VIDEO Coppa Davis: il "colpo" di Federer e le migliori giocate del doppio

In attesa dei due singolari in programma quest'oggi, un passo indietro per ammirare il successo in doppio della Svizzera. Roger Federer e Stanislas Wawrinka conducono in porto una partita dominata per larghi tratti. Federer lancia segnali confortanti dal punto di vista fisico, mentre Stan conferma la ritrovata spinta caratteriale. La Coppa Davis dista ora una sola lunghezza. Tempi difficili invece per Clement. La scelta Gasquet non paga e il doppio francese, privo di un'incisiva unità, crolla.

Questo il miglior colpo del match. Sul lungolinea di Benneteau, una straordinaria difesa della rete di Roger Federer: