Murray rimonta, domenica finale con Djokovic

22:45 - Dunque la finale maschile sará tra Murray e Djokovic, ovvero le prime due teste di serie. La miglior finale possibile e la seconda oportunitá consecutiva per il britannico di riportare la coppa di Wimbledon sull'isola. La finale si giocherá domenica, con inizio alle 14:00 italiane; domani sabato si giocherá la finale feminile. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL

CHE PARTITA, CHE SEMIFINALI OGGI A WMBLEDON! Murray vince 6-7, 6-4, 6-4, 6-3; aveva perso il primo set e passato seri momenti di difficoltá nel terzo, quando era sotto 2-4: quello è stato l'unico break che ha concesso nella partita. Janowicz chiude con 1/7 nella palle break, ma ha giocato davvero bene e nei prossimi anni questo ragazzo potrebbe far vedere grandi cose. Alla fine del terzo set, che Murray ha vinto con 4 games consecutivi dal 2-4 al 6-4, l'arbitro ha deciso di interrompere per far chiudere il tetto e giocare con luce artificiale. Una decisione che non è piaciuta al britannico, e se avesse perso stasera se ne sarebbe parlato a lungo. La partita è ripresa dopo una ventina di minuti, e Murray con un break nel terzo gioco ha rotto l'equilibrio. Janowicz è crollato solo nell'ultimo game.

22:40 - VINCE MURRAY, CHIUDE CON LA RISPOSTA VINCENTE! FINISCE 6-7, 6-4, 6-4, 6-3

22:38 - MATCHPOINT MURRAY!

22:37 - Murray a due punti dal match sul 30-30, 5-3

22:33 - Punto da volano, incredibile, lo vince Murray con la volée alta di dritto e va 40-0

22:31 - Murray dovrá guadagnarsi la semifinale, perché il polacco non ha intenzione di mollare: Janowicz tiene il servizio e accorcia sul 3-4

22:29 - Murray avanti 4-2 nel quarto set, serve Janowicz, che prova a resistere ancora

22:23 - TIENE IL SERVIZIO MURRAY E VA AVANTI 6-7, 6-4, 6-4, 3-1: SEMIFINALI EPICHE E COMBATTUTISSIME OGGI, LA PRIMA L'HA VINTA DJOKOVIC SU DEL POTRO AL QUINTO SET

22:18 - Murray ha vinto 7 degli ultimi 8 games, ora tutto sembra andare bene e Murray ha bisogno della prima di servizio

22:17 - MURRAY AVANTI 6-7, 6-4, 6-4, 2-1. BREAK MURRAY! Punto fantastico di Murray! Gran dritto in corsa, colpo alla Lendl. Poi un errore di Janowicz fa 0-30 e un doppio fallo del polacco porta a due palle break. Annulla la prima Janowicz ma poi sbaglia il dritto e c'è il BREAK!

22:13 - Gioca bene Murray nel suo turno di servizio, siamo 1-1, quarto set

22:10 - Tiene il servizio Janowicz, conduce 1-0 in questo quarto set

22:07 - Murray è avanti 6-7, 6-4, 6-4, si riprende a giocare, JANOWICZ AL SERVIZIO, TERZO SET

22:03 - Ora con il tetto questo diventa un match indoor: Murray non era d'accordo con la decisione dell'arbitro, voleva continuare a giocare alla luce del sole ancora "45-60 minuti". Ma l'arbitro ha deciso cosí e il tempo massimo per giocare sono le 23 locali, mezzanotte in Italia.

21:59 - Rientrano in campo i giocatori, ora si scalderanno per qualche minuto prima di ricominciare

21:41 - MURRAY NON È D'ACCORDO MA SI CHIUDE IL TETTO E SI ACCENDONO I FARI, PARTITA SOSPESA: CI VORRANNO CIRCA 20 MINUTI PER CHIUDERE IL TETTO

MURRAY sta discutendo con l'arbitro e il giudice della ATP. Vuole continuare a giocare alla luce del sole.

SET MURRAY! CONDUCE 6-7, 6-4, 6-4

21:38 - Un setpoint annullato da Janowicz! Ha tirato la palla addosso a Murray, il britannico non lo dimenticherá. Altro set-point

21:34 - MURRAY SUL 5-4 SERVE PER ANDARE AVANTI DUE SET A UNO

21:32 - BREAK MURRAY! È 5-4 . E il pubblico esulta per il doppio fallo di Janowicz: un atteggiamento poco inglese.

JANOWICZ SI BECCA I FISCHI DEL PUBBLICO PER AVER PICCHIATO LA RACCHETTA CONTRO LA RETE

21:29 - Il pubblico si è ripreso e adesso accompagna Murray verso la rimonta. Tiene il servizio a zero e siamo 4-4, TERZO SET

21:26 . Palla break per Murray e C'È IL BREAK! GRAN PUNTO DI MURRAY, È ARRIVATO IN CORSA E HA SPARATO UN GRAN DRITTO. 4-3 JANOWICZ, BREAK RECUPERATO

21:22 - SIAMO 4-2 JANOWICZ, il polacco serve e sta mettendo paura a tutta l'Inghilterra, come giá Verdasco due giorni fa

21:18 - Murray ha bisogno di reagire, sta perdendo l'inerzia della partita, Janowicz è molto piú vispo e tiene il servizio. CONDUCE 4-1 NEL TERZO SET, UN SET PARI

21:14 - Janowicz ha una palla break sul 30-40 e C'È IL BREAK, JANOWICZ AVANTI 3-1

SIAMO NEL TERZO SET TRA MURRAY E JANOWICZ, IL POLACCO È AVANTI 7-6, 4-6, 2-1

21:10 - Nessuna pressione per Janowicz; il polacco continua il suo piano e va avanti 2-1. Continua a parlare con l'arbitro e a chiedere del tetto. Dice che è troppo scuro per lui. "Non c'è luce"

21:06 - Murray va sotto 15-30 e poi si trova con due break point da difendere: le salva col servizio, grande reazione. Tiene il servizio e siamo 1-1

Janowicz va avanti 1-0 col servizio

COMINCIA IL TERZO SET

20:56 - Janowicz chiede all'arbitro a che ora programmano di chiudere il tetto e accendere le luci

20:54 - SET MURRAY! 6-4 , SIAMO UN SET PARI ADESSO. Serve benissimo Murray al momento giusto e tiene a 15 la battuta

20:51 - Si accende qualche faro del Campo Centrale, anche se per adesso si vede ancora bene

20:50 - Non si arrende Janowicz, le sue possibilitá di vittoria sono intatte. TIENE IL SERVIZIO E ORA MURRAY SERVIRÁ PER IL SET SUL 5-4

20:45 - Murray avanti 4-3 ma non sta servendo bene e affronta una palla break: si riprende in tempo e con la volée di rovescio e un po' di grinta TIENE IL SERVIZIOA VA SUL 5-3, SECONDO SET. PRIMO SET JANOWICZ 7-6

20:38 - Janowicz non è bravo a passare come Murray: va sotto 15-30 con un rovescio in corridoio. Poi spara una seconda palla animalesca e va 30-30. Sta servendo col 50% di prime palle in questo set. Ma tiene comunque il servizio e accorcia sul 3-4

20:35 - Alla fine Murray tiene il servizio e sale 4-2, ma il primo set lo ha vinto Janowicz 7-6

20:32 - PALLA BREAK JANOWICZ, 30-40

MURRAY AVANTI 3-2. Due palle break annullate da Janowicz

JANOWICZ SOTTO 15-40, ha perso la concentrazione

20:23 - Col settimo ace e un bel passante di dritto Murray tiene il servizio, É AVANTI 3-1

20:22 - Si sfidano un po' con i challenge, ma Janowicz serve bene e tiene il servizio a zero. 2-1 MURRAY, PRIMO SET JANOWICZ 7-6

20:19 - Murray tiene il servizio e sale 2-0, aveva bisogno di questo break anche se Janowicz glielo ha quasi regalato

BREAK MURRAY! SUBITO AVANTI 1-0 nel secondo set. DUE DOPPI FALLI DI JANOWICZ, che si è rilassato un po' troppo

20:15 - Questo ragazzo polacco è perfettamente rilassato, senza nessun miedo escenico nel tempio del tennis, un campo in cui non aveva mai giocato prima. Gioca il suo tennis potente e a rete ha dimostrato di avere buon tocco. Partita difficile per Murray

20:13 - Murray ha giocato un durissimo match contro Verdasco due giorni fa; sotto di due set, ha rimontato ed è rimasto in campo piú di 4 ore. Molto piú veloce il quarto di Janowicz, che ha vinto in tre set contro Kubot

20:12 - SET JANOWICZ! 7-6 MURRAY FA DOPPIO FALLO, HA SENTITO LA PRESSIONE. SORPRESA OPPURE NO, JANOWICZ ADESSO È AVANTI UN SET

E CI SONO 4 SETPOINT, JANOWICZ COMANDA IN CAMPO!

COL DRITTO CATTIVISSIMO JANOWICZ VA 5-2!

20:08 - Si cambia campo sul 4-2 per Janowicz, bel punto di Murray che recupera un minibreak

ERRORACCIO DI MURRAY, SIAMO 4-0: lo schiaffo di dritto esce di parecchio, brutto errore

TIRA FUORI IL SECONDO ACE AL MOMENTO GIUSTO IL POLACCO, 3-0

JANOWICZ VA AVANTI 2-0

Statistiche nei tie-break quest'anno: Murray 14-5, Janowicz 11-10

20:04 - E SI VA AL TIE-BREAK IN QUESTO PRIMO SET

Janowicz sta giocando bene, usa il dritto, la smorzata, e attacca la rete ogni volta che puó.

20:00 - Murray ha fatto 4 aces, Janowicz uno solo. Solo due errori gratuiti per il britannico. Con l'ace n.5 Murray tiene il servizio e sale 6-5, primo set

19:58 - SIAMO 5-5. Tiene il servizio il polacco, che grida C'MON e ha un angolo pieno di gente: tanti polacchi in tribuna.

19:56 - Annulla entrambe col servizio, Murray non riesce a rispondere in questo caso: gran seconda palla di Janowicz sul 30-40

19:55 - Janowicz ha sbagliato un dritto non difficile e poi per due volte a rete non è riuscito a giocarsela bene: 2 setpoint per Murray

19:53 - Janowicz serve per rimanere nel set, il primo game importante

19:51 - Solo un ace in quattro turni di battuta per Janowicz, contro i tre di Murray, che serve col 70% e adesso va avanti 5-4

19:49 - Buone prime del polacco, che finora serve col 58%: tiene la battuta e siamo 4-4

19:48 - Siamo 4-3 Murray, Janowicz al servizio in questo primo set

19:45 - Molto tranquillo Janowicz: servizio, dritto e subito a rete, questo è il suo schema, siamo 3-3

19:39 - Murray tiene il servizio a 15 e conduce 3-2, scambi corti e appena puó Janowicz si butta a rete

19:36 - Annulla una palla break Janowicz, poi attacca la rete e tiene iil servizio, SIAMO 2-2, PRIMO SET

19:33 - Occhi puntati sulla macchina che rileva la velocitá, tutti si chiedono quanto forte puó servire Janowicz. Finora la piú veloce è stata a 225 km/h, la sua prima è sempre sopra i 215.

19:30 - Murray non sembra intimidito dalle prime di Janowicz: attacca col dritto e fa 40-15, poi una risposta sbagliata fa 2-1 MURRAY NEL PRIMO SET

19:28 - Prima palla di Janowicz a 143 miglia, la seconda a 118: escono entrambe e doppio fallo. Poi ace a 223 km/h e siamo 1-1

19:25 - Janowicz per vincere Wimbledon dovrá battere il n.2 e il n.1 del mondo in sequenza

19:23 - Primo punto di Janowicz, un bello scambio con smorzata e volée semplice. un bel modo di presentarsi sul Campo Centrale. Ma il game lo vince Murray, buon turno di servizio e siamo 1-0

19:21 - SI COMINCIA, SECONDA SEMIFINALE DEL TORNEO MASCHILE DI WIMBLEDON, MURRAY - JANOWICZ

Ci siamo quasi, servirá Murray per primo

19:20 - Murray e Janowicz si sono incontrati due volte, con una vittoria ciascuno: a Bercy nel 2012 vinse il polacco 5-7, 7-6, 6-2; nel 2009, in un turno di Davis, vinse Murray 6-3, 6-4, 6-3

19:17 - Murray e Janowicz si stanno scaldando, 1 minuto all'inizio

19:10 - ENTRANO IN CAMPO MURRAY E JANOWICZ, se anche questa semifinale dovesse andare al quinto è difficile che riescano a finirlo

TRA UNA VENTINA DI MINUTI MURRAY - JANOWICZ

19:06 - É stata la semifinale piú lunga nella storia di Wimbledon, e Djokovic l'ha vinta nonostante le tante occasioni sprecate, come ha detto davanti ai microfoni della BBC. "Partita davvero speciale, uno delle piú emozionanti che ho giocato". Ecco un video dal tie-break del quarto set, quando Djokovic ha avuto due matchpoint e Del Potro ha recuperato e vinto 9-7.

19:00 - É stata una partita bellissima, non solo perché è durata piú di quattro ore ed è finita al quinto set. Si è visto dell'ottimo tennis, palleggi lunghi e combattuti, una manciata di dritti micidiali di Del Potro e i soliti recuperi miracolosi di Djokovic. Del Potro è stato vicino a perdere nel tie-break del quarto set, quando ha salvato due match-point, e in generale ha fatto una gran partita, annullando moltissime palle break, giocando bene nei momenti importanti e tenendo fisicamente nonostante il ginocchio infortunato. Un grande Delpo, ma Djokovic è un giocatore inesauribile e difficilissimo da battere sulla distanza.

Djokovic serve per il match sul 5-3 e VINCE DJOKOVIC! 7-5, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3

18:51 - Incredibile, due errori di Djokovic fanno 0-30

18:49 - BREAK DJOKOVIC! 4-2 ! Errore pessimo di Del Potro, un dritto da metá campo, aveva tutto lo spazio per tirarlo lungolinea e ha voluto fare il contropiede: palla fuori di quasi un metro e punto che puó essere decisivo

PALLA BREAK DJOKOVIC

18:47 - Del Potro ora é piegato su di sé dopo un duro scambio che ha perso e fa 15-30

Difficile dire chi stia meglio in questo momento, Del Potro ha l'aria piú stanca ma ha giá dimostrato di saper trovare energie nei momenti necessari

18:46 - Djokovic ha trasformato 2 palle break su 13 e ha avuto due matchpoint consecutivi nel tie-break del quarto set

18:44 - Del Potro vince un challenge per un millimetro, palla buona: era 30-15 ma poi sbaglia le due risposte successive ed è GAME DJOKOVIC, CONDUCE 4-3 NEL QUINTO SET

18:42 - Un po' falloso il serbo adesso, perfetto equilibrio, ormai ogni punto è fondamentale

18:40 - E terzo errore consecutivo di Djoker, GAME DEL POTRO E SIAMO 3-3

Sbaglia la palla corta Djokovic, occasione persa

18:38 - Dritto in rete, un brutto errore del serbo

PALLA BREAK DJOKOVIC

18:36 - Del Potro al servizio sull'2-3, va sotto 0-15 e poi mette un ace. Solo 4 aces di Delpo, contro i 21 di Djokovic.

Di nuovo il massaggiatore in campo per Del Potro

18:32 - Un doppio fallo di Djokovic gli complica la vita, ma il serbo si riprende e TIENE IL SERVIZIO. CONDUCE 3-2 NEL QUINTO SET, PARTITA EPICA

18:31 - DJOKOVIC ANNULLA UN BREAK-POINT CON PRIMA DI SERVIZIO E ROVESCIO VINCENTE

18:30 - Del Potro dichiara guerra con una risposta di rovescio lungolinea: siamo 40-40 sul 2-2

SIAMO 2-2, QUINTO SET

18:26 - Esce bene Del Potro dal massaggio ricevuto dal fisio: per il ginocchio ha preso qualcosa, forse un antidolorifico

18:22 - Djokovic risponde tenendo a zero il servizio, chiude con una demivolée di dritto non facile, conduce 2-1 in questo quinto set. Del Potro chiama il medico per controllare il ginocchio

18:21 - Tiene il servizio Delpo e siamo 1-1 in questo quinto set: partita memorabile per il modo in cui Del Potro è riuscito ad allungarla

18:16 - L'ultima volta che Djokovic è andato al quinto set è stato a Parigi pochi mesi fa, nella semifinale del Roland Garros, perse con Nadal

18:15 - Vince il primo game Djokovic, é andato vicinissimo al traguardo e ora deve resettare il computer, dimenticarsi dei match-point avuti

18:13 - Siamo a 4 ore esatte di partita, inizia il quinto set con Djokovic al servizio

18:11 - Incredibile la reazione dell'argentino, ha annullato due match-point ed è ancora vivo: questa partita si meritava un quinto set ed è giusto cosí

18:10 - SET DEL POTRO! TREMENDA RISPOSTA DI ROVESCIO E SI VA AL QUINTO SET!

18:09 - E ADESSO SETPOINT DEL POTRO SUL 7-6, MA SERVE DJOKOVIC

ANNULLA ANCHE IL SECONDO! PUBBLICO IN DELIRIO E GRAN PARTITA SUL CAMPO CENTRALE! SIAMO 6-6

18:07 - Scambio incredibile e Delpo annulla ma ce n'è un altro!

MATCHPOINT DJOKOVIC

18:05 - Djokovic vince un punto combattutissimo con la volée di rovescio, scambio straordinario e il serbo adesso è avanti 5-4

18:04 - Del Potro continua a lottare e recupera il mini-break, 4-3

18:02 - 4-2 Djokovic, a tre punti dal match

18:02 - Siamo nel tie-break del quarto set: Djokovic è avanti 3-2 e conduce due set a uno

17:56 - Un altro dritto mostruoso di Del Potro, il pubblico è con lui e vuole il quinto set

17:53 - Turno velocissimo al servizio di Del Potro, che sta servendo col 58% in questo quarto set. É avanti 6-5, ma Djokovic conduce due set a uno

17:51 - Impatta Djoker e siamo 5-5: Del Potro serve in un game cruciale

17:48 - Delpo avanti 5-4 nel quarto set

17:43 - Del Potro ha fatto il controbreak, tutto da rifare per Djoker: siamo 4-4 nel quarto set

17:38 - Tante autoritá in tribuna, tra cui Stefan Edberg, due volte vincitore del torneo nel 1988 e 1990

17:36 - BREAK DJOKOVIC! Potrebbe essere il break decisivo, ora conduce 7-5, 4-6, 7-6, 4-3 e servizio. Del Potro sembra un po' stanco

Grande scambio, Del Potro annulla la prima di due palle break attaccando e chiudendo con la volée bloccata di rovescio

17:33 - DJOKOVIC AVANTI 7-5, 4-6, 7-6, 3-3

17:31 - Siparietto tra Djokovic e Delpo su una palla che sembrava buona, ma il giudice di sedia ha corretto e aveva ragione: il dritto in corsa di Delpo è uscito, questione di millimetri. Tiene il servizio Djokovic, siamo 3-3 in questo quarto set

17:29 - Del Potro all'attacco sul servizio di Djoker, 0-15

17:25 - Avrebbe bisogno anche di qualche ace Del Potro, ma oggi non gli entrano; tiene comunque il servizio, ma rispetto al terzo set Djokovic gioca molto piú rilassato e questo gli dá un vantaggio. Delpo conduce 3-2, quarto set

17:23 - Tre ore e dieci minuti di gioco in questa prima semifinale a Wimbledon: Delpo tiene la battuta e impatta ul 2-2. Dopo questo match in campo Murray con Janowicz

17:17 - Tiene il servizio Del Potro, conduce 2-1 nel quarto set. Ma Djokovic è avanti due set a uno

DATO: Djokovic ha messo a segno 12 aces, Del Potro solamente 2

17:15 - TIENE IL SERVIZIO DJOKOVIC, CONDUCE 7-5, 4-6, 7-6, 1-1. Ogni tanto Delpo piazza ancora qualche missile di dritto: ha bisogno di far succedere qualcoosa, ha bisogno di un break.

17:12 - Tiene il servizio Delpo dopo essere stato sotto 0-30, conduce 1-0 nel quarto set

17:11 - Ha sprecato molte energie Del Potro nel terzo set, senza raccogliere nulla. Siamo quasi a tre ore di partita

17:07 - Del Potro al servizio nel primo game del quarto set

17:03 - Del Potro stava giocando meglio e sembrava il giusto vincitore del set, ma Djokovic come sempre ha resistito in trincea, e ha poi vinto il tie-break. Ha difeso benissimo il serbo, e il set si è deciso al tie-break su un paio di punti

17:00 - SET DJOKOVIC! CONDUCE 7-5, 4-6, 7-6

Quattro setpoint per Djokovic, brutto tie-break giocato da Delpo, decisivo quello smash sbagliato

ERRORACCIO DI DEL POTRO! Aveva uno smash comodo e ha sbagliato la direzione, ora Djokovic è avanti 4-2, si cambia campo

3-2 Djokovic

Del Potro va avanti 2-1 nel tie-break, senza minibreak

Nel terzo set Djokovic ha servito col 71% di prime, con 5 aces; Del Potro con il 63% e nessun ace

16:55 - E SI VA AL TIE-BREAK! DEL POTRO AL LIMITE DEL PRECIPIZIO SI RIPRENDE, DJOKOVIC HA SPRECATO UNA GRANDE OCCASIONE, MA DELPO HA SERVITO BENE NEI SETPOINT

16:53 - INCREDIBILE DEL POTRO, HA ANNULLATO TRE SETPOINT, L'ULTIMO CON UN DRITTO LUNGOLINEA DA INFARTO, 40-40

Va sotto 0-30 Delpo, ora è nei guai e Djokovic a due punti dal set

16:50 - Possiamo senz'altro dire che si tratta della miglior partita giocata tra Djokovic e Del Potro: l'argentino serve ora per rimanere nel set sul 5-6

16:48 - Del Potro continua a sembrare il giocatore piú in palla in questo match: ma Djokovic tiene il servizio con l'aiuto di un ace e CONDUCE 6-5 NEL TERZO SET, UN SET PARI

16:45 - TIENE IL SERVIZIO DEL POTRO E SIAMO 5-5

Djokovic continua a cadere per terra, sará successo giá una decina di volte. Non è un buon segno, Delpo lo costringe a correre in continuazione

16:44 - UN ALTRO MISSILE DI DRITTO DI DELPO DALL'ANGOLO DESTRO, FANTASTICO! 30-30

Delpo serve sul 4-5, 15-30, Djokovic a due punti dal set

16:41 - É il miglior Wimbledon della sua vita per Del Potro, indipendentemente da come andrá a finire questa partita. Non era mai andato oltre gli ottavi e ora sta giocando la semifinale a tu per tu con Djokovic.

16:39 - Djokovic è andato sotto 15-30 prima di riprendersi con una volée di rovescio. Poi una demivolée perfetta fa 40-30 e una buona prima lo porta a condurre 5-4. Momento critico della partita

16:35 - Djokovic continua a usare la sua famosa spaccata ma non arriva sempre bene sulla palla e Delpo ne approfitta. Tiene il servizio l'argentino senza problemi e siamo 4-4

Nove errori e nove vincenti per Djoker in questo set: 5 vincenti e 3 errori per Del Potro

16:31 - Tiene il turno di servizio Djokovic e urla verso il suo angolo dopo un game molto complicato: ha salvato due palle break, ora conduce 4-3 nel terzo set, un set pari

16:28 - Urla Del Potro quando il suo rovescio finisce in corridoio: ha sprecato anche la seconda palla break ma rimane attaccato al game con un perfetto rovescio lungolinea!

16:26 - SUL NASTRO LA VOLÉE DI DELPO, CHE PECCATO! 30-40 ADESSO

16:25 - Il linguaggio del corpo di Djokovic non è per niente buono: sbaglia molto, scivola spesso ed è frustrato: DUE PALLE BREAK PER DELPO

Giá sette errori di Djokovic in questo terzo set contro i due di Delpo

16:22 - Ora è Del Potro a vincere la maggior parte dei palleggi lunghi, brutto segno per Djokovic. Tiene il servizio l'argentino e siamo 3-3 nel terzo set

16:20 - Splendido dritto a uscire di Delpo, gli dá il 40-30: un angolo magnifico e imprendibile, sono questi i colpi che possono fargli vincere la partita e che lo portarono alla vittoria nello US Open 2009

16:14 - In rete il rovescio di Delpo, Djokovic tiene il servizio e conduce 3-2, terzo set

16:12 - Si riprende in tempo Djokovic e Delpo lo aiuta con un paio di errori: 40-40

16:10 - Sbaglia Djokovic col rovescio, lungo: siamo 0-30, Djoker ha qualche problema adesso

16:08 - Tiene il servizio Del Potro senza troppi problemi, siamo 2-2 nel terzo set

Vincenti: 30-16 per Djokovic. Errori gratuiti: 18-13 per il serbo

Del Potro ha nettamente alzato il livello e forse Djokovic è un po' meno profondo con i colpi da fondo. L'argentino riesce a difendersi e a contrattaccare senza affanno

16:04 - Tiene il servizio Djokovic: un bel rovescio incrociato, poi un ace. Ma Del Potro è piú vicino di quanto non fosse nel primo set. Djokovic conduce 2-1 nel terzo set

16:01 - Un errore di dritto di Djokovic dá il game a Delpo: siamo 1-1 in questo terzo set. Frustrazione di Djokovic

15:59 - McEnroe ai microfoni di ESPN si chiede quanto Del Potro sia pronto per andare in fondo a un match sui cinque set

15:57 - Tiene il servizio Djokovic e conduce 1-0: 7-5, 4-6 nei primi due set. Bella partita, Del Potro sembrava tagliato fuori e adesso se la gioca al 50%

15:56 - DATO: L'ultimo argentino ad essere arrivato in finale a Wimbledon è stato Nalbandian nel 2002 (perse con Hewitt)

15:55 - Djokovic al servizio nel primo game di questo terzo set

15:52 - SET DEL POTRO! SEMIFINALE IN PERFETTA PARITÁ: 7-5 DJOKOVIC NEL PRIMO SET, 6-4 DEL POTRO NEL SECONDO

15:51 - Bravissimo Del Potro con la contro-smorzata: si procura tre setpoint

15:50 - Del Potro serve per il set sul 5-4: ha salvato 5 palle break in questo set e ora il momento decisivo

15:48 - Tre servizi vincenti e un ace per Djokovic, per niente impressionato. 5-4 Del Potro, servirá per il secondo set dopo il cambio di campo

15:47 - TIENE IL SERVIZIO DEL POTRO, UN GAME FONDAMENTALE PER LUI. Conduce 5-3 nel secondo set. Sta servendo molto meglio in questo secondo set, 73% di prime contro il 51% del primo

Delpo annulla una palla break con la volée di dritto in contropiede, di nuovo 40-40

Delpo si fa recuperare dal 40-0 al 40-40, servizio un po' inceppato adesso

15:40 - BREAK DEL POTRO! Incredibile come sia riuscito a far girare il set! Ha salvato 4 palle break e poi ha breakkato Djokovic a zero! CONDUCE 4-3 E SERVIZIO NEL SECONDO SET, DJOKOVIC HA VINTO IL PRIMO 7-5

15:38 - E siamo 0-40, tre occasioni per l'argentino di portarsi avanti di un break in questo secondo set

DEL POTRO ON THE MOVE! Va 0-30 con uno sprint assassino per arrivare sulla palla corta e carica il pubblico

15:36 - Tiene il servizio Del Potro dopo aver annullato 4 break-point. Siamo 3-3

15:34 - Djokovic sente l'odore del sangue e adesso attacca la rete molto piú spesso: ALTRA PALLA BREAK

15:32 - Grande attacco di Djokovic con lo slice, chiude con la volée bloccata di dritto: 3-2, 40-40

.. E annulla anche la seconda con un ace: grande reazione dell'argentino

Annulla la prima con una splendida volée di dritto, gran colpo

15:30 - BREAKPOINT DJOKOVIC, SIAMO 15-40: DEL POTRO BARCOLLA

Un'altra chiave della partita: Del Potro vince solo il 23% dei punti sulla risposta, contro i 33 di Djoker

15:26 - CURIOSITÁ: Del Potro fa due ore di stretching tutti i giorni. Non un gran divertimento, ma il suo fisico lo richiede. Tiene il servizio Djoker e sale 3-2

15:25 - Djokovic si muove benissimo per il campo e la sua percentuale di prime gli permette di avere molti colpi facili da metá campo: sta servendo col 72%, una percentuale altissima. Delpo solo col 52%

15:23 - Del Potro serve sull'1-2, deve stare attento e ha bisogno di essere piú aggressivo sul servizio di Djoker: siamo 2-2 in questo secondo set

15:22 - C'è una lunga coda per entrare negli impianti oggi: alcuni hanno il biglietto per vedere Murray, molti si siederanno sulla collina Henman o nel acmpo n.2, dove c'è un altro schermo

15:19 - Il nastro aiuta il serbo e il suo dritto si ferma sulla linea: CONDUCE 2-1 NEL SECONDO SET, HA VINTO IL PRIMO 7-5

15:18 - Al momento Djokovic sembra messo molto meglio sia fisicamente che animicamente: Del Potro respira a fatica dopo i punti lunghi e ogni tanto si tocca il ginocchio

15:16 - La striscia di 13 semifinali consecutive negli Slam di Djokovic è la seconda migliore di tutti i tempi dopo quella di Federer

15:14 - Del Potro serve a una media di 123 miglia orarie, ma finora non gli è servito a molto. Ha un record di 12-18 negli Slam dopo aver perso il primo set

15:12 - Djokovic al servizio, concentrato e in fiducia: tiene il turno e sale 1-0. Ha vinto i punti importanti del primo set, quelli del dodicesimo gioco, ed ecco perché si trova in vantaggio. Del Potro ha bisogno di inventarsi qualcosa

É il primo set che Del Potro perde nel torneo

15:08 - Un primo set equilibratao in cui Djokovic ha fatto vedere piú soluzioni: ha avuto due palle break in un lunghissimo sesto gioco, poi ha breakkato sul 6-5. Ancora una volta Del Potro sta soffrendo l'inerzia di un top 3.

15:07 - SET DJOKOVIC! IL DRITTO DI DELPO FINISCE LUNGO E DJOKOVIC VINCE IL PRIMO SET 7-5

SETPOINT DJOKOVIC DOPO L'ERRORE DI DELPO

15:05 - Dolcissima palla corta di Djokovic, a due punti dal set sul 30-30

15:01 - Prova il colpo tra le game Del Potro ma la palla esce; tiene il servizio Djokovic e sale 6-5. Si avvicina il momento della veritá: perdere il primo set sarebbe un duro colpo per Delpo, ha bisogno di andare in vantaggio per avere chance

15:00 - Ancora nessuna palla break per l'argentino, due per Djoker

Quando Del Potro colpisce bene il dritto incrociato in corsa fa partire dei missili imprendibili

14:58 - Dritto vincente di Delpo per chiudere a 30 il turno di servizio: si va verso il tie-break, SIAMO 5-5, SERVE DJOKER

Del Potro sta servendo sul 4-5, game importante

14:53 - Un primo set molto equilibrato finora: 3 aces per Djoko, 1 per Del Potro. Djokovic spinge di piú: 13 winners e 10 errori: per l'argentino solo 3 colpi vincenti e 6 errori. Djokovic serve col 73% di prime, Delpo con il 55%

14:52 - Tiene il servizio il serbo e conduce 5-4 nel primo set, senza break

14:51 - Anche il rovescio lungolinea è un colpo che Del Potro sa tirare bene. Ma quello di Djokovic è il migliore del mondo...

14:49 - ...Ma Delpo tiene il servizio, la potenza dei suoi colpi per ora tiene Djokovic lontano dal break: ma l'argentino ha giá dovuto annullare due palle break sul 2-3. Ora siamo 4-4

Ottima volée di rovescio di Djokovic, una delle poche viste finora, fa 30-30

14:43 - Tiene rapidamente il suo turno di servizio Djoker e sale 4-3: sembra piú deciso, piú rilassato e con piú soluzioni

14:41 - Il dritto incrociato di Del Potro puó arrivare a velocitá smodate, é il suo colpo piú letale, lo porta al 15-30 ma poi Djoker piazza un ace per il 30-30

14:38 - Finalmente l'argentino tiene il servizio dopo un errore di rovescio di Djoker: siamo 3-3 nel primo set

Doppio fallo di Del Potro che si sfoga con un urlo

14:37 - Per vincere Del Potro ha disperatamente bisogno della sua miglior giornata col dritto e al servizio

14:26 - Quando il palleggio si allunga oltre i 10-12 colpi, Djokovic diventa favorito e vince quasi tutti i punti

14:35 - Game lungo per Delpo al servizio, Djokovic lo tiene a bada col rovescio

14:32 - Djokovic sta rispondendo molto bene, per lui giá 9 vincenti e 4 errori. Un ace a testa

Annullata con la prima di servizio

14:30 - PALLA BREAK PER DJOKOVIC SUL ROVESCIO SBAGLIATO DI DELPO

14:29 - Un altro dei colpi decisivi puó essere la palla corta di Djokovic, perfetta per costringere Delpo a venire avanti

14:26 - Si gioca da fondo, nessuno dei due sta prendendo la rete se non costretto. Il servizio del serbo funziona bene

14:23 - E siamo 2-2 in questo primo set, Djokovic al servizio

Per Del Potro è la prima semifinale a Wimbledon, non era mai andato oltre gli ottavi di finale

14:21 - Il campo ha tenuto bene in queste due settimane: in altre edizioni si arrivava all'ultimo week-end con i campi molto rovinati

14:19 - Gran game al servizio del serbo, chiude col rovescio vincente lungolinea e si porta velocemente sul 2-1

Per Djokovic è la quarta semifinale consecutiva a Wimbledon

14:17 - Anche Del Potro tiene il servizio a 15 e siamo 1-1 nel primo set

Negli Slam si sono incntrati tre volte e ha sempre vinto Djokovic

14:15 - Entrambi sono arrivati fin qui senza perdere nemmeno un set

14:14 - Subito un turno di servizio convincente da parte del n.1 del mondo, tiene il servizio a 15 a va 1-0 NEL PRIMO SET. Il servizio di Del Potro è uno dei colpi fondamentali del match: l'argentino dovrá anche cercare soluzioni diverse dal solito per sorprendere Djokvic

14:11 - INIZIA IL MATCH, DJOKOVIC AL SERVIZIO

14:09 - Del Potro si è fatto notare in questa edizione di Wimbledon non sol oper il gioco e per le vittorie, tutte piuttosto nette, che lo hanno portato fino alla semifinale. Negli ottavi di finale è caduto durante un punto facendosi male al ginocchio e nel primo game dei quarti contro Ferrer è scivolato di nuovo. A quel punto sembrava complicato che riuscisse a continuare a giocare e invece é addirittura andato a vincere in tre set.

14:03 - Giocatori in campo, stanno effettuando il sorteggio: vince Del Potro e sará Djokovic a servire per primo.

13:55 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta delle semifinali di Wimbledon, torneo maschile. Djokovic e Murray sono favoriti per ritrovarsi in finale ma ognuno dovrá prima battere due agguerriti giocatori con buona predisposizione all'erba. Sia Del Potro che Janowicz hanno un servizio molto efficace quando sono in giornata e questo puó far sí che le partite si decidano in pochi punti, magari nei tie-break. Sul Campo Centrale si comincerá tra pochi minuti con Djokovic-Del Potro, a seguire Murray- Janowicz

Semifinali maschili in programma come da tradizione nel secondo venerdí di Wimbledon; ancora in corsa i primi due giocatori del mondo, che partono ovviamente favoriti nei match di oggi. Djokovic aprirà il programma sul Campo Centrale contro Juan Martin Del Potro, nella partita sulla carta piú interessante. Il n.1 contro il n.7 del mondo, una riedizione della finale per il bronzo dei Giochi Olimpici di Londra 2012, quando vinse Del Potro. Ma nel totale dei recedenti Djokovic è nettamente avanti: 8 a 3, con due sfide giocate quest’anno. A Dubai si impose Djoker 6-3, 7-6, mentre a Indian Wells il miglior Del Potro dell’anno si guadagnò la finale battendo il serbo 4-6, 6-4, 6-4.

Djokovic è sicuramente favorito per classifica e perché è un giocatore piú completo, che raramente perde contro tennisti che lo seguono nel ranking quando si tratta di tornei importanti. L’argentino invece ha perso spesso contro i Fab Four, e un’altra incognita nel suo caso riguarda il ginocchio, che potrebbe non reggere al 100% se la partita dovesse allungarsi.

La seconda semifinale è quella in cui l’idolo di casa dovrá compiere il suo dovere per evitare di essere crocifisso dalla stampa. Giá contro Verdasco, Andy Murray ha sbandato paurosamente, rischiando seriamente di uscire dopo essere andato sotto due set a zero. Dei quattro semifinalisti gli è toccato quello meno esperto e con la classifica peggiore: Janowicz, polacco di 22 anni, ha un servizio tremendo che sull’erba gli permette di arrivare spesso al tie-break anche senza avere grandi doti di palleggiatore. La chiave del match stará nella risposta di Murray e nella sua capacitá di giocare agressivo giá nel primo set.