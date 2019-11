Murray manda a casa "Deliciano"

Andy Murray in carrozza agli ottavi di finale degli Australian Open, superato senza particolari patemi l'ostacolo iberico rappresentato da Feliciano, o meglio 'Deliciano' Lopez. Una sola palla break concessa in tutto il match, e per di più prontamente sfruttata dallo spagnolo. Una gara solida, compatta, tipica di Murray, che concede pochissimo, eccezion fatta per il primo set, trascinato fino al tie break, dopo aver immediatamente recuperato il break. Da circoletto rosso i tanti, troppi gratuiti dello Scotsman, 30 gratuiti, 15 nel solo primo parziale. Stranamente in difficoltà sugli spostamenti, Andy ha optato per un'insolita condotta di gioco offensiva, nel tentativo di chiudere prima possibile il match.

Murray agli ottavi per il sesto anno consecutivo, oltre ad essere stato finalista ben tre volte, l'ultima risalente alla scorsa stagione, persa contro Nole Djokovic. La condizione fisica è in crescita, principale cruccio dopo l'operazione alla schiena che gli ha fatto saltare l'ultima parte della stagione scorsa. Match chiuso in due ore e 15 minuti, ottima prestazione al servizio, che sta finalmente tornando a rendere su ottimi livelli. 6 aces, 64% di prime palle in campo ed un confortante 86% di punti con la prima di servizio, poco sotto il 50% il rendimento della seconda. Importante anche il dato sui punti vinti in risposta, 40/99, il 40%.

Ora sulla strada di Murray, il lucky loser francese Stephan Robert, vera e propria sorpresa di questa edizione australiana. Dalle qualificazioni agli ottavi di finale; ultima fatica, se così possiamo chiamarla, contro lo slovacco Klizan, spazzato via in tre set. Avversario da non sottovalutare per la testa di serie numero 4 Murray. In conferenza stampa, lo scozzese si è espresso così: "I primi giorni sono stati difficili, a causa del caldo. Adesso il clima è più fresco, si sta meglio", interpellato anche sul suo score positivo contro i mancini, glissa "Forse perchè lo è anche mio fratello Jamie".

AUSTRALIAN OPEN

SINGOLARE UOMINI

A. MURRAY (4) - F. LOPEZ 7-6, 6-4, 6-2

S. ROBERT - M. KLIZAN 6-0, 7-6, 6-4