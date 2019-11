Nadal non giocherà a Buenos Aires

Ora è ufficiale, Rafa Nadal non prenderà parte all’ATp 250 di Buenos Aires che inizierà lunedì prossimo. Lo stesso giocatore lo ha reso noto tramite un video nel suo account Youtube. “Ancora non riesco ad allenarmi bene per i problemi alla spalda che ho avuto in Australia e anche per un virus allo stomaco che mi impedisce di essere al meglio” ha detto il nº1 del mondo. In Argentina Nadal era molto atteso e a questo punto l’organizzazione starebbe cercando di convincere David Ferrer a partecipare con una wild card per occupare il posto in tabellone di Nadal. Proprio Ferrer vinse il titolo l’anno scorso battendo in finale Wawrinka.

Nadal si infortunò durante la finale dell’Australian Open con Wawrinka, ma nei giorni successivi aveva tranquillizato tutti dichiarando che non si trattava di niente di grave. Dopo essere stato visitato dal medico della Federazione spagnola di Tennis, il suo calendario era stato confermato. Prevedeva Buenos Aires, Rio de Janeiro, Indian Wells y Miami,

Non è la prima volta che Nadal rinuncia a giocare un torneo a pochi giorni dall’inizio dopo aver confermato la sua presenza. Un anno fa rinunciò all’Australian Open e pochi giorni dall’inizio e anche in questo caso c’è di mezzo un infortunio ed è probabile che le decisioni riguardo i prossimi tornei verranno prese “day by day” da Nadal e dal suo staff.