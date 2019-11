Becker è il nuovo coach aggiunto di Djokovic

Una notizia inaspettata scuote il mondo del tennis: due grandi, uno del passato e l'altro del presente, lavoreranno insieme nella stagione 2014. Boris Becker è stato ingaggiato dallo staff di Djokovic per la nuova stagione come "coach aggiunto". Nicola Arzani, della ATP, ha confermato l'indiscrezione via Twitter. Becker è la terza leggenda del tennis anni '80-90 che entra nello staff di un giocatore nell'ultimo anno dopo Lendl (con Murray) e Michael Chang (con Nishikori).

Per Becker si tratta del primo ingaggio da allenatore: il campione tedesco è stato uno dei grandi protagonisti della ATP negli anni '80 e '90, è stato n.1 del mondo e ha vinto 6 tornei del Grande Slam. Il suo nome è legato indissolubilmente al torneo di Wimbledon, che vinse per la prima volta a soli 17 anni (3 titoli su 7 finali in totale), diventando il più giovane tennista di sempre a vincere i Championships, un record tuttora imbattuto. Negli ultimi anni Becker ha lavorato come commentatore televisivo per la BBC, la CNN e altre emittenti.

La notizia arriva senza preavviso a poche settimane dall'inizio della stagione. Djokovic ha sempre avuto uno staff molto unito, guidato dalo storico allenatore Marjan Vaida. "Sono davvero contento di lavorare insieme a Boris. La sua grande conoscenza ed esperienza nel tennis mi può aiutare a vincere nuovi tornei. Inoltre si tratta di un grande uomo, di una persona brillante che si adatterà facilmente nel nostro team" sono state le prime parole del serbo al riguardo. La scelta di Djokovic sembra un tentativo di apportare nuove soluzioni al suo gioco. Becker è sempre stato un grande volleyer, mentre il gioco di Djokovic si basa quasi esclusivamente sui colpi da fondo. Becker potrebbe aiutarlo a migliorare il gioco a rete, anche se è presto per capire come e su cosa lavorerà il tedesco. Becker avrà comunque un ruolo di primo piano nello staff, come testimonia la conferma della sua presenza in molti tornei importanti nel 2014.

Lo stesso Vajda, una figura importante non solo dal punto di vista tennistico per Djokovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho realizzato che Novak necessita di un nuovo allenatore capo per continuare a migliorare alcune parti del suo gioco. Con questa decisione inoltre, avrò molto più tempo per dedicarmi alla mia famiglia".

@TheBorisBecker is the new Head coach of @DjokerNole (Marian Vajda will continue to work in the team too) #ATP

— Nicola Arzani (@Nicarzani) diciembre 18, 2013