qui a Wimbledon, e Djokovic si impose 6-4, 6-1, 6-4. É stata l'ultima vittoria di Nole sui prati inglesi, perché in semifinale avrebbe trovato Federer a fermarlo. Ad inaugurare la giornata sul centrale sará Serena Williams, strafavorita del torneo femminile: la vittima sacrificale oggi é la lussemburghese Mandy Minella. La Williams è la campionessa in carica e ha vinto cinque volte il torneo in singolare e cinque in doppio.

Sul campo n.1 il programma si apre con Del Potro-Ramos: l'argentino ha vinto qui a Wimbledon la medaglia di bronzo nei Giochi dell'anno scorso, battendo Djokovic nella finale per il terzo e quarto posto, in quello che si puó definire il suo miglio risultato su questi campi. Per il resto l'argentino non é mai arrivato nemmeno agli ottavi in questo Slam, quello in cui ha i risultati peggiori.

A seguire una delle tenniste piú in ascesa del momento e molto attesa qui a Wimbledon: Laura Robson, inglese, avrá di fronte Maria Kirilenko in un match difficilissimo. La terza e ultima partita sul n.1 sará quella tra Berdych (finalista nel 2010) e Martin Klizan. Dopo le sconfitte di Fognini e Errani, oggi scende in campo Andreas Seppi, che parte favorito su Istomin: sará il secondo match sul campo n.4 dopo Niculescu-Barthel. L'unica altra italiana in gara è Maria Elena Camerin, opposta alla Cibulkova (n.18) nell'ultimo match sul campo n.14.