US Open: un incommentabile Fognini saluta Flushing Meadows

Solito e purtroppo incommentabile Fognini. Una prestazione sconcertante, il consueto atteggiamento svogliato, ed il risultato finale è una sconfitta umiliante dal francese Mannarino, numero 89 del mondo. C’è davvero poco da dire, pochi pensieri da esporre dopo aver assistito impotenti a cotanta pochezza. Ed è davvero difficile cercare di capire cosa passi per la testa di Fabio durante questi black out. Non resta che salire e scendere dall’altalena del suo tennis. Rimangono però le statistiche, ed il miglior risultato in una prova del Grande Slam nel 2014 è il quarto turno a Melbourne. Poi il nulla. I grandi giocatori sono altri. Con la mesta uscita di scena di Fognini, si esauriscono le presenze azzurre nel tabellone maschile. Sfuma quindi l’ottavo di finale con Bautista Agut e l’eventuale quarto turno con Roger Federer.

#gds fognini sotto due set a zero con mannarino: gioca malissimo, dà in escandescenze, rompe la racchetta. inguardabile! — Vincenzo Martucci (@VinceMartucci) 29 Agosto 2014

Anche Paolo Lorenzi saluta Flushing Meadows, ma quantmeno con onore. Il compito che lo aspettava era più grande di lui, Richard Gasquet. Ha resistito bene per un set e mezzo, prima di cedere l’onore delle armi. 7-6, 6-3, 6-3 per il francese. Paolino esce a testa alta, dopo aver finalmente passato il primo turno di uno Slam al 14esimo tentativo. Per Gasquet ora il derby transalpino contro Gael Monfils, un cliente davvero scomodo per chiunque.

Deve sudare cinque set Berdych per avere la meglio nel derby cecoslovacco contro Klizan. Fatica immane per il gigante ceco, che è lontano dall’essere un’insidia per i big del tabellone. Tomas al terzo turni troverà il russo Gabashvili. Esce a sorpresa e con un pizzico di mala sorte Ernests Gulbis, che dopo essere salito in vantaggio di due set si blocca per problemi fisici e subisce l’inevitabile rimonta del giovane Thiem, compagno nella scuderia Bresnik. Ossia Ghunter, l’allenatore di entrambi.

Vola sulle ali dell’entusiasmo Grigor Dimitrov, che strapazza Sela lasciando per strada solo 5 miseri games. Accademia pura per il bulgaro, che ora fronteggerà il belga Goffin, in costante crescita. David Ferrer approfitta del ritiro di Tomic e passa il turno senza giocare. Stavolta non sembrano esserci stati problemi di vodka per il giovane australiano, che sembra voler risparmiare la Belvedere per la Coppa Davis.

Risultati secondo turno

Sam Groth (AUS) vs. [2] Roger Federer (SUI) nella notte

[4] David Ferrer (ESP) d. Bernard Tomic (AUS) w/o (hip)

[6] Tomas Berdych (CZE) vs. Martin Klizan (SVK)

[7] Grigor Dimitrov (BUL) vs. Dudi Sela (ISR) 61 62 62

Dominic Thiem (AUT) d. [11] Ernests Gulbis (LAT) 46 36 64 63 63

[12] Richard Gasquet (FRA) d. Paolo Lorenzi (ITA) 76(4) 63 63

[14] Marin Cilic (CRO) d. Illya Marchenko (UKR) 76(2) 62 64

[15] Fabio Fognini (ITA) vs. Adrian Mannarino (FRA) 36 46 16

[17] Roberto Bautista Agut (ESP) d. Tim Smyczek (USA) 63 62 61

[18] Kevin Anderson (RSA) d. Jerzy Janowicz (POL) 67(6) 62 61 63

[19] Feliciano Lopez (ESP) d. Tatsuma Ito (JPN) 64 36 64 76(4)

[20] Gael Monfils (FRA) d. Alejandro Gonzalez (COL) 75 63 62

[26] Gilles Simon (FRA) d. Federico Delbonis (ARG) 64 36 75 61

David Goffin (BEL) d. [32] Joao Sousa (POR) 64 62 60