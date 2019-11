Fognini implacabile, Vina del Mar è sua!

Non c'è il due senza il tre, e dopo Stoccarda ed Amburgo, Fabio Fognini si ripete a Vina del Mar, aggiudicandosi il terzo torneo ATP in carriera. E' il primo italiano nella storia a vincere in Cile. Numeri importanti i suoi, segnali di una crescita esponenziale, sia tecnica che di tenuta psicofisica. 19 successi negli ultimi 20 incontri sulla terra rossa, 4 finali negli ultimi 4 tornei su questa superficie. Dopo gli ottavi a Melbourne, prosegue positivamente il 2014 del ligure, che dunque si avvicina sempre più alla top ten, issandosi alla 14esima posizione nel ranking ATP.

Finale sul velluto contro l'argentino Leonardo Mayer, mai in grado di impensierire l'azzurro. Primo set che vola via in pochissimi minuti, Fabio sale subito 4 a zero, frutto di un doppio break in apertura. Frastornato, Mayer è incapace di reagire, ma limita quantomeno i danni, portando a casa due turni di servizio. Fabio non concede neanche un punto sul proprio servizio in tutto il parziale, tantomeno palle break in tutto l'arco del match. Una solidità incredibile, nessun segno di cedimento o nervosismo.

L'unica sbavatura che si può rimproverare al 26enne di Arma di Taggia è la propensione a sprecare troppe palle break; infatti quelle realizzate saranno solo 3 su 13, un misero 23%. Poco importa, se poi non concedi neanche le briciole al tuo avversario. Anche il secondo set risulta poco più che una formalità, dal momento che Fogna potrebbe già strappare il servizio all'avversario nel primo game, ma un sussulto d'orgoglio di Mayer rinvia l'appuntamento con il break al quarto game. All'ennesima possibilità, Fabio toglie la battuta all'argentino e si invola verso il successo, senza rischiare nulla.

Status di testa di serie numero 1 ampiamente confermato dall'azzurro, che dopo aver superato l'avversario più ostico in semifinale, lo spagnolo Almagro, è sceso in campo concentrato per portare a casa il titolo e confermarsi come uno dei più forti interpreti del circuito su questa superficie. Da domani Fognini sarà il numero 14 al mondo, superando Youzhny, fermandosi di poco alle spalle di Big John Isner. Il prossimo impegno sarà a Buenos Aires, martedì, al primo turno contro il tedesco Reister. Fogna si presenta come testa di serie numero 2, dopo David Ferrer, e potrebbe trovare sulla sua strada in semifinale Tommy Robredo, l'ultimo a sconfiggerlo sulla terra.

ATP ROYAL GUARD OPEN CHILE VINA DEL MAR

F. Fognini (1) - L. Mayer 6-2, 6-4