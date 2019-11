Risultato Djokovic Vs Murray Live: semifinale Roland Garros 2015 (3-2: 6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 6-1)

Per la diretta della semifinale del Roland Garros è davvero tutto. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel vi danno appuntamento a domani, quando sempre dal Philippe Chatrier vi racconteremo le emozioni della finale maschile tra Novak Djokovic e Stanislas Wawrinka.

Le immagini della gara. Con la grinta di Nole e la fatica dipinta sul volto di Murray.

Novak Djokovic batte, dopo Nadal, anche Andy Murray al termine di una battaglia durata due giorni e domani, sempre sul centrale di Parigi, affronterà Stanislas Wawrinka nella finale del Roland Garros del 2015. Occasione per bissare la vittoria dell'Australian Open.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 6-1 FINISCE QUI! DJOKOVIC CHIUDE AL QUINTO SET NON SENZA PATEMI D'ANIMO DOPO AVER CONTROLLATO LA GARA IERI NEI PRIMI DUE SET E MEZZO! FINISCE CON L'ACE ESTERNO! ONORE A MURARY, MA E' DJOKOVIC AD ANDARE IN FINALE!

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 5-1 30-0 Attacca ancora Djokovic profondo col dritto! Poi la demi volèe è vincente.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 5-1 15-0 Smorzata vincente di Djokovic, con Murray che recupera in rete.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 5-1 PIEDI IN CAMPO, DRITTO SULLA RIGA E 5-1 DJOKOVIC! PERFETTO! INCONTENIBILE NOLE!

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 4-1 30-30 Ancora aggressivo Novak con i colpi di rimbalzo da fondo campo, riesce a mettere in difficoltà Murray con precisione e profondità.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 4-1 E' cresciuto notevolmente il livello di gioco di Djokovic, che ha innescato le marce alte e piazzato tre vincenti di seguito di dritto per andare 4-1. Due game dalla finale per Novak.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 3-1 Tiene il servizio Murray, restando aggrappato al match.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 3-0 Altro game per Djokovic. In difficoltà nei primi punti del game, sul 30-30, prima di chiudere con due vincenti consecutivi.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7; 2-0 C'è subito il break di Novak! Sbaglia Murray col dritto ed è subito vantaggio!

6-3; 6-3; 5-7; 5-7 1-0 Tiene il servizio Nole nel primo gioco del quinto e decisivo set. Dovrà essere più incisivo con i colpi da fondo campo se vorrà vincere il match.

6-3; 6-3; 5-7; 5-7 Sbaglia Djokovic col rovescio e Murray conquista il quarto parziale! Siamo 2-2 ed il quinto set sarà decisivo!

6-3; 6-3; 5-7; 5-6 15-40 Altro errore di Novak! Due set point!

6-3; 6-3; 5-7; 5-6 15-30 Attacca Andy con il rovescio in cross, Djoko prova il passante, che però finisce fuori. Scozzese a due palle dal quarto set.

6-3; 6-3; 5-7; 5-6 15-15 Sbaglia ancora con il rovescio Djokovic.

6-3; 6-3; 5-7; 5-6 15-0! Aggressivo in risposta Djokovic col dritto. Mette in difficoltà Andy e chiude ancora col dritto lungoriga.

6-3; 6-3; 5-7; 5-6 C'E' IL BREAK! DRITTO LUNGOLINEA CHE FINISCE FUORI E MURRAY SERVIRA' PER CONQUISTARE IL QUARTO SET!

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 30-40 Dritto a sventaglio, cross ancora col dritto e smash finale: così annulla la prima palla break Nole.

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 15-40 Out il colpo di Djokovic! Ci sono due palle break!

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 15-30 Il passante di Murray! Djokovic non riesce a giocare la volèe!

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 15-15 SCAMBIO PAZZESCO! PAZZESCO! 32 COLPI, PRIMA CHE MURRAY NE ESCA CON LA SMORZATA VINCENTE! FANTASTICO!

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 15-0 Doppio dritto a disegnare le righe per Nole, Murray cerca di passare col lob, Djokovic chiude a rete.

6-3; 6-3; 5-7; 5-5 Ace di Murray! Anche il decimo game va via veloce.

6-3; 6-3; 5-7; 5-4 15-40 Arriva il primo punto in risposta per Djokovic, che si apre il campo col dritto prima di chiudere con lo schiaffo a volo in controtempo.

6-3; 6-3; 5-7; 5-4 0-30 Palla corta bellissima di Murray, fuori il recupero di Djokovic

6-3; 6-3; 5-7; 5-4 0-15 Primo punto per Murray sul primo servizio del decimo gioco.

6-3; 6-3; 5-7; 5-4 Non si gioca! Altro game a zero ottenuto da chi batte! Djokovic ipoteca il nono gioco e si porta avanti sul 5-4.

6-3; 6-3; 5-7; 4-4 Secondo turno di servizio, questa volta per Murray e secondo game senza che il giocatore in risposta ottenga un solo punto. Anche lo scozzese chiude a zero ed è 4 pari.

6-3; 6-3; 5-7; 4-3 Primo game per Novak Djokovic, che tiene il suo servizio a zero! Ottimo inizio per il numero uno del Mondo.

13.05 Finito il riscaldamento! Inizia la sfida, anzi, riparte la sfida!

12.45 Si parte! Giocatori che sono prossimi ad entrare in campo ed effettuare il riscaldamento sul Philippe Chatrier.

20.45 SI CHIUDERA' DUNQUE DOMANI LA SECONDA SEMIFINALE DEL TABELLONE MASCHILE DEL ROLAND GARROS. SI RIPARTIRA' DA META' QUARTO SET, CON IL PUNTEGGIO SUL 2-1 DJOKOVIC, IN TERMINI DI SET, E 3-3 NEL QUARTO PARZIALE.

20.40 LA PARTITA VIENE INTERROTTA DAL GIUDICE DEL ROLAND GARROS PER OSCURITA'! TRA I FISCHI DEL PUBBLICO I TENNISTI TORNANO NEGLI SPOGIATOI!

6-3; 6-3; 5-7; 3-3 Dopo due palle break Murray riesce a conquistare il game del 3-3.

6-3; 6-3; 5-7; 3-2 30-0 Altro punto magistrale di Djokovic! Chiude col rovescio dopo l'ennesimo scambio lunghissimo oltre i 20 colpi.

6-3; 6-3; 5-7; 3-2 15-0 Sbaglia Andy di rovescio. Primo punto per Djokovic allo scoccare delle tre ore di partita.

6-3; 6-3; 5-7; 3-2 Altra prima di servizio di Djokovic che Murray non riesce a respingere. Lo scozzese si rimprovera per il turno di servizio perso precedentemente.

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 Ad-40 Risposta lunga di Murray sulla prima di Nole.

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 40-40 SCAMBIO ESTENUANTE! SBAGLIA ANCORA PER PRIMO NOLE CHE PROVA IL VINCENTE COL ROVESCIO MA METTE LUNGO!

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 Ad-40 Servizio esterno e smash a rete.

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 40-40 Torna Murray dopo due punti di seguito di Djokovic. Murray conquista la parità grazie ad un dritto ad aprirsi il campo, prima di chiudere con lo smash.

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 15-15 Primo punto per Nole con il servizio, poi l'errore di dritto.

6-3; 6-3; 5-7; 2-2 SBAGLIA MURRAY E C'E' SUBITO IL CONTRO BREAK!

6-3; 6-3; 5-7; 1-2 40-30 Punto dominato da Djokovic, ma che Murray porta a casa grazie all'aiuto del nastro.

6-3; 6-3; 5-7; 1-2 40-15 CHE ERRORE DI MURRAY! SBAGLIA LO SMASH E CONCEDE DUE PALLE DEL CONTRO BREAK!

6-3; 6-3; 5-7; 1-2 30-15 Torna aggressivo in risposta Djokovic. che ottiene il punto grazie al dritto vincente.

6-3; 6-3; 5-7; 1-2 15-15 Errori da entrambe le parti, con i tennisti che iniziano a lamentarsi della visibilità ridotta. 2:48 di gioco.

6-3; 6-3; 5-7; 1-2 C'E' IL BREAK! MURRAY RITROVA ENERGIE INSPERATE E PIAZZA SUBITO IL BREAK!

6-3; 6-3; 5-7; 1-1 0-40 Non chiude a rete Djokovic che offre tre palle break allo scozzese.

6-3; 6-3; 5-7; 1-1 0-30 Che punto di Murray, che risponde con una contro-smorzata alla palla corta del serbo che sembra in debito d'ossigeno.

6-3; 6-3; 5-7; 1-1 PUNTO PAZZESCO! DJOKOVIC CI PROVA COL DRITTO, MA IL COLPO TERMINA LEGGERMENTE LUNGO!

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 Ace di Murray per il vantaggio interno!

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 40-40 Ancora un errore di Nole che non arriva al meglio sulla palla e manda in rete.

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 40-30 SCAMBIO IMPRESSIONANTE! FANNO A CAZZOTTI PER PIU' DI TRENTA COLPI! IL PRIMO A CROLLARE E' NOLE CHE MANDA IN RETE!

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 40-15 Buon attacco di Murray che chiude con la volèe da sotto rete.

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 40-0 Altro errore gratuito di Andy e ci sono subito tre palle break per il serbo.

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 30-0 Errore gratuito di Murray col rovescio. Situazione pericolosa.

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 - 15-0 Accelerazione di dritto di Nole. Murray recupera in rete.

Sono salite esponenzialmente le percentuali di Murray, che nel terzo set ha vinto il 92% di punti con la seconda di servizio. Poco incisiva la risposta di Djokovic, che è calato sul ritmo.

6-3; 6-3; 5-7; 1-0 Con due ottime prime di servizio Novak ottiene il primo game del quarto set.

6-3; 6-3; 5-7; 0-0 - 15-0 Scambio lunghissimo vinto da Djokovic, che chiude col dritto.

Dopo 2 ore e venti di gioco i tennisti tornano in campo per il quarto set. Attenzione all'orario, sono le otto ed inizia a calare l'oscurità! C'è il pericolo che il match si possa concludere domani, a meno che Nole non chiuda velocemente il quarto parziale.

La grinta di Murray in uno dei suoi recuperi

6-3 6-3 5-7 SBAGLIA DJOKOVIC LA RISPOSTA! MURRAY CONQUISTA IL TERZO PARZIALE!

6-3 6-3 5-6 0-40 Ace! Tre palle del set!

6-3 6-3 5-6 0-30 Sbaglia Nole a rete. Murray a due punti dal set.

6-3 6-3 5-6 0-15 Lungo il back di Djokovic.

INCREDIBILE! QUANDO TUTTO SEMBRAVA FINITO, LO SCATTO D'ORGOGLIO DEL CAMPIONE SCOZZESE, CHE SI ESALTA E PUNISCE IL SERBO!

6-3 6-3 5-6 PASSA MURRAY CHE CONQUISTA IL BREAK E SALE 6-5 NEL TERZO SET! SERVIRA' PER IL SET!

6-3 6-3 5-5 15-40 CI SONO DUE PALLE BREAK! LE PRIME DUE DEL MATCH!

6-3 6-3 5-5 15-30 ANCORA MURRAY!!!! SI ESALTA LO SCOZZESE! DUE RECUPERI DI SEGUITO, PRIMA DI CHIUDERE COL DRITTO SUL CROSS DI DJOKOVIC!

6-3 6-3 5-5 15-15 CHE PUNTO DI MURRAY! Smorzata di Djoko che lo scozzese recupera, lob del serbo, ma con un guizzo Andy lo passa quasi girato di spalle!

6-3 6-3 5-5 Doppio Ace! Murray impatta a quota 5

6-3 6-3 5-4 0-30 Errore gratuito di Djokovic da fondo campo, poi Murray sfonda le resistenze del serbo col dritto

6-3 6-3 5-4 Smorzata morbida vincente. Murray dovrà difendere ancora il set nel prossimo turno di servizio.

6-3 6-3 4-4 40-15 Finisce lungo il recupero di Murray sul cross di Djokovic. Due palle del 5-4

6-3 6-3 4-4 15-15 Prima di servizio ad aprire il game. Poi Nole sbaglia il dritto dal centro del campo.

6-3 6-3 4-4 Dritto di Murray lungolinea vincente. Nuova parità nel terzo set.

6-3 6-3 4-3 40-40 Ingiocabile! Quando Nole prende il centro del campo è ingiocabile il punto. Tre colpi, uno più bello dell'altro; si apre il campo, manda Murray a fare il tergicristallo, poi chiude col cross stretto. Magnifico!

6-3 6-3 4-3 30-40 Si salva lo scozzese grazie all'errore di Djokovic, ma stava per compromettere il punto con uno smash sciagurato.

6-3 6-3 4-3 30-30 Murray esce dallo scambio troppo presto con la smorzata, si espone al recupero perfetto di Nole che chiude magistralmente a rete.

6-3 6-3 4-3 0-30 Due errori di seguito di Djokovic gratuiti regalano il vantaggio a Murray.

6-3 6-3 4-3 Sbaglia Murray di rovescio. Palla che termina lunga e Nole sale 4-3. Turno di servizio a dir poco pesante per Andy.

6-3 6-3 3-3 40-30 Si salva con la prima di servizio Nole. In entrambe i casi Murray non riesce a rispondere.

6-3 6-3 3-3 15-30 Stranissimo errore di Djokovic, che cercava il back per cambiare ritmo allo scambio ed invece ha mandato in rete.

6-3 6-3 3-3 0-15 Ottimo punto di Murray che ha trovato improvvisamente nuova linfa. Ha condotto tutto lo scambio, attaccando sempre sia con il dritto che con il rovescio.

6-3 6-3 3-3 Resta ancora in corsa nel terzo set Murray, con Nole che non ha sfruttato le occasioni a sua disposizione. Visibilmente contrariato il serbo.

6-3 6-3 3-2 40-40 Ancora parità. Dopo un buon punto di Murray, Nole prende il centro del campo con il rovescio e chiude incrociando.

6-3 6-3 3-2 40-40 Clamoroso errore di Djokovic sulla seconda lentissima di Murray. Manda addirittura lunga la risposta, restando incredulo di ciò che ha fatto.

6-3 6-3 3-2 40-30 Annulla la prima con un ottimo servizio centrale.

6-3 6-3 3-2 40-15 Arriva il terzo errore consecutivo! Inesorabili arrivano due palle break: 3/7 finora per Nole.

6-3 6-3 3-2 30-15 Buona prima e dritto, che Nole non riesce a tenere in campo

6-3 6-3 3-2 30-0 Altro errore di dritto. Game che può diventare fatale.

6-3 6-3 3-2 15-0 Sbaglia ancora Murray col rovescio dal centro del campo mandando una facile conclusione in rete.

6-3 6-3 3-2 Due prime di servizio e uno smash a volo permettono a Nole di restare in testa al punteggio anche nel terzo set. Nell'ultimo punto del game, prima un rovescio all'incrocio delle righe, poi un cross strettissimo hanno costretto Murray ad alzare la pallina in recupero. Quando alza il ritmo dei colpi non ce n'è per nessuno attualmente. Il numero uno è il padrone del circuito incontrastato.

6-3 6-3 2-2 15-15 Se la cava bene Murray con la smorzata. Djoko c'arriva ma il recupero di Murray è vincente.

6-3 6-3 2-2 Turno tranquillo anche per Murray che chiude con l'ace da destra il quarto gioco del terzo set.

6-3 6-3 1-1 40-15 Cross stretto di Djokovic, che non sembra faticare sul suo servizio.

6-3 6-3 1-1 Buon game, con segnali di ripresa da Murray, che chiude a zero il secondo gioco.

6-3 6-3 1-0 0-40 Si ritrova Murray, prima col dritto, poi con la smorzata vincente. Bel game per lo scozzese.

Sempre sopra al 70% le percentiuali di punti vinti con la prima e la seconda di servizio di Djokovic. Così è praticamente impossibile che Murray riesca ad impensierire il numero uno del mondo.

6-3 6-3 1-0 Sfonda col rovescio lungoriga Nole, Murray rimanda in campo, ma corto e Djokovic chiude il primo game del terzo set con il rovescio.

6-3 6-3 0-0 40-15 Ci prova con il cross stretto di dritto lo scozzese, ma la palla termina ancora in corridoio.

6-3 6-3 0-0 30-15 Ancora un errore di Andy, col dritto da fondo campo.

Tutto troppo facile per Nole, con Murray che sembra uscito dal match dopo un secondo set molto meno equilibrato del primo. Ecco le immagini dal Philippe Chatrier.

6-3 6-3 SBAGLIA CLAMOROSAMENTE LO SMASH DI RIMBALZO MURRAY CHE MANDA LUNGO E CONCEDE IL SECONDO SET A DJOKOVIC!

6-3 5-3 40-15 Spinge col dritto all'incrocio delle righe Nole, con Murray che non può nulla. Due palle del secondo set.

6-3 5-3 30-15 Ace! Prova a scuotersi con l'aiuto del pubblico.

6-3 5-3 30-0 Ancora un errore, col dritto, lungo di tre metri. Sfiduciato Murray

6-3 5-3 15-0 In rete il rovescio controtempo di Murray. Sembra uscito dalla gara lo scozzese, traumatizzato dal break.

6-3 5-3 DUE ACES DI SEGUITO E DJOKOVIC CHIUDE CON LA STOP VOLLEY SOTTO RETE!

6-3 4-3 15-15 Troppo corta la smorzata di Djokovic che si spegne in rete.

6-3 4-3 Due prime di servizio e Murray si tiene aggrappato al set.

6-3 4-2 40-40 Si salva sulla riga Murray con il rovescio a volo dopo un'ottima prima di servizio

6-3 4-2 Ad-40 Ancora molto aggressivo sulla seconda di servizio dello scozzese Djokovic, che forza l'errore dell'avversario.

6-3 4-2 40-40 Sbaglia Nole per primo stavolta, con il dritto.

6-3 4-2 Ad-40 Rovescio in rete di Murray! Altra palla break per il serbo. Andy in confusione e difficoltà

6-3 4-2 40-40 Si va ai vantaggi dopo un dritto incrociato di Murray che finisce lungo.

6-3 4-2 40-30 Risposta aggressiva di Djokovic sulla seconda morbida di Murray.

6-3 4-2 Tiene a trenta il turno di servizio Djokovic, che conferma il break ottenuto nel quinto gioco e sale 4-2

Il pugnetto di Nole dopo il break

6-3 3-2 C'è il break di Novak, che come nel primo set sfrutta un game incerto di Murray per piazzare la zampata.

6-3 2-2 40-15 Due palle break per Nole, che sfrutta due errori di Murray.

6-3 2-2 Chiude Nole con la prima di servizio.

6-3 1-2 40-30 Dritto a sventagli di Djokovic che chiude con lo schiaffo a rete.

6-3 1-2 30-15 Buona risposta di Murray che aggredisce a rete subito e chiude con la volèe

6-3 1-2 30-0 Servizio e dritto perfetti per il serbo. Il recupero di Murray finisce in rete.

6-3 1-2 15-0 Dritto ad aprire il campo e smash a volo. Primo punto per Nole quando scocca la prima ora di gioco.

6-3 1-2 Risposta lunga di Djokovic sulla seconda di Murray, che tiene il vantaggio.

6-3 1-1 30-40 E doppio fallo. torna critica la situazione per il britannico, che però risolve con l'ace centrale.

6-3 1-1 30-15 In rete il dritto di Andy in uscita dal servizio. Brutto errore.

6-3 1-1 30-0 Splendido ricamo di Murray col back corto di rovescio.

6-3 1-1 Recupero in corridoio di Murray, con Djokovic e Pascal Maria, l'arbitro, che confermano, ma il falco smentisce entrambe. Peccato per lo scozzese che non vale sulla terra rossa.

6-3 0-1 40-15 Servizio centrale e schiaffo a rimbalzo. Ottima la prima.

6-3 0-1 30-15 Dritto di controbalzo di Nole in corridoio.

6-3 0-1 30-0 PUNTO STREPITOSO! ENTRAMBE SALVANO DUE PUNTI DELL'AVVERSARIO CON DEI RECUPERI STRABILIANTI, PRIMA CHE DJOKOVIC RISOLVA A RETE!

6-3 0-1 15-0 Lunga risposta sulla seconda di Djokovic. C'aveva provato Murray ad aggredire il serbo.

6-3 0-1 Chiude il game con una volèe perfetta lo scozzese.

6-3 0-0 15-30 Lungo il recupero di rovescio di Djokovic.

6-3 0-0 15-15 Rovescio lungo di Murray in recupero dopo una buona accelerazione di dritto di Nole.

Incredibile la statistica del primo tempo di Nole che vince il 74% di prime di servizio. Bassa, 60%, quella di Murray, che ha concesso anche 1 punto su 2 con la seconda.

Le immagini del primo set dal Philippe Chatrier

6-3 ACE DI NOLE CHE CHIUDE IL PRIMO SET NON SENZA DIFFICOLTA'

5-3 40-15 Servizio e dritto dal centro del campo! Due palle set!

5-3 30-15 Seconda di servizio troppo morbida del serbo. Entra Murray col vincente di dritto.

5-3 30-0 Colpo identico, sempre col dritto, stavolta dopo uno scambio prolungato. Due punti dal primo set.

5-3 15-0 Eccolo il dritto lungoriga di Nole.

5-3 Sbaglia ancora Murray col rovescio che manda in corridoio. C'è il break! Nole serve per il primo set.

4-3 40-0 Altro errore di Andy. Questo facilissimo col dritto, ma c'arriva male col corpo. Game sciagurato.

4-3 30-0 Djokovic chiama a rete Murray che sbaglia l'approccio con il dritto. Attenzione, situazione pericolosa per lo scozzese.

4-3 Ancora la smorzata di Djokovic, che Murray non riesce a contrastare. Ha delle difficoltà il numero uno al mondo, che da fondo non riesce ad essere incisivo come al solito.

3-3 40-30 Servizio ad uscire e volèe. Schema perfetto

3-3 30-30 Volèe quasi vincente di Nole, Murray in recupero lo mette in difficoltà, ma il serbo para di rovescio guadagnando un punto molto importante.

3-3 15-30 In difficoltà Nole in questo inizio, Murray trova meglio la palla ed i colpi sono molto più incisivi.

3-3 0-15 Entra bene nel campo con la risposta Murray, prima di chiudere con il dritto.

3-3 Come accaduto in precedenza Andy chiude il gioco con un ace!

3-2 40-Ad Buona seconda al corpo di Murray, con Nole che nn trova la palla e manda in rete.

3-2 40-40 Braccio di ferro lunghissimo. Djokovic il primo a sbagliare.

3-2 40-30 SCAMBIO SPETTACOLARE! ANDY FA VIAGGIARE NOLE AVANTI E DIETRO PRIMA PERO' DI SBAGLIARE IL ROVESCIO E CONCEDRE LA PRIMA PALLA BREAK

3-2 30-30 Buona prima di Murray, che però sbaglia col dritto nel punto successivo.

3-2 15-15 Scambio durissimo con Djokovic che sembrava vicino a chiudere il punto, prima di sbagliare disturbato da un tifoso.

3-2 Recupero lungo di Murray che mette in corridoio. Gara che stenta a salire di colpi e che viaggia sempre sui binari dell'equilibrio.

2-2 40-30 Scambio durissimo, Murray ne esce con la smorzata letta però perfettamente da Djokovic che lo punisce sotto rete.

2-2 30-30 Ancora un errore di Djokovic, anche leggermente innervosito da questo inizio partita non perfetto.

2-2 30-15 Lento ad uscire dal servizio Nole. Dritto lungo.

2-2 30-0 Trova la linea di fondo Djokovic, con Murray che, sorpreso, non trova l'impatto con la pallina.

2-2 15-0 Primo ace anche per Djokovic in apertura di quinto gioco.

2-2 Ace di Murray a chiudere il game.

2-1 15-40 Seconda molto morbida di Murray che si espone al vincente di Novak.

2-1 0-40 Ancora la prima. Risposta lunghissima di Djokovic.

2-1 0-30 Buona prima di Murray. Nole risponde in rete.

2-1 0-15 Sbaglia col rovescio Djokovic dopo che Murray aveva disegnato le linee del campo con il dritto aprendoselo perfettamente.

2-1 Sbaglia ancora la risposta lo scozzese che non trova la palla. Game per il serbo

1-1 40-0 Smorzata e lob di controbalzo bellissime. Che punto di Novak.

1-1 30-0 Prova ad aggredire Murray sulla seconda di Nole ma manda in rete.

1-1 15-0 Servizio e schiaffo a volo. Esecuzione perfetta.

1-1 Rovescio vincente di Murray. Pareggia lo scozzese.

1-0 40-Ad Entra con i piedi in campo Murray e piazza il vincente con il rovescio

1-0 40-40 Ancora palla corta perfetta di Djokovic, con Murray che manda in rete. Secondo game su due ai vantaggi.

1-0 30-40 Ace! Il primo del match per Andy!

1-0 30-30 Errore gratuito di Murray che dal centro del campo manda in rete il rovescio.

1-0 15-30 In corridoioo il back di Djokovic, arma che sta usando molto in questo inizio gara.

1-0 15-15 Smorzata vincente di Djokovic. Sorpreso Murray che non prova nemmeno ad inseguire la sfera.

1-0 0-15 Dritto in controtempo di Murray in uscita dal servizio.

1-0 Chiude il primo game Nole col rovescio. Primo game molto combattuto.

Ad-40 Buona accelerazione questa volta del serbo, sempre col rovescio.

40-40 Sbaglia Djokovic col rovescio dal centro del campo. Scambi già molto lunghi.

Ad-40 Errore di misura di Murray. Palla lunga dopo un palleggio da fondo campo che durava da una decina di colpi.

40-40 Cross di dritto perfetto di Murray. Prima parità del match.

40-30 Ancora seconda di servizio, che però Andy non riesce a mandare nel campo del serbo.

30-30 Stecca di Murray col dritto.

15-30 Dopo un altro errore ecco il primo punto per Nole con il rovescio.

0-15 Seconda di servizio per Novak che sbaglia col rovescio.

SI PARTE! NOLE AL SERVIZIO! PRIMO SET, PRIMO GAME!

Ultimi servizi prima di passare un secondo in panchina e sarà partita vera! Ci siamo! Sta per iniziare la seconda semifinale! Djokovic (1) - Murray (3).

Prendono posizione in campo i coaching staff di Novak Djokovic ed Andy Murray, con i protagonisti che sono scesi in campo per il riscaldamento.

A breve l'ingresso in campo di Novak Djokovic e Andy Murray, che si sfideranno per decretare il secondo finalista del Roland Garros 2015.

La gioia di Stan the Man

Finisce con l'errore di Tsonga che manda in rete la risposta. Si chiude 3-6; 7-6 (1); 6-7 (3); 4-6 in favore dello svizzero la prima delle due semifinali del torneo maschile! Wawrinka è il primo finalista!

MATCH POINT WAWRINKA! 40-15!

17.00 Servizio non ritornato: 30-15

16.59 Sbaglia Tsonga, un altro errore gratuito: 15-15

16.57 Wawrinka si concentra sul suo turno di servizio e concede un game di tregua a Tsonga. 5-4 e servizi per l'elvetivo.

16.54 Tutto facile sul servizio di Wawrinka: game ottenuto a zero e Stan che avrà due opportunità per conquistare la finale.

SI SALVA TSONGA! Sbaglia Wawrinka che dopo il cambio di campo servirà per confermare il break.

Quarta palla break salvata con la smorzata!

Salva altre due palle break Tsonga che resta aggrappato come può al match.

16.42 Palla break per Wawrinka. 30-40. Palla che ha il sapore di un match point.

16.40 Chiude con un fantastico rovescio e poi con la volèe il suo turno di servizio Stan Wawrinka. 4-2 per lo svizzero che è a due game dalla finale del Roland Garros.

Chiude Wawrinka! 3-1 per lo svizzero che si salva ancora una volta. Potrebbero pesare troppo, ai fini dell'incontro, tutte le occasioni perse da Tsonga.

La salva con il servizio! Clamorosa quanto impietosa la percentuale di Tsonga sulle palle break: 1/17, 6%.

PASSANTE LARGO DI WAWRINKA SULL'ATTACCO DI TSONGA A RETE! ANCORA UNA POSSIBILITA' DEL PAREGGIO PER IL FRANCESE!

Chiamato a rete dalla volèe troppo lunga di Wawrinka, Tsonga spara sullo svizzero che non riesce ad evitare la palla. Di nuovo parità, la quinta del game.

ACE! Vantaggio interno. Palla del 3-1

Sempre col rovescio Wawrinka, dal centro del campo, ad incrociare le righe. Fantastico! Parità!

Ancora doppio fallo ed ancora palla break. La terza consecutiva.

Leggermente largo il recupero in scivolata di Tsonga dopo la volèe di Wawrinka a rete. Parità ancora.

Finisce fuori il recupero con il rovescio di Wawrinka. Vantaggio esterno e seconda palla break.

Rimedia con l'ace. Parità

Doppio fallo clamoroso! Altra palla break per Tsonga.

16.24 REGALE! C'E' POCO DA DIRE! FA QUELLO CHE VUOLE COL ROVESCIO STAN! LUNGORIGA, SUL 15-30, SI SALVA CON UN COLPO DA FENOMENO! STUPENDO.

16.23 Ancora in difficoltà però Wawrinka nel suo turno di servizio. 0-30. Due errori dello svizzero.

16.20 Tiene il proprio servizio Tsonga. Che però deve rincorrere anche nel quarto parziale Wawrinka, passato in vantaggio grazie al break del primo gioco.

Ancora con il servizio Stanislas, che sale due a zero e conferma il break.

Ace di Wawrinka! Vantaggio interno.

Sbaglia Tsonga con il rovescio dopo uno scambio estenuante sempre in recupero. Parità.

Annullata la prima a rete dallo svizzero che recupera bene sulla smorzata del transalpino.

16.15 PRONTO RISCATTO! 15-40 e due palle del controbreak immediato per il francese.

16.12 Subisce il contraccolpo psicologico il padrone di casa che cede a zero il primo turno del quarto parziale. Primo break del quarto set a favore dell'elvetico.

L'esultanza di Wawrinka al termine del terzo set

Foto dal parterre del Roland Garros. Fotografa d'eccezione, si tratta di Marion Bartoli.

ANCORA OUT IL PASSANTE DI TSONGA CHE SUBISCE L'ATTACCO DI WAWRINKA E CONCEDE ALL'ELVETICO IL TERZO PARZIALE! DI NUOVO SOTTO IL FRANCESE.

Passante leggermente largo di Tsonga e Wawrinka che avrà 3 opportunità, l'ultima sul suo servizio, per conquistare il terzo set e salire 2-1 nel computo totale.

CHE ROVESCIO REGALE! 5-3 per lo svizzero, che si trova a due punti dalla conquista del terzo set.

Ancora Wawrinka a spingere con il rovescio. Si apre il campo e chiude col dritto centrale: 3-4, minibreak elvetico.

Si gira sul 3 pari. Match che si sta disputando sul filo dell'equilibrio. Saranno pochissimi i punti a decidere il match: ogni palla pesa tantissimo.

2-2 Dopo uno scambio comandato dal primo all'ultimo tiro, Wawrinka sbaglia la volèe per chiudere ed andare 3-1. Che errore.

1-2 Minibreak a favore di Wawrinka!

15.58 In corridoio il dritto di Wawrinka. Sarà ancora il tie break a decidere il terzo set.

15.53 Wawrinka restituisce il favore a Tsonga chiudendo a zero il suo turno di servizio e garantendosi il tie break anche nel terzo set.

15.50 Turno tranquillo per Tsonga al servizio: lo ottiene a zero. 5-5

14.45 Dopo due errori di misura di Tsonga, si chiude il nono game, il più duro del set. 5-4 Wawrinka.

15.44 Game lunghissimo. Stan sbaglia col dritto e concede la palla break, salvandola però grazie ad un'ottima prima esterna.

15.44 Lungo conciliabolo tra Wawrinka, Tsonga e l'arbitro su una chiamata fuori da parte dell'arbitro di riga su un rovescio dell'elvetico. Palla out e nuova parità.

15.41 Scambio rovescio di Wawrinka - dritto a sventaglio di Tsonga, col francese che sbaglia per primo. Parità.

15.40 Durissimo lo scambio di dritto che costringe all'errore Wawrinka sul 30 pari: 30-40, palla break per Tsonga.

15.38 Tiene il servizio Tsonga nell'ottavo game. Boato della folla del centrale di Parigi che accompagna ogni punto del beniamino di casa, che apre il nono gioco con uno sventaglio di dritto sulla riga. 0-15

15.35 Tutto tranquillo nei game di servizio di Tsonga (3-3) e Wawrinka (4-3). La gara sta salendo di colpi, con entrambe i tennisti che sono quasi sempre alla ricerca del vincente. Gara che si sta facendo sempre più avvincente ed accattivante.

15.25 COSA HA FATTO TSONGA! 40-15 Wawrinka, prima ad uscire dell'elvetico che chiude a rete con la volèe all'incrocio delle righe. Tsonga ci mette la racchetta in recupero, lasciando partire un passante strabiliante che sorprende lo svizzero. Strepitoso colpo!

Time out medico in campo per curare il dito medio destro di Wawrinka.

15.14 Altre due palle break non sfruttate da Tsonga. Da 15-40 a 40 pari prima che Wawrinka chiuda il game con un servizio ed un dritto vincente. 2-1.

15.10 Tsonga continua a martellare anche nei primi giochi del terzo set. Non sfrutta però una palla break concessagli nel primo game dall'elvetico. 1-1, 15-15

SI CHIUDE IL SECONDO SET! LA CHIUDE TSONGA CHE DOMINA IL TIE BREAK E CHIUDE 7-1 IL PARZIALE!

Sbaglia ancora Wawrinka col dritto. 6-0 e sei palle set per l'idolo di casa, spinto adesso anche dal sostegno del pubblico del Philippe Chatrier.

Vola Tsonga verso la conquista del secondo set. Dritto all'incrocio delle righe e 5-0! Due punti dal secondo set.

2-0 Tsonga! Primo minibreak a favore del francese.

14.46 Wawrinka ha tenuto il servizio. Tsonga servirà il primo punto del tie break!

14.43 Tiene il servizio il francese, dopo un game estenuante. Wawrinka servirà per restare nel secondo set e prolungarlo al tie break

14.41 Game infinito. Tsonga offre altre due palle break, ma in entrambe i casi si salva grazie alla prima di servizio sempre incisiva.

14.39 Altra palla break concessa da Tsonga che con una smorzata in rete poteva compromettere il set, salva tutto ancora con la prima.

14.37 Ed altra prima fantastica al centro, con Wawrinka che non riesce a rispondere. Parità.

14.37 Ace esterno per salvare la prima: 30-40

14.36 Sbaglia col dritto Tsonga: altre due palle break per Wawrinka.

14.35 Spettacolare rovescio lungoriga di Wawrinka: 15-30. Occasione ghiotta per il break.

14.33 Anche Wawrinka tiene il servizio abbastanza agevolmente, aiutato da due errori di Tsonga. 5-5

14.29 Tiene a zero il servizio il francese, che per la prima volta nell'incontro si trova avanti, seppur nel secondo parziale, nel punteggio. 5-4

14.26 C'è il controbreak! Sbaglia Wawrinka col dritto costretto da un perfetto back di Tsonga di rovescio in recupero. 4-4!

14.25 Grande lungolinea di rovescio per Jo Tsonga, che si porta avanti nuovamente 30-15, prima del doppio fallo di Wawrinka che concede una prima palla break nel secondo parziale. Buona occasione per riaprire il set.

14.15 Occasione sprecata da Tsonga, che nel sesto game, avanti 30-15, sbaglia un comodo rovescio d'approccio mandandolo lungo. Wawrinka punisce con l'ace centrale, il sesto dell'incontro, prima di chiudere il game con un dritto ad incrociare perfetto. 4-2!

14.10 Brutto inizio gara per Jo Tsonga, che non trova, per il momento, le contromisure giuste per fronteggiare Stan Wawrinka.

14.00 Subito break in apertura di secondo set per Wawrinka, che al cambio di campo servirà per mantenere il vantaggio e salire 2-0

Le prime immagini dal Philippe Chatrier

13.50 CHIUDE WAWRINKA, CHE CONQUISTA IL PRIMO SET CON IL PUNTEGGIO DI 6-3! 13 i vincenti nel primo set per l'elvetico, che esulta così

13.45 Tengono il servizio sia Wawrinka, concedendo una palla break, che Tsonga nel settimo e nell'ottavo gioco, con lo svizzero che servirà per il primo parziale.

13.30 Si è partiti sul Philippe Chatrier con la sfida tra il beniamino locale Tsonga e Stan Wawrinka. Primi tre game senza break, con lo svizzero che comanda 2-1, poi il break nel quarto gioco, con l'elvetico che sembra più in palla e riesce ad imprimere maggiore potenza e precisione ai suoi colpi.

13.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'incontro valevole per le semifinali del Roland Garros che vedrà opposti sul centrale di Parigi Novak Djokovic, numero uno del mondo, ed Andy Murray, scozzese numero tre del ranking. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

La seconda semifinale, quella della parte alta, è la più attesa. Novak Djokovic si confronta con Andy Murray. La striscia di Nole contro la striscia di Andy, 27 successi consecutivi del serbo, 15 del britannico. Murray non perde, sulla terra, da tempo. I titoli di Monaco e, soprattutto, Madrid mostrano un progresso chiaro sulla superficie, confermato dallo stesso Djokovic. Raccontare, invece, il dominio di Nole è superfluo. Il n.1 al Mondo vince, sempre. Dopo Melbourne, tutti i 1000 di maggior prestigio, ora il Roland Garros, vero obiettivo del 2015.

Poco prima andrà in scena la prima delle due semifinali, quella tra Tsonga e Wawrinka, che raccoglie i due superstiti della parte bassa, rappresenta un refolo di novità, perché, aldilà dell'indiscusso valore dei protagonisti, altri erano i profili attesi. Le sorprendenti eliminazioni di Nishikori e Federer aprono il dibattito sul possibile outsider. Stanislas Wawrinka porta in dote l'affermazione convincente contro il connazionale. Tre set a zero a Federer, senza pecche mentali, senza vincoli di sudditanza. Tsonga è un uomo in missione, risorto al Roland Garros dopo mesi di sconfitte e dubbi. Le vittime di Jo recano nomi illustri. Berdych e Nishikori sono un biglietto da visita importante, soprattutto la reazione col nipponico testimonia una ritrovata forza.

Novak Djokovic è il n.1 del mondo, imbattuto da 27 partite, ed è il vero dominatore dell’anno in corso, ed anche degli ultimi anni, per essersi aggiudicato fin qui l’unico Slam del 2015, in Australia, e 4 Masters 1000 su 4 cui ha preso parte (Roma l'ultimo in ordine cronologico). Nole sembra un treno in corsa che non è destinato a fare fermate.

Murray - Il 2015 di Andy Murray è molto altalenante, fatto di due vittorie (Monaco e Madrid), prima di ritirarsi a Roma per pensare alla preparazione del Roland Garros. Quantomeno ha avuto ragione lui, per ora. I risultati si vedono e lo stato di forma dello scozzese è eccellente. Sarà sufficiente per battere Novak?

Djokovic - Nole torna in campo dopo la strabiliante vittoria contro Nadal in tre set. Troppo facile, in apparenza, per essere vera, ma il serbo ha dimostrato che in questo momento non c'è n'è per il maiorchino. Tutto questo dopo aver battuto lunedì Richard Gasquet in tre, agevoli, set (6-1, 6-2, 6-3). Nieminen, Muller e Kokkinakis i tre avversari superati nel corso della prima settimana dal numero uno del mondo serbo, che non ha faticato particolarmente per superare i suddetti avversari. Nessun problema, dunque, fino a questo momento, con Gasquet che si era illuso per pochi secondi prima di crollare sotto i colpi di Nole.

Murray - Tutto tranquillo, per ora, nel torneo di Andy che sta giocando molto bene sfruttando al meglio le sue qualità di ribattitore eccellente sulla terra rossa. Primo turno facile contro Arguello, prima di battere Sousa in quattro. Più facile del previsto il match contro Nick Kyrgios, finito con un netto 3-0. In ottavi e quarti sono due i set persi, uno a testa contro Chardy e Ferrer, ma contro lo spagnolo Andy ha avuto l'occasione per chiudere in tre set non sfruttandola.

Quasi ingiocabili i game sul servizio di Nole in tutto il Roland Garros: 72% di prime, delle quali il 77% dei punti vinti. 63% con la seconda, con Murray che dovrà dare fondo a tutti i suoi colpi per impensierire le resistenze del serbo. Anche in risposta i numeri sono ovviamente eccellenti: 62% dei punti vinti sulla seconda, 28 break in 68 game giocati di risposta. 86 i dritti vincenti, 56 i rovesci. Nole ha vinto il 58% dei punti da fondo campo, mentre a rete ha dimostrato ancora qualche pecca.

Buoni, anzi ottimi anche i numeri di Andy, che vince il 78% dei punti sulla prima di servizio, solo il 48% con la seconda (occhio a questa chiave di lettura). Le statistiche di Andy, come spesso accade, salgono sulla risposta: 39% dei punti vinti sulla prima dell'avversario, 61% sulla seconda. Murray ha convertito più della metà delle chance di break avute a disposizione (53%).

Djokovic - "Le emozioni erano presenti ancora prima dell’inizio del match ed erano più forti rispetto a qualsiasi altra partita. Naturalmente giocare contro Rafa al Roland Garros è una cosa speciale. È una partita speciale. Ti prepari nel miglior modo possibile tatticamente, mentalmente e cerchi di seguire il tuo piano. Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi quando sei sul campo contro di lui e proprio sul campo in cui ha perso solo una volta in tutta la sua carriera. Non è facile a volte perseguire il piano che hai preparato prima della partita. Sorpreso per i tre set? Beh, speravo di vincere in tre set, ma quando ero 5-1 sopra non ho voluto rilassarmi e pensare che la vittoria fosse molto vicina. Nadal può facilmente tornare in partita. Questo è quello che ha fatto dal 4-0 al 5-5 nel primo set. Sono stato molto solido. Non gli ho dato molta possibilità di dominare gli scambi".

Sul prossimo avversario: "Murray? E' migliorato sulla terra rossa, non c’è che dire. L’ho osservato un po’ a Madrid e a Roma, dove si è ritirato. Qui sta giocando davvero un buon tennis. Si muove meglio, serve molto bene ed è sempre uno dei migliori da fondo campo. Ha un gran talento. È anche un gran combattente ed ha molta esperienza in fatto di partite importanti. È stato in semifinale al Roland Garros, penso che l’anno scorso abbia giocato la semifinale contro Rafa. Sono sicuro che sia molto motivato per compiere un ulteriore passo in avanti. Sono in una semifinale del Grand Slam e giocherò contro uno dei miei più grandi rivali; lo conosco da molto tempo e sono sicuro che ognuno di noi andrà in campo con l’intenzione di vincere. Conosco il suo gioco. Cercherò di prepararmi bene".

Murray - "La gara con Ferrer? La terra è una superficie che mi aiuta. Quest’anno ho giocato il mio tennis migliore sulla terra battuta. Penso di aver capito come si gioca su questa superficie meglio di quanto ho fatto in passato. Sto giocando molto meglio rispetto ad un paio di anni fa. Ovviamente è stato frustrante perdere il terzo set. Quando manchi un match point e senti di avere avuto la possibilità di vincere quel punto è ancora più frustrante. Ma sul match point ha servito vicino alla linea ed è stato forse il suo miglior servizio della partita. Poi ha giocato un dritto vicino alla riga e ha chiuso il punto. Ero sicuramente frustrato per aver perso quel set. Ma ho iniziato bene il quarto set e la mia frustrazione non è durata molto".

Sulla semifinale contro Nole: "Io e lui affronteremo la partita fiduciosi. Ha giocato sul Chatrier gli ultimi due turni, il che lo aiuta. Credo che affronterà il match sentendosi bene. Non credo ci siano aspetti negativi se batti in tre set qualcuno che ha vinto questo torneo nove volte. Le chiavi? Sono sempre le stesse. Abbiamo giocato solo una o due volte su terra. L’ultima volta che abbiamo giocato credo fosse a Roma e ho servito per il match giocando un buon tennis. Sarà una partita difficile. Dovrò preparare un buon piano di gioco ed attenermi a quello, come ho fatto negli ultimi due mesi. Questa è la cosa più importante, da parte mia".

Ventisei i precedenti tra il serbo e lo scozzese, con il più giovane tra i due, divisi da una settimana all'anagrafe, in vantaggio per 18 incontri ad 8. Due i precedenti su terra battuta, entrambe vinti da Novak, il primo a Montecarlo, nel 2008, vinto 6-0, 6-4; il secondo, a Roma, nel 2011, più combattuto, chiusosi con un 6-1, 3-6, 7-6.

Con la vittoria su Nadal in quarti di finale, oltre ad aver sfatato il tabù Rafa che durava per Nole da sei incontri sul Philippe Chatrier, il numero 1 al mondo ha raggiunto la semifinale numero 26 nei tornei del Grande Slam. Quarto posto nella classifica all time per il serbo, che ha raggiungo un campione del passato come Andrè Agassi. Ivan Lendl a quota 28, Jimmy Connors a 31 e Roger Federer con 36 semifinali Slam restano davanti all'attuale uno del Mondo.

Se Djokovic dovesse arrivare in finale, in un colpo solo supererebbe Andrè Agassi e Jimmy Connors fermi a quota 15, balzando al quinto posto in coppia con Bjorn Borg a quota 16 finali giocate. Il primato è ancora piuttosto lontano, occupato ancora una volta da Roger Federer con 25 finali.

Per quanto riguarda le vittorie di tornei del Grande Slam, Djokovic è fermo a quota 8, al quinto posto nella classifica di tutti i tempi in compagnia di Andrè Agassi, Ivan Lendl e Jimmy Connors. Al primo posto Roger Federer con 17 titoli seguito da Rafael Nadal e Pete Sampras con 14 titoli.