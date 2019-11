Murray campione a Wimbledon! Rivivi la diretta

Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL

18:38 - É un momento storico per il tennis britannico: con questa vittoria Murray entra nella categoria dei giocatori di elite. Ormai non ci sono piú discussioni; ha vinto Wimbledon, il suo secondo torneo dello Slam, e ha 26 anni. Avrá sicuramente la possibilitá di vincerne altri, ma la vittoria di oggi vale una carriera intera. La finale non è stata una partita combattuta perché Djokovic ha giocato al di sotto del suo standard, mentre Murray ha avuto solo un paio di giri a vuoto, é andato sotto 2-4 nel terzo set ma ha recuperato e ha tremato nell'ultimo game quando ha sprecato tre matchpoint. Ma per quasi tutto il match ha servito molto meglio, ha commesso meno errori del serbo, vincendo in soli tre set (6-4, 7-5, 6-4) una partita che molti si aspettavano finisse al quinto.

18:37 - Parla Murray: "É cosí bello aver vinto quest'anno dopo quello che è successo un anno fa. Quello è stato uno dei momenti piú difficili della mia carriera. Oggi è stata durissima, l'ultimo game, con tre matchpoints...Spero che vi siate divertiti". Poi due parole sulla madre, che lo ha sempre seguito e per Ivan lendl. "Sono contento che lo abbia vinto con me come coach". Lendl non riuscí mai a vincere Wimbledon, oggi anche per lui è ungiorno speciale.

18:34 - Djokovic parla e fa subito i complimenti a Murray e a tutto il pubblico. "Sono contento di aver fatto parte di questo match"

18:32 - "Abbiamo aspettato 77 anni per questo momento" dice la presentatrice. Ed ECCO ANDY MURRAY CHE ALZA IL TROFEO DI WIMBLEDON!

18:30 - A consegnare il trofeo sará il Duca di Kent: momento emozionante per tutta la Gran Bretagna, mentre il nome di Murray viene immediatamente inciso nel muro dei campioni

18:28 - Murray sale sul palco ad abbracciare la madre, la fidanzata e naturalmente Ivan Lendl. Lendl è riuscito finalmente a vincere Wimbledon, da allenatore! Se lo meritava anche lui.

18:24 - VINCE MURRAY! MURRAY CAMPIONE DI WIMBLEDON! Dopo un ultimo game pazzesco, al quarto matchpoint Murray ha chiuso il match! 6-4, 7-5, 6-4, non c'è stata la battaglia che ci si aspettava e Murray ha dominato per quasi tutta la partita. 77 anni dopo Fred Perry, un britannico torna a vincere Wimbledon!

18:24 - QUARTO MATCHPOINT PER MURRAY!

"ANDY! ANDY!" grida il pubblico; ha avuto tre matchpoint consecutivi Murray

TERZO SET, MURRAY 6-4, 7-5, 5-4, Murray serve per il torneo ma affronta un'altra palla break!

18:21 - ANNULLA MURRAY DOPO AVER PRESO LA RIGA! TENSIONE ALTISSIMA

18:20 - IL NASTRO BACIA LA PALLINA E REGALA IL PUNTO A DJOKOVIC! ALTRA PALLA BREAK!

E poi errore col dritto a rete di Murray, pala break per Djokovic! I nervi stanno tradendo l'inglese

18:17 - E SBAGLIA COL ROVESCIO MURRAY, SIAMO 40-40, TRE MATCHPOINT ANNULLATI!

Tremenda risposta di rovescio di Djokovic che annulla anche il secondo matchpoint! Incredibile

18:15 - Djokovic annulla un primo matchpoint con la volée di dritto, ce ne sono ancora due!

18:12 - Chissá in quanti saranno davanti allo schermo in questo momento in Gran Bretagna: a Murray manca solo un game per vincere Wimbledon

18:11 - DRITTO A RETE DI DJOKOVIC E 5-4 MURRAY! SERVIRÁ PER IL MATCH DOPO IL CAMBIO CAMPO, MOMENTO STORICO PER IL TENNIS BRITANNICO

18:10 - Il pubblico é tornato in partita dopo i brutti pensieri indotti dalla rimonta di Djokovic. Applaude convinto David Cameron e MURRAY HA DUE PALLE BREAK!

18:07 - ; Dritto straordinario sulla riga di Murray, tornato a giocare con fiducia dopo un brutto quarto d'ora: va 30-15 e poi 40-30 con un dritto lungo di Djokovic. Chiude il game lo scozzese con un dritto a girare, e SIAMO 4-4

18:03 - BREAK MURRAY! OTTIMO SEGNO PER LO SCOZZESE, HA REAGITO in un momento difficile, bloccando la serie di giochi consecutivi di Djokovic (4)

Djokovic annulla una palla break ma ne deve affrontare un'altra

17:58 - Murray spara una palla addosso a Djokovic, non un bel gesto considerando il contesto. Djokovic guarda il suo angolo, non gli è piaciuta per niente

17:56 - BREAK DJOKOVIC! IL SERBO È TORNATO IN PARTITA col quarto game consecutivo. Da 0-2 a 4-2

17:55 - MURRAY IN DIFFICOLTÁ SULLO 0-30, passaggio a vuoto rischiosissimo

17:54 - Murray deve rimanere paziente e deve cercare di sfruttare tutte le opportunitá d'ora in avanti: Djokovic sta giocando molto piú sciolto e usa spesso la palla corta

17:51 - ; Turno di servizio veloce di Djokovic, che adesso è molto piú vispo: ha recuperato dallo 0-2 al 3-2 in questo set e l'Inghilterra torna a tremare

17:48 - : BREAK DJOKOVIC; Murray nervoso al servizio, un challenge sbagliato e un errore gratuito fanno 0-30; con la prima palla recupera sul 30-30; Djokovic vince un gran punto arrivando sulla contro-smorzata e si procura una palla break. E Murray mette furoi di pochissimo la volée! Il serbo mostra il pugno ed è di nuovo in partita sul 2-2

17:42 - Djokovic si salva dallo 0-30 e chiude il game con servizio e dritto: Murray avrebbe potuto dare il colpo di grazia

17:38 - ; MURRAY TIENE IL SERVIZIO A ZERO E VA AVANTI 2-0 nel terzo set; Djokovic ha una bruttissima cera, non ha l'aria di chi sia pronto a dare battaglia

SUBITO BREAK PER MURRAY! E questo è un bruttissimo segno per Djokovic: per lui giá 32 errori gratuiti, un'enormitá, contro gli 11 di Murray

17:32 - Djokovic é scuro in volto, inizia male il terzo set e va sotto 0-30: il serbo era avanti 4-1 nel secondo set, sembrava scontato che riuscisse ad arrivare in fondo, ma ha cominciato a giocare male quando era in vantaggio.

17:29 - Pubblico molto rilassato sul Campo Centrale, a partire dal primo ministro David Cameron. Murray è avanti due set a zero, un vantaggio importante: ma attenzione, perché Djokovic è uno specialista delle rimonte

17:24 - MURRAY VINCE ANCHE IL SECONDO SET, CONDUCE 6-4, 7-5. Un boato ad ogni punto di Murray!: errore di Djokovic e gran prima palla fanno il 30-0. Poi il serbo mette lunghissima la risposta e regala tre setpoint. MURRAY CHIUDE CON UN ACE e ora gli manca solo un set

17:21 - Si alza in piedi anche Ivan Lendl, forse per la prima volta dall'inizio del torneo anche lui è un po' teso

17:20 - SECONDO SET, MURRAY 6-4, 6-5; BREAK MURRAY! Mette in rete il dritto Djokovic sulla seconda palla break e Murray servirá per andare avanti di due set sul 6-4, 6-5

17:18 - Djokovic si lamenta di nuovo con l'arbitro ma anche questa volta la palla di Murray era BUONA: Djokovic ha finito i challenge per questo set: MURRAY HA DUE PALLE BREAK

17:17 - ; Djokovic era avanti di un break sul 4-1

17:07 - ;Terzo game consecutivo di Murray che impatta sul 4-4 dopo aver annullato due palle break

16:59 - Brutto game di Djokovic e pessima chiusura, con il doppio fallo. Ora Murray serve sul 3-4

16:58 - BREAK MURRAY! - Djokovic serve con palle nuove e comincia con un doppio fallo; poi Murray prende due righe consecutive e attacca la rete, chiude con la volée di dritto e va 0-30; sul 15-30 Djokovic si trova sotto 15-40 ma Murray spreca entrambe le palle break mettendo a rete un dritto e poi un rovescio. Poi di nuovo palla break e Djokovic fa DOPPIO FALLO! Murray breakka e ricuce lo svantaggio

16:48 - ; Anche Murray adesso indossa il cappellino, splende il sole su Wimbledon; sul 30-15 Djokovic si lamenta per una palla dubbia ma il replay gli dá torto; Murray tiene il servizio, è sotto 2-4 nel secondo set

16:43 - Djokovic va sotto 15-30 ma la risposta-siluro di Murray col rovescio finisce in corridoio; poi splendida demivolé del serbo col dritto, 40-30; Djokovic tiene il servizio e conduce 4-1

16:40 - : BREAK DJOKOVIC, Murray ha servito male e perso gli scambi combattuti

16:39 - Errore di dritto di Murray, 0-15; poi dritto vincente del britannico da lontano, non facile, 15-15. Djokovic prende l'iniziativa dopo un lungo scambio e chiude con la volée bloccata di dritto, 15-30; poi un altro scambio tremendo finisce con il rovescio di Murray in corridoio, 15:40 e due palle break

16:33 - SECONDO SET - MURRAY 6-4, 1-2: tiene il servizio Djokovic, conduce 2-1 nel secondo set

16:31 - Un altro dato fondamentale è quello degli errori gratuiti: giá 21 per Djokovic, contro 8 del britannico. Con questi numeri sará difficilissimo vincere per il serbo

16:29 - : Tiene il servizio Murray, un buon game senza palle break

16:26 - ; Murray sta servendo meglio,questa è la chiave del match finora: vince l'82% dei punti con la prima contro il 59% di Djokovic; ha fatto 6 aces contro 1, serve col 63% contro il 60%

16:21 - ; Djokovic tiene il servizio nel primo game, conduce 1-0

16:17 - DATO: Murray 5 aces, Djokovic 1

16:14 - MURRAY VINCE IL PRIMO SET 6-4, ha tenuto il servizio a zero. Il primo round dunque va al britannico: ha fatto due break contro uno di Djokovic

16:10 - PRIMO SET, 5-4 MURRAY. Uno scambio ravvicinato a rete per poco non dá il setpoint a Murray; poi Djokovic scivola e sbaglia la volée di rovescio, lo abbiamo visto cadere tante volte in questo torneo. Tiene il servizio il serbo e ora Murray servirá per il set. Statistiche a rete: Djokovic 7/15 e Murray 6/10

16:07 - Col doppio fallo Djokovic va 0-30: ha avuto la possibilitá di breakkare ma non ha mai trovato il colpo vincente quando era necessario

16:05 - Tiene il servizio Murray dopo tre palle break annullate, conduce 5-3, PRIMO SET

16:00 - Murray annulla due palle break e ora discute con l'arbitro per una chiamata dubbia

15:54 - BREAK MURRAY, VA AVANTI 4-3! Pugno chiuso verso il suo angolo, Murray è di nuovo in vantaggio, vediamo se stavolta riuscirá a mantenerlo fino alla fine del set

TRE PALLE BREAK PER MURRAY SULLO 0-40

15:51 - 3-3. Grandi scambi qua e lá, si vede di tutto: cross strettissimi, pallonetti, volée. Ogni punto di Murray é un boato del pubblico

15:50 - Bel rovescio vincente in contropiede di Murray, poi sfonda anche col dritto. Ottimo game al servizio per lui, SIAMO 3-3 IN QUESTO PRIMO SET

15:48 - DATO - Murray vince l'80% di punti con la prima palla, Djokovic il 58%

15:46 - Djokovic vince un bel game, decisivo l'ultimo errore di dritto di Murray col nastro che devia la palla in corridoio. Djokovic ogni tanto fa serve and volley con risultati alterni. Conduce 3-2 in questo primo set

15:42 - E C'È SUBITO IL CONTROBREAK DI DJOKOVIC, SIAMO 2-2

15:41 - DUE PALLE BREAK PER DJOKOVIC SUL 15-40

15:37 - Molto importante fare un break in apertura per togliersi un po' di pressione: ora Murray serve e vediamo come reagirá Djoker

15:36 - BREAK MURRAY! Alla settima palla break dall'inizio del match Murray strappa il servizio e va avanti 2-1.

15:31 - Un'altra palla break per Murray, annullata da Djoker con una buona prima. Murray ha giá avuto 5 palle break

Djokovic annulla dopo uno scambio brutale da 25 colpi

15:28 - Un lunghissimo scambio porta sul 15-30: i soliti, tremendi scambi di colpi che siamo abituati a vedere con Murray e Djokovic in campo. PALLA BREAK MURRAY

15:22 - Murray al servizio, cala il silenzio sul Campo Centrale: buon game del britannico, piazza anche un ace e siamo 1-1

15:20 - Errore di rovesci odi Murray e DJOKOVIC TIENE IL SERVIZIO dopo aver annullato 3 palle break. 1-0 nel primo set

Le annulla tutte e tre Djokovic

15:17 - Djokovic è andato sotto 0-30, e poi 0-40 SUBITO TRE PALLE BREAK PER MURRAY

15:16 - Primo scambio lunghissimo concluso con un errore di dritto di Djokovic, palla in corridoio di poco

15:15 - SI COMINCIA CON DJOKOVIC AL SERVIZIO, INIZIA LA FINALE DI WIMBLEDON 2013

15:13 - Un minuto all'inizio. Inquadrato il coach di Murray, Ivan Lendl: da quando lavorano insieme Murray è passato dal n.5 al n.2 del ranking mondiale e ha vinto il suo primo torneo dello Slam, lo US Open 2012.

15:08 - Ricordiamo che sono 18 i precedenti tra Murray e Djokovic, con il serbo in vantaggio 11-7 e 3-1 nei tornei dello Slam. L'unico confronto sull'erba lo ha vinto Murray nelle semifinali delle Olimpiadi 2012. Tre minuti all'inizio, è una splendida giornata a Wimbledon, fa molto caldo

15:04 - Ora il sorteggio, con l'aiuto di una bambina sorridente: non dimenticherá mai questo momento. I giocatori iniziano a scaldarsi, tra pochi minuti si comincia.

15:01 - MURRAY E DJOKOVIC ENTRANO IN CAMPO ACCOLTI DA UN APPLAUSO VIBRANTE: Tantissimi i VIP in tribuna; c'è anche David Cameron, il primo ministro inglese che la mattina della semifinale aveva inviato a Murray un messaggio di incoraggiamento.

14:56 - Murray e Djokovic sono rientrati negli spogliatoi dopo gli ultimi palleggi sui campi secondari di Wimbledon, tra pochi minuti faranno il loro ingresso sul Campo Centrale

14:50 - Mancano circa dieci minuti all'entrata in campo dei giocatori, le tribune si stanno riempiendo: come da tradizione sará presente almeno un rappresentante della Casa Reale

14:45 - Ora facciamo un passo indietro di un anno e riguardiamo le immagini della finale 2012 in cui Federer sconfisse Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

14:40 - Ora le immagini di Djokovic - Del Potro (7-5, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3), partita epica e meravigliosa, durata 4 ore e 43 minuti

14:35 - Mentre i giocatori sono giá negli spogliatoi, rivediamo le immagini delle semifinali, cominciando con Murray - Janowicz (6-7, 6-4, 6-4, 6-3)

14:31 - John McEnroe, Boris Becker e Tim Henman sono sul campo in questo momento, commentando questa vigilia per la TV inglese. Henman è stata la grande speranza inglese negli anni '90-2000, ma non ha mai avuto il gioco necessario per battere i migliori giocatori del mondo e si è fermato per quattro vole in semifinale: '98-'99-2001-2002. McEnroe è stato uno dei grandi protagonisti di Wimbledon negli anni'80: per lui tre titoli nel 1981, '83 e '84. Becker sorprese il mondo nel 1985, vincendo il titolo a soli 17 anni: lo rivincerá nel 1986 e nel 1989.

14:28 - Ogni angolo di Londra e dell'intera Gran Bretagna sta vibrando in attesa dell'inizio del match; ogni negozio, ogni pub, ogni strada del Regno Unito attende questa storica partita

14:22 - Djokovic affronta la partita con molta meno pressione, per due motivi: ha giá vinto Wimbledon una volta (2011) e non gioca davanti al pubblico di casa. Un vantaggio per il serbo, che sa perfettamente di doversi confrontare con un tifo contrario e un ambiente molto piú caldo del solito. Quando gioca Murray gli inglesi si dimenticano dell'etichetta e il leggendario silenzio di Wimbledon lascia spazio ad un tifo da stadio

14:09 - SI COMINCIA ALLE 15:00, IL CAMPO CENTRALE SI STA RIEMPIENDO E LA COLLINA HENMAN È GREMITA COME NON MAI

14:04 - - Inquadrato in questo momento il muro dei campioni, che riporta il nome di tutti i vincitori del torneo: Djokovic è giá riuscito a scrivere il suo nome nell'albo d'oro nel 2011. Manca un'ora all'entrata in campo dei giocatori, Murray si sta scaldando in uno dei campi secondari. "Oggi sará il suo giorno", dice Tim Henman, quattro voltre semifinalista in questo torneo. Henman non riuscí mai ad arrivare alla finale, sconfitto due volte da Sampras (`98 e `99), una da Ivanisevic (2001) e una da Hewitt (2002).

13:57 - Dal 1936 a oggi, nessun britannico è stato in grado di vincere Wimbledon: questo dato da solo basta a far capire la quantitá di aspettative e di pressione toccate ad ogni tennista inglese che si stato in grado di arrivare alla seconda settimana del torneo con qualche minima possibilitá di vittoria. E nell'era Open (dal 1968) nessun ci è mai andato vicino come Murray.

13:51 - Djokovic e Murray sono nati nello stesso anno, a una settimana di distanza. Si conoscono e giocano uno contro l'altro da quando erano ragazzini e tra loro c'è sempre stato un buon rapporto. Tuttavia il serbo ha fatto delle interessanti dichiarazioni nell'ultima conferenza stampa, in cui ha ammesso che "é piú difficile mantenere un rapporto d'amicizia ora che ci sfidiamo cosí spesso".

13:42 - A poco piú di un'ora e venti minuti dall'inizio del match la tensione sale sul Campo Centrale e in tutta la Gran Bretagna. Murray da un certo punto di vista non puó permettersi di perdere. Dopo aver ceduto nella finale dell'anno scorso è lecito aspettarsi da lui il passo successivo, la definitiva consacrazione. La pressione è altissima: in ogni caso, comunque vada la partita di oggi, il pubblico di Wimbledon puó essere orgoglioso di Andy Murray. Le due vittorie nei quarti e in semifinale, arrivate entrambe in rimonta su Verdasco e Janowicz, gli fanno onore. Arrivare a giocarsi il titolo è un grande merito per questo ragazzo. Tutta Londra e dintorni sará con lui per vivere un pomeriggio che potrebbe essere storico.

13:34 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della finale di Wimbledon 2013: dopo due settimane di gare, con tante sorprese nella prima settimana e partite bellissime e combattute nella seconda, siamo arrivati all’ultimo atto: le prime due teste di serie, i due migliori giocatori del mondo secondo il computer si giocheranno il titolo piú importante del mondo del tennis.

I PRECEDENTI: Sará la diciannovesima sfida tra Murray e Djokovic, con un bilancio finora di 11-7 per il serbo. Nei tornei dello Slam si sono incontrati 4 volte, con tre vittorie di Djokovic e una di Murray, nella finale dello US Open 2012. Djokovic ha vinto gli ultimi tre match giocati: nella finale di Shangai 2012 (ottobre), nelle World Tour Finals un mese dopo e nella finale dell’Australian Open di quest’anno, vinta dal serbo in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-2). Sull’erba si sono incontrati una sola volta, nella semifinale dei Giochi Olimpici 2012: vinse Murray 7-5, 7-5.

Pur non avendo ancora raggiunto l’aura mitologica di Federer e Nadal, Djokovic-Murray è ormai una sfida classica, che negli ultimi anni ha regalato grandi partite, quasi sempre decise da pochi punti: difficile immaginare un epilogo in tre set quando di fronte ci sono loro due. Sono due tennisti molto pazienti, in grado di mantenere la concentrazione anche nei momenti difficili di una partita, molto regolari da fondocampo, con un ottimo rovescio bimane. Il dritto di Djokovic è leggermente migliore, cosí come il servizio di Murray puó essere considerato piú incisivo, anche se non di molto. La grossa differenza sta per ora nel numero di Majors vinti: Djokovic ne ha vinti sei, Murray uno solo.

Si tratterà per entrambi della seconda finale a Wimbledon. Djokovic batté in finale Nadal nel 2011, il suo anno migliore, e quel successo gli permise di diventare n.1 al mondo. Murray è stato invece finalista lo scorso anno, quando perse da Federer in quattro set, mostrando tutta la sua tristezza in un commovente discorso finale. Istintivamente gli auguriamo di non dover passare di nuovo momenti come quelli.

Djokovic-Murray è la miglior finale possibile in quanto mette di fronte il n.1 del mondo e l’eroe locale, una combinazione che nel tennis come in altri sport significa sempre un’alta dose di pathos e, speriamo, di spettacolo. Grande attesa ovviamente da parte di tutta la Gran Bretagna, per la possibilitá di riportare in patria il titolo di Wimbledon, un titolo che manca dal 1936, quando Fred Perry vinse il suo terzo Wimbledon consecutivo. Murray ha sempre dovuto convivere con questa aspettativa, e oggi avrá la possibilitá di consacrarsi definitivamente: una sua vittoria significherebbe poter vivere la seconda parte della carriera con uno stato d’animo diverso, piú leggero e libero dalle critiche. Se perdesse invece dovrebbe continuare a confrontarsi con l’immagine di tennista forte ma incompiuto.

Entrambi arrivano alla finale in condizioni simili. Entrambi hanno dovuto sudare nell’ultimo match giocato. Djokovic non ha perso nemmeno un set fino alle semifinali, quando ha dovuto impegnarsi al massimo in un magnifico match contro Juan Martin Del Potro, conclusosi al quinto set dopo quasi 5 ore di gioco. Ancora una volta Djokovic ha confermato di essere il migliore sulla lunga distanza, un tennista dalle mille risorse e capace di recuperarsi a partita in corso anche contro grandi avversari. Del Potro ha giocato una splendida partita cedendo solo nel finale.

Per Murray i problemi sono iniziati prima, nei quarti di finale con Verdasco: sotto di sue set, è riuscito a mantenere la calma e a ricostruire il suo gioco fino a prevalere nel quinto set. In semifinale ha dovuto impegnarsi contro Janowicz, la grande sorpresa del torneo: in svantaggio di un set e un break, lo scozzese è riuscito a trasformare in energia il sostegno del pubblico, neutralizzando il servizio di Janowicz e riuscendo a mantenere la concentrazione nonostante il match sia stato interrotto per chiudere il tetto.