Fed Cup, per l'Italia spareggio con gli USA

Rischia di costare non poco all'Italia la giornata nera sul rosso di Genova. La sconfitta con la Francia, dopo il netto vantaggio della prima giornata, sconvolge i piani di Barazzutti e costringe le nostre a giocarsi la permanenza nel World Group tra il 18 e il 19 di Aprile. Il sorteggio, effettuato in data odierna, non lascia ben sperare, perché sul cammino dell'Italia si pongono gli Stati Uniti.

Difficile stabilire oggi il quartetto scelto dalle americane, vista l'ampia gamma a disposizione di Mari Jo Fernandez. Si parte come sempre dalle sorelle Williams, Serena e Venus, per approdare alla nuova linfa che rinfresca il tennis a stelle e strisce, con tre atlete, nate tra il '93 e il '95, pronte a prendersi la scena dopo il ritiro delle più famose connazionali. Il tennis, in America, è in una fase di forte cambiamento, e dopo anni trascorsi alla ricerca di valide alternative, negli ultimi anni sono aumentate in misura esponenziale le figure in grado di issarsi ai vertici. La più in forma è la diciannovenne di Rock Island Madison Keys, ma da non sottovalutare sono anche Sloane Stephens, la nuova Williams per stile e potenza, e Lauren Davis. Scelta delle Williams a parte - non sempre le sorelle d'America si spendono in Fed Cup - per le azzurre impegno gravoso.

La superficie è quella favorevole ai nostri colori. Si gioca sulla terra rossa, probabilmente a Milano. Dopo le difficoltà palesate dalla Giorgi, altalenante con la Francia, probabile un ritorno al vecchio "regime", con Pennetta o Schiavone a supportare Errani. Toccherà poi alla coppia Errani - Vinci garantirci in doppio quel che è mancato con la Francia. Serve la miglior Italia, di testa. Una svolta, dopo l'involuzione tattica, strategica, emozionale del recente periodo.

Il passato riporta alla mente episodi lieti, visti i successi in Fed Cup del 2009 e del 2010 proprio con gli Stati Uniti, ma la storia insegna che ogni sfida è storia a sè. L'Italia punta a tornare squadra per sconfiggere le individualità statunitensi, per cancellare il passo falso transalpino e confermare quanto di buono creato in questi anni.