Risultato Djokovic Vs Nadal: quarti di finale Roland Garros 2015 (7-5; 6-3; 6-1)

Si va verso una semifinale Djokovic-Murray dunque, nella parte alta del tabellone maschile. In quella inferiore, invece, si sfideranno Jo Wilfried Tsonga e Stanislas Wawrinka, vincitori ieri su Nishikori e Federer. Per questo pomeriggio e davvero tutto. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento ai prossimi live di Vavel Italia.

Anche Murray sembra ben avviato verso il successo. Dopo la conqusita del secondo set, anche il terzo, 3-0, sembra indirizzato verso la fine.

Si tratta della seconda sconfitta al Roland Garros per Nadal. Dopo quella del 2009 contro Robin Soderling, oggi, a distanza di sei anni, nel giorno del compleanno, cede ad un Novak Djokovic senza dubbio superiore in tutti gli aspetti.

Le immagini live dal Philippe Chatrier

76% di punti vinti sulla prima per Djokovic, 60% sulla seconda contro 59 e 38 del maiorchino rappresentano la chiave del match. Djokovic ha spinto maggiormente da fondo campo, non lasciando quasi mai spazio ai recuperi di Rafa e ai vincenti, sporadici, dello spagnolo.

Numeri impietosi per Nadal, che esce sconfitto sul ritmo, sul gioco, sul numero di vincenti ed ovviamente anche sulle percentuali di servizio e colpi. Rafa è riuscito a tenere il ritmo del serbo soltanto in parte del primo tempo, prima di crollare nel secondo e nel terzo parziale.

Nole a fine gara: "Ho molto rispetto per Rafa, è un campione, sta tornando sui suoi livelli ed ha giocato una gara orgogliosa. Sono riuscito ad essere concentrato ed aggressivo su tutte le palle. E' più facile pensarlo che farlo, soprattutto contro Rafa, ma ci sono riuscito e sono molto contento e felice. Spero di continuare così. E' la quinta volta che parlo francese e è sufficiente così sperando di non fare molti errori. Grazie a tutti per il sostegno".

2-0 | 6-1 FINISCE CON UN DOPPIO FALLO L'AVVENTURA DI NADAL AL ROLAND GARROS! VITTORIA STRAMERITATA PER IL SERBO, CHE PER LA PRIMA VOLTA ELIMINA IL NOVE VOLTE CAMPIONE DEL ROLAND GARROS SUL PHILIPPE CHATRIER!

2-0 | 5-1 0-40 Ci sono tre palle match! Dritto sulla riga di Nole su una seconda di Rafa davvero morbida.

2-0 | 5-1 0-30 Stecca dello spagnolo, che osserva la discesa della sfera sperando resti in campo, ma che inseorabilmente esce di un metro.

2-0 | 5-1 0-15 Molle in uscita dal servizio Nadal, che spara in corridoio il dritto.

2-0 | 5-1 Tiene il servizio a zero Nole. Nadal sembra oramai uscito definitivamente dalla partita.

Nel frattempo, Murray dopo aver conquistato il primo set al tie break, porta a casa anche il secondo su Ferrer. 7-6, 6-2

2-0 | 4-1 Rafa chiude il game, il primo del terzo set, con due ottime prime palle: la prima è un ace, la seconda una prima centrale che Djokovic risponde lunga.

2-0 | 4-0 30-30 Nole prova ad azzannare la gara, col dritto in risposta, ma la palla termina di un'inezia fuori.

2-0 | 4-0 Ancora con l'aiuto del nastro, che parla serbo, Djokovic conquista il quarto game. Sempre più chiusa la sfida.

2-0 | 3-0 40-30 Due errori di seguito di Djokovic, banali, riportano in scia Nadal. Ma con l'ace centrale, il serbo rimette le cose in chiaro. Terzo ace della gara.

2-0 | 3-0 30-0 Impietoso Nole. Ancora un vincente con il rovescio lungolinea e poi con la volèe a rete. Sembra una lunga agonia per Rafa, che ha perso 11 degli ultimi 15 punti.

2-0 | 3-0 DOPPIO BREAK NOLE! LA GARA SEMBRA DEFINITIVAMENTE CHIUSA! SI SCUSA PER LA RIPOSTA VINCENTE DJOKOVIC CHE CON L'AIUTO DEL NASTRO SI PORTA A TRE GAME DALLA VITTORIA, LA PRIMA, AL R0 OLAND GARROS, SU NADAL!

2-0 | 2-0 Sullo 0-40 scatto d'orgoglio di Nadal che salva le prime due palle break. Ne deve fronteggiare una terza.

2-0 | 2-0 0-15 Il doppio fallo conferma tutte le difficoltà dello spagnolo, con il pubblico che prova a suonare la carica.

2-0 | 2-0 Mantiene il break con il servizio Nole. Dopo tre punti abbastanza agevoli il serbo chiude il game col dritto dopo aver sbagliato due soluzioni abbastanza agevoli con il rovescio. Abbastanza scosso Rafa in questo inizio terzo set.

2-0 | 1-0 SUBITO BREAK! Sbaglia prima lo smash, poi la volèe da buona posizione Rafa, che in apertura di terzo concede il break.

2-0 | Vantaggio Nole. Sfonda due volte con il rovescio il serbo prima di chiudere, a colpo sicuro, col dritto. Terza palla break.

2-0 | 40-40 Due palle break sprecate da Djokovic che sbaglia prima con la palla corta, poi con il rovescio in uscita dal servizio di Nadal.

2-0 | 0-30 Scambio durissimo perso da Nadal sul proprio servizio. Lo spagnolo attacca, ma Nole ribatte tutto e costringe Rafa all'errore di rovescio.

Sembra la volta buona per Nole che è im vantaggio dal punto di vista del punteggio (2-0 nel computo dei set), ma anche del gioco e dei punti! E' lui a comandare sempre lo scambio, con Nadal che non sempre riesce a fronteggiare la potenza e la precisioen dei colpi dell'avversario. Dovrà fare qualcosa di diverso il maiorchino per impensierire il numero uno del circuito, che s'avvia verso la conclusione del match.

1-0 | 6-3 LA CHIUDE COL DRITTO AD USCIRE! ANCHE IL SECONDO SET E' DEL SERBO!

1-0 | 5-3 Vantaggio Djokovic, che si salva d'istinto con la volèe di controbalzo di rovescio dopo una bellissima risposta di Nadal!!

1-0 | 5-3 40-40 Che passante di Rafa! Nole prova a sfondare col dritto sul rovescio dello spagnolo, che però passa il serbo!

1-0 | 5-3 30-15 Nadal ottiene il primo punto del gioco, ma spreca in malomodo il secondo el il terzo sbagliando due facili colpi col rovescio.

1-0 | 5-3 Dopo un game estenuante, durato poco meno di dieci minuti, Nadal concede il break! Nadal sbaglia molto, concedendo molte occasioni al serbo, che sfrutta l'ultima grazie ad un errore di dritto dello spagnolo. Servirà per il secondo set.

1-0 | 4-3 Due servizi per chiudere il game. Il primo vincente, il secondo non ritornato da Nadal.

1-0 | 3-3 30-0 Restituisce pan per focaccia Nole che scende a rete due volte e conquista, prima di dritto, poi di rovescio, i primi due punti del game.

1-0 | 3-3 Due punti di fila a rete per Nadal, che sfrutta il dritto per aprire il campo e poi chiudere con la volèe e vincere il game

1-0 | 3-2 Intensità calata in questo inizio set. Tanti errori e pochi vincenti. Nole tiene a zero la battuta grazie alla smorzata di rovescio vincente.

1-0 | 2-2 15-0 Parata di Nole a rete dopo un perfetto lungoriga di rovescio ed una volèe che aveva chiamato Nadal a rete.

1-0 | 2-2 Tiene a zero il servizio Nadal per la seconda volta nell'incontro.

1-0 | 2-1 30-0 Scambio durissimo vinto da Nadal! I due tennisti si sfidano col rovescio, Nadal ne esce col dritto ad incrociare che coglie di sorpresa Djoko.

1-0 | 2-1 Nole torna a martellare con entrambe i colpi. Nadal però non molla e sembra anche più propositivo in risposta. Game chiuso a 15.

1-0 | 1-1 Tiene Nadal, col dritto ad uscire.

1-0 | 1-0 40-30 CHE SCAMBIO! Palla corta di Djokovic, Nadal risponde con la controsmorzata, ma il serbo con un colpo di reni ad incrociare beffa lo spagnolo!

1-0 | 1-0 Tiene il servizio a 30 Djokovic, che chiude il primo game del secondo set con un rovescio incrociato strettissimo sulla riga, con Nadal che osserva sbigottito.

Si chiude qui un primo set molto emozionante! Dai due volti nei primi otto game, conquistati con due parziali di 4-0 da entrambe i tennisti, il primo serbo, il secondo spagnolo. Nole sembra fare il vuoto quando spinge col dritto e col rovescio incrociato, con Nadal che tiene botta in difesa, ma quasi mai è riuscito ad impensierire il serbo, ferito più dai suoi errori che dai vincenti del maiorchino. 7-5, 1-0 Djokovic.

PASSA NOLE COL PASSANTE! ALLA SESTA PALLA SET OTTIENE IL PRIMO PARZIALE! 7-5!

Smorzata e volèe vincente per Nole. Quinta palla set! Non ha potuto nulla Nadal sulla palla corta perfetta.

CON LO SMASH BACIANDO IL NASTRO NADAL SI SALVA! COSA HA SALVATO!

Ha infuso fiducia l'errore di Nadal al serbo che col dritto abbatte le resistenze del maiorchino: quarta palla set.

Spettacolare dritto in uscita dal servizio di Nadal che coglie Nole impreparato, ma spagnolo che tiene aperto il gioco sbagliando un facilissimo smash a rete. 30-30

15-15 Nole comanda il gioco, vincendo il primo punto e, nel secondo, perdendo il tempo per attaccare Nadal dopo un paio di colpi che gli avevano aperto il campo.

6-5 Djokovic! Serbo che torna a picchiare con il dritto e con il rovescio incrociato, con Nadal che perde campo e punti. Spettacolare il cross incrciato di dritto di Nole a chiudere il game.

5-5 Tiene il servizio Nadal dopo aver salvato tre palle set!

ANCORA NADAL CON LA SMORZATA! CHE SCAMBIO! ANCORA PARITA'!

Non c'è due senza tre! Dritto vincente dal centro del campo che prende in controtempo Nadal.

Palla corta di Nadal vincente! Chiama a rete Djokovic che non riesce a controllare la smorzata. Ancora parità

Ancora set point! Nole legge bene la volèe di Nadal e lo passa con il lob.

Parità! Sbaglia Nole, per due volte, sbaglia Rafa in uscita dal servizio! Deuce!

Dritto ad aprirsi il campo e volè vincente per Nole di rovescio. Set point per il serbo.

30-30 Momento importantissimo del primo set. Nadal va avanti ma sbaglia il rovescio e regala la parità a Nole che è a due punti dal set.

0-15 Contropiede di rovescio di Nole, che guadagna il primo punto del decimo game con Nadal che serve per restare nel set.

5-4 Torna a vincere un game Djokovic che lo ottiene a zero. Nadal troppo rinunciatario in un paio di occasioni, che ha lasciato nuovamente campo al serbo che col dritto è tornato a far male.

4-4 Rimonta completata da Nadal, che sale di colpi col servizio. Anche due ace nel game, tutti e due da sinistra al centro. Game a zero.

4-3! C'è il secondo break, ma ancora un errore grossolano di Djokovic dopo un dritto lungolinea fantastico, mandato oltre la rete da Nadal con un colpo di coda. Palla in rete e parziale aperto del maiorchino che restituisce i due break iniziali al serbo.

Quarta palla break! Nadal col dritto si apre il campo, poi chiude con lo smash di rimbalzo da fondo campo.

Come ha salvato la terza palla break Nole! Prima col rovescio incrociato, poi col dritto, ha messo in difficoltà lo spagnolo che non ha rimandato dall'altra parte l'ultimo dritto dell'avversario.

Prima vincente! 40-40! Si va ai vantaggi.

Non sbaglia a rete, questa volta, Nole: 30-40. C'è una seconda palla break

15-40 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA NADAL! DJOKOVIC SPINGE COL DRITTO E COL ROVESCIO, MA RAFA MANDA TUTTO DALL'ALTRA PARTE COSTRINGENDO IL SERBO A MANDARE OUT IL DRITTO!

15-30 Entra in campo Nadal dopo che Djokovic aveva impattato a 15 con il rovescio lungolinea. Sembra aver perso leggermente il tempo di impatto sulla palla il serbo.

Che errore di Nole a rete! Sbaglia lo schiaffo a volo mandandolo nella rete! 0-15

4-2 Due errori di Nole, ed un'ottima prima di Rafa ad aprirsi il campo. Nadal sembra finalmente entrato in partita.

Sembra aver trovato il giusto ritmo di impatto con la palla Nadal, che adesso sembra maggiormente aggressivo sul terreno di gioco, entrando spesso nel campo e non lasciando terreno ai colpi di Nole. 15-0

4-1 E' lungo il dritto di Djokovic, che permette al maiorchino di recuperare uno dei due break di svantaggio.

CHE PASSANTE! NADAL, COL ROVESCIO LUNGOLINEA TROVA UN VARCO NELL'ATTACCO DI DRITTO I DJOKOVIC! 30-40 PRIMA PALLA BREAK!

Prima col vincente di dritto, poi sfruttando l'errore di Rafa in lungolinea Djokovic risale sul 30-30

Finalmente Nadal aggressivo. Spinge con la risposta e costringe Nole a due errori di seguito: 0-30.

4-0 Dopo un errore di rovescio del serbo che termina lungo, Rafa sbaglia la palla corta dopo un punto pazzesco! Djokovic chiama a rete lo spagnolo che riesce a trovare il serbo in controtempo. Pallonetto a seguire di Nole con Rafa che si rifugia sulla linea con il lob, prima di sbagliare la palla corta col dritto.

Ancora Djokovic, ancora col dritto. Terzo punto di fila e tre palle per il secondo break: 0-40!

Tante, troppe difficoltà in questo inizio di gara per Nadal al servizio. Poco incisivo con la prima, con Nole che imprime fin dai primi colpi ritmi alti allo scambio indirizzandolo a suo favore: 0-30.

3-0 Ancora con la smorzata Djokovic chiude il terzo game. Tema della gara molto chiaro per il momento, con il numero uno che spinge da fondo campo ed il maiorchino a fare da tergicristallo a fondo campo.

2-0 15-15 Dopo un banale errore a rete, Nole rinsavisce con il solito dritto. Colpo che per ora gli sta permettendo di guadagnare numerosissimi punti.

2-0 ED E' SUBITO BREAK! ANCORA COL DRITTO, PRECISO, CHIRURGICO! AD APRIRE IL CAMPO, CON NADAL CHE NON ARRIVA SULLA PALLA!

Errore di dritto in uscita dal servizio per Rafa: 15-40, ci sono subito due palle break.

Due dritti lungolinea di Nole, il primo vincente, il secondo che Rafa restituisce fortunosamente prima di sbagliare il passante di rovescio: 15-30.

Splendido gancio di dritto di Rafa che apre il secondo game dell'incontro: 15-0

1-0 Primo game già su ritmi molto alti. Djoko porta a casa il turno di servizio grazie a due palle corte che Nadal non riesce a controllare. Ace decisivo per tenere il game a zero.

15-0 Primo punto per Nole, che dopo un'ottima prima di servizio chiude col rovescio bimane in diagonale.

Tennisti in campo. Sarà Djokovic a servire per primo! Atmosfera calda sul Philippe Chatrier! Si PARTE!

15.42 Quasi ultimata la fase di riscaldamento con Djokovic e Nadal che testano i rispettivi servizi. Breve passaggio in panchina e sarà battaglia!

Sono in campo i due protagonisti maschili, pronti per il sorteggio al centro del campo! Tutto pronto per il riscaldamento.

15.35 Nel frattempo la Van Uytvanck ha recuperato il break perso nel secondo set ed in questo momento è avanti 4-3 nel secondo parziale.

15.30 Passiamo alla sfida che tutti aspettano dal giorno del sorteggio: Djokovic contro Nadal. Alla vigilia del match ecco le parole dei due protagonisti.

Djokovic: "Sarà necessario mettere in campo tutte le energie possibili per vincere la partita. Giocherò contro l'avversario che più mi ha dato del filo da torcere in tutti gli incontri, soprattutto sulla terra. E' insolito incontrare Rafa in quarti, devo accettare la sfida e mi sento pronto. Sto giocando bene quest'anno".

Nadal: "Nelle ultime settimane sono in crescita. Qui tutte le gare sono state positive fin qui e sono pronto per il quarto di finale più importante e difficile della mia carriera".

6-1 6-3 il finale della prima gara di quarti di finale del tabellone femminile. A breve il primo quarto maschile, la gara più attesa tra Djokovic e Nadal.

15.21 Semplicemente devastante la potenza dei colpi di Serena, che chiude il match grazie ad un rovescio lungolinea di rovescio ed una risposta che Sara non è riuscita a mandare nel campo dell'americana, che dunque sarà la terza semifinalista del Roland Garros 2015.

15.19 Grave errore della Williams che sul terzo match point sbaglia un facile smash a rete.

15.18 Recupera Errani grazie ad uno scivolone di Serena e ad un errore dell'americana in risposta.

15.15 MATCH POINT SERENA! Dopo essere stata in vantaggio 40-30 Sara subisce le risposte di Serena che impatta e poi va in vantaggio.

15.12 Nonostante l'aggressività di Sara, Serena recupera da 15-30 e grazie ad un passante e ad un ace di seconda: chiude il game ed è 5-3!

Ecco serena al cambio di campo prima di tornare in campo e servire nel nono gioco.

15.08 Niente da fare! Arriva il break nel settimo gioco. Dopo il primo punto della italiana, tre seconde di servizio troppo deboli dove Serena ha messo a segno tre vincenti ed ha chiuso il set.

15.05 3-3 con Serena che mantiene a 15 il servizio. Nel primo punto del settimo gioco Sara spettacolare col dritto a volo ad incrociare peril 15-0

15.00 Tiene il servizio Errani abbastanza agevolmente. 3-2 per la bolognese.

14.58 Molto più equilibrato l'inizio del secondo set. 2-2 il parziale, con l'italiana che tiene anche sul servizio della statunitense.

14.45 Tutto troppo facile per Serena che si è sbarazzata di Sara Errani con un netto e perentorio 6-1 nel primo set. Numeri impietosi per la bolognese alla quale servirà un'impresa nel secondo parziale per rialzare la gara.

14.35 4-1 per l'americana sull'azzurra Errani sul centrale, mentre nell'altro quarto di finale che si sta giocando la Bacsinszky è avanti 3-2 sulla Van Uytvanck con un break.

14.30 Si parte con la diretta testuale dal centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dove in attesa della sfida tra Djokovic e Nadal sono scese in campo Serena Williams e Sara Errani, che stanno giocando il primo set.

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro valevole per i quarti di finale del Roland Garros che vedrà opposti sul centrale di Parigi, Novak Djokovic numero uno del mondo e Rafael Nadal, sceso al settimo posto del ranking Atp, ma pur sempre Re del torneo parigino. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Sul Philippe Chatrier, nel secondo match di giornata, al termine della sfida tra Serena Williams e Sara Errani, si incontrano quest'oggi Rafael Nadal e Novak Djokovic. Inusuale, ritrovare il più forte giocatore al mondo e il re della terra sullo stesso terreno, già ai quarti. Il calo di Nadal mescola le carte a Parigi e il Roland Garros ospita, in netto anticipo, una probabilissima finale. Djokovic insegue uno Slam sfuggente, Nadal cerca, sulla sua superficie, le risposte alla crisi del 2015.

Mai in passato, Rafa, era giunto al Roland senza certezze, costretto ad affrontare con circospezione ogni uscita, cercando nel cammino risposte e tennis. Una questione mentale, lo stress corrode Nadal, che non appare oggi la stessa macchina del passato. Il Nadal di oggi è Djokovic, imbattibile, almeno fino al Roland Garros. Si conoscono Djokovic e Nadal, è per forza di cose una sfida di dettagli, una battaglia decisa da determinati momenti, da determinati punti. Djoko sa che Rafa, sul rosso, è comunque l'avversario più temibile, Nadal sa che Nole è il numero uno.

Novak Djokovic è il n.1 del mondo, imbattuto da 26 partite, ed è il vero dominatore dell’anno in corso, ed anche degli ultimi anni, per essersi aggiudicato fin qui l’unico Slam del 2015, in Australia, e 4 Masters 1000 su 4 cui ha preso parte (Roma l'ultimo in ordine cronologico). Nole sembra un treno in corsa che non è destinato a fare fermate. Tuttavia, dall'altra parte, nonostante i mille e più imprevisti dal punto di vista fisico e delle forma, c'è Rafael Nadal, considerato uno dei più forti “terraiolo” di ogni epoca, matador delle ultime edizioni del torneo parigino dove ha lasciato solo il sapore della terra in bocca ai rivali (unica eccezione il 2009, quando vinse Federer).

Rafa, così come il Real Madrid, squadra del suo cuore calcistico, è in cerca della decima in quel di Parigi. Siamo giunti a nove, con il trofeo conquistato lo scorso anno, proprio ai danni di Novak Djokovic in finale, in quattro set. Nadal vince il Roland Garros da cinque anni di fila, la striscia vincente più lunga della storia del torneo in singolare e vorrebbe continuare a mantenerla intatta anche se sarà obiettivamente difficilissimo.

Djokovic - Nole torna in campo dopo aver battuto lunedì Richard Gasquet in tre, agevoli, set (6-1, 6-2, 6-3). Nieminen, Muller e Kokkinakis i tre avversari superati nel corso della prima settimana dal numero uno del mondo serbo, che non ha faticato particolarmente per superare i suddetti avversari. Nessun problema, dunque, fino a questo momento, con Gasquet che si era illuso per pochi secondi prima di crollare sotto i colpi di Nole.

Nadal - Rafa ha dovuto sudare qualche minuto in più rispetto al rivale serbo, soprattutto nel match di ottavi contro l'americano Sock, battuto infine in quattro set (6-3, 6-1, 5-7, 6-2). Strano il crollo di Rafa nel terzo set, quando si è lasciato sorprendere dall'americano nonostante un vantaggio cospicuo. Abbastanza agevole il resto del torneo, dove il maiorchino ha superato Halys, Almagro e Kuznetsov con un netto e perentorio parziale di 9-0.

Nole sta servendo decisamente bene anche se c'è da dire, in relazione a questo dato, che i ribattitori incontrati non erano di livello come Nadal. 74% di prime in campo, con il 77% di punti vinti sulla prima di servizio, 65% sulla seconda. Il serbo sta rispondendo anche molto bene, soprattutto sulla seconda, dove vince il 62% dei punti. Occhio dunque a questo aspetto, con la seconda di Nadal che dovrà essere molto più incisiva del solito. 56 le possibilità di break nel corso del torneo per il serbo, ottenute in 54 game giocati. Positivo anche il bilancio di vincenti rispetto agli errori: 156-86.

Nadal dal suo canto sta rispondendo molto bene anche sulla prima di servizio, dove ha ottenuto il 44% dei punti. Buona anche la percentuale sulla seconda, seppur inferiore a quella di Djokovic: 56% rispetto al 62 del serbo. 28 i break ottenuti in 57 game di risposta. Ciò che sorprende molto del torneo di Nadal è la percentuale dei punti ottenuti nei pressi della rete: anche se scende di rado, il 77% del maiorchino è una carta da giocare in più, anche se il passante di Djoko non è quello dei quattro avversari fin qui incontrati.

Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfideranno per la quarantaquattresima volta in carriera. L'incontro più recente, sempre sulla terra battuta, è al torneo di Montecarlo, dove Djokovic battè Nadal con un doppio 6-3. Nadal resta tuttavia in vantaggio sulla terra, dove ha un record di 14-5 nei confronti del serbo. 6-0, senza diritto di replica, al Roland Garros, dove Nole ha sempre visto trionfare lo spagnolo. 23-20 invece il computo totale degli incontri, con Nole che su erba ed asfalto rifila un 15-9 di contro parziale.