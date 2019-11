US Open, day 2: storico Lorenzi, primo successo Slam. Fognini ok

E’ una bella giornata a Flushing Meadows. Passa Fognini, che gestisce come meglio non potrebbe un match delicato contro il kazako Golubev. Sulla carta un match alla portata, ma Golubev si era dimostrato ottimo giocatore in Davis contro la Svizzero, rischiando di eliminare gli elvetici. Tre set senza particolari grattacapi, 6-4, 6-4 e 6-2. Per Fabio è secondo turno, e confortano le ottime statistiche al servizio. Da registrare in queste senso sei aces e un formidabile 80% i punti con la prima di servizio. Fognini è felice del suo esordio: “Sono cresciuto su questa superficie ed i risultati stanno pian piano arrivando. Ho fatto il mio primo quarto di Master Series sul cemento la scorsa settimana, sono contento. Ora mi concentro su questo secondo turno, partirò favorito ma sappiamo bene che tutte le partite sono da giocare. Oggi faceva molto caldo, e lo sentivo anche io che di solito sudo poco. E’ stata una giornata dura, con tanta umidità. Bisogna stare attenti ad adattarsi bene. Sono stato bravo a chiudere subito i primi due set, adesso mi voglio concentrare sul secondo turno perché a New York ho sempre fatto fatica. Tranne il terzo turno con Roddick, ho sempre fatto ridere”. Adesso per Fabio lo scoglio Mannarino, tranese numero 86 del mondo, di certo non insormontabile.

E’ una grande giornata anche e soprattutto per Paolino Lorenzi, che ha finalmente vinto il suo primo match in un torneo del grande Slam, dopo averne giocati 14 consecutivamente. L’azzurro ha avuto la meglio sul giapponese Nishioka, che si è ritirato sul parziale di 6-1, 6-2, 2-1, quando ormai il match aveva preso ampiamente la strada dell’italiano. Ora per lui un impegno proibitivo, contro Richard Gasquet, che ha superato Istomin.

Avanzano in grande stile tutti i big, senza faticare più del previsto. Passa Ferrer, il più in difficoltà, che deve però lasciare un set a Dzumhur. Convincenti le prove di Isner e Gasquet.

US OPEN MASCHILE DAY 2

Marinko Matosevic (AUS) vs. [2] Roger Federer (SUI) nella notte

[4] David Ferrer (ESP) d. Damir Dzumhur (BIH) 61 62 26 62

[10] Kei Nishikori (JPN) d. Wayne Odesnik (USA) 62 64 62

[12] Richard Gasquet (FRA) d. Denis Istomin (UZB) 75 76(5) 64

[13] John Isner (USA) d. Marcos Giron (USA) 76(5) 62 76(2)

[15] Fabio Fognini (ITA) d. Andrey Golubev (KAZ) 64 64 62

Andreas Haider-Maurer (AUT) vs. [17] Roberto Bautista Agut (ESP)

[20] Gael Monfils (FRA) vs. Jared Donaldson (USA) nella notte

[25] Ivo Karlovic (CRO) d. Jarkko Nieminen (FIN) 64 64 36 64

[26] Gilles Simon (FRA) d. Radu Albot (MDA) 63 64 62

[28] Guillermo Garcia-Lopez (ESP) d. Yen-Hsun Lu (TPE) 64 62 62

Borna Coric (CRO) d. [29] Lukas Rosol (CZE) 64 61 62

Sam Querrey (USA)d. Maximo Gonzalez (ARG) 62 46 64 46 63

Pablo Andujar (ESP) d. Jack Sock (USA) 64 36 61 ret. (right calf)

Tim Smyczek (USA) d. Filip Krajinovic (SRB) 46 63 62 76(5)

Bernard Tomic (AUS) vs. Dustin Brown (GER) nella notte

Federico Delbonis (ARG) d. Noah Rubin (USA) 64 63 60

Paolo Lorenzi (ITA) d. Yoshihito Nishioka (JPN) 61 62 21 ret.

Alejandro Gonzalez (COL) vs. Dmitry Tursunov (RUS) nella notte

Victor Estrella Burgos (DOM) d. Igor Sijsling (NED) 26 64 63 62

Marcel Granollers (ESP) d. Jurgen Melzer (AUT) 76(1) 63 62

Jan-Lennard Struff (GER) d. Mikhail Kukushkin (KAZ) 26 36 63 63 75

Adrian Mannarino (FRA) d. Pere Riba (ESP) 36 75 63 62

Sam Groth (AUS) d. Albert Ramos (ESP) 63 76(5) 63