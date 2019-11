Risultato Djokovic Vs Wawrinka Finale del Roland Garros 2015 (1-3: 6-4; 4-6; 3-6; 4-6)

Andrea Bugno e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la diretta in nostra compagnia. Il grande tennis, su VAVEL, vi da appuntamento a domani.

18.40 - Con la premiazione dei protagonisti di giornata, in primis il Giudice di sedia, a seguire i due contendenti, si chiude anche la nostra diretta. La stagione sul rosso si spegne, l'erba entra in scena nel circuito.

Kuerten è pronto per premiare lo svizzero, il coro Guga Guga inonda il campo principale a Parigi. Scorrono le immagini del brasiliano, un tuffo nel passato.

Entra il trofeo, Stanislas Wawrinka aggiunge un altro Slam alla collezione, è il secondo dopo l'Australian Open del 2014, anche allora, sulla strada di Wawrinka, Novak Djokovic, anche se non nell'ultimo atto.

Wawrinka "Voglio ringraziare tutti quanti, spero vi siate divertiti". Applausi a scena aperta per il campione del Roland Garros.

18.32 - Wawrinka "Qualcosa di eccezionale giocare una finale contro Nole, sono convinto che prima o poi riuscirà a vincere il Roland Garros perché è un grandissimo campione".

4-6 - Ha vinto Wawrinka! Ha perso Djokovic! Il Philippe Chatrier omaggia Stan Wawrinka, un ultimo gioco che non tradisce le attese. Match point Wawrinka, Djokovic non abdica, ottiene una chance per rimettersi in carreggiata, ma Wawrinka è in giornata di grazia, arriva il secondo match point, griffato dal rovescio lungolinea. Il Roland Garros resta tabù per Djokovic.

4-5 - Wawrinka conquista una prima palla break con un pazzesco passante di rovescio, Djoko risponde con servizio e chiusura rete, ma un assalto sulla seconda - questa volta maldestro di Nole - garantisce una seconda chance, che Wawrinka trasforma col rovescio. Lo svizzero può servire per il match.

4-4 - Non è da meno Wawrinka! Nel baratro, 0-40, gioca un tennis d'attacco, ricorre al servizio e impatta il set.

4-3 - Djokovic! Spalle al muro, sotto 15-40, travolto dalla potenza di Wawrinka, inanella 4 punti da fuoriclasse e riprende a fare corsa di testa.

3-3 - Wawrinka d'autorità, Djokovic nervoso. Parità.

3-2 - Controbreak!! Che scambio, che game! Wawrinka disegna il campo di rovescio, si porta sul 15-40, poi si difende con i denti, porta Djokovic al limite, l'ultimo dritto di Nole si stampa sulla rete! C'è di nuovo equilibrio!

3-1 - Si sblocca Wawrinka, dopo il passaggio a vuoto, lo svizzero torna a muovere il tabellino. Un regalo di Djokovic sul 40-15, il serbo deposita in rete una comoda volèe.

3-0 - Conferma il break Djokovic. Sul 30-30, scambio durissimo, il nastro è serbo, Nole chiude poi con un gran dritto lungolinea. Il punto successivo lancia la prima vera fuga del quarto set.

2-0 Djokovic - Arriva subito il break! Brutto gioco di Wawrinka! Due gratuiti di Stan, un passante meraviglioso di Djoko per salire a palla break e un rovescio in corridoio dello svizzero per il terzo errore del game.

1-0 Djokovic - Il serbo tiene a 15 il primo game del quarto, qualche imperfezione di Wawrinka in risposta, un'iniezione di fiducia per il n.1 al mondo.

Ora Novak Djokovic è spalle al muro, il successo a Parigi passa per la difficile rimonta contro un perfetto Wawrinka. Serve per primo Djokovic nel quarto.

SCAPPA LA RISPOSTA DI DJOKOVIC, ALLA PRIMA CHANCE WAWRINKA CHIUDE SUL 6-3 E SI PORTA IN VANTAGGIO: DUE SET A UNO!

6-4 4-6 3-5 40-0 Rovescio devastante e schiaffo al volo, tre set-point Wawrinka

6-4 4-6 3-5 30-0 Erroraccio di Djokovic

6-4 4-6 3-5 Reagisce il serbo, ma ora lo svizzero serve per il set

6-4 4-6 2-5 40-30 Djokovic si apre il campo col rovescio, Wawrinka non riesce a salvarsi

6-4 4-6 2-5 15-30 Lo svizzero esagera con il rovescio

6-4 4-6 2-5 0-30 Ancora una giocata splendida di Wawrinka, a due punti dal set

6-4 4-6 2-5 Ancora un lob lungo di Djokovic, Wawrinka si salva

6-4 4-6 2-4 40-40 Doppio fallo dello svizzero

6-4 4-6 2-4 40-30 Cede ancora Djokovic per primo a uno scambio durissimo

6-4 4-6 2-4 30-30 Stavolta lo svizzero esagera col dritto

6-4 4-6 2-4 Break pesantissimo di Wawrinka con un'altra discesa a rete vincente!

6-4 4-6 2-3 0-40 Anche con il rovescio! Che giornata per lo svizzero!

6-4 4-6 2-3 0-30 Il punto della domenica! Dritto in corsa di Wawrinka splendido!

6-4 4-6 2-3 0-15 Duello di potenza, lo vince Wawrinka

6-4 4-6 2-3 Male Djokovic con il dritto

6-4 4-6 2-2 40-0 Bella discesa a rete e appoggio in voleè comodo

6-4 4-6 2-2 30-0 Servizio e dritto dello svizzero

6-4 4-6 2-2 Wawrinka tenta di attaccare di roveschio, palla in corridoio

6-4 4-6 1-2 30-15 Buon punto del serbo con il cross di dritto

6-4 4-6 1-2 15-15 Djokovic ondivago con le smorzate: la prima è fantastica, la seconda si ferma in rete

6-4 4-6 1-2 Tiene il servizio Wawrinka

6-4 4-6 1-1 30-15 Lob leggermente lungo di Djokovic

6-4 4-6 1-1 15-0 Bell'attacco di Wawinka, che chiude con lo smash

6-4 4-6 1-1 Lo svizzero sbaglia col dritto, si salva il serbo

6-4 4-6 0-1 Risposta lunga di Wawrinka, vantaggio Djokovic

6-4 4-6 0-1 Lo svizzero non concretizza, Djokovic attacca e prende il punto

6-4 4-6 0-1 Ancora Wawrinka all'attacco, terza palla-break

6-4 4-6 0-1 40-40 Gran punto del serbo

6-4 4-6 0-1 30-40 Attacco in controtempo e stop-volley, annullata la prima

6-4 4-6 0-1 15-40 Errore di rovescio del serbo, doppia palla-break Wawrinka

6-4 4-6 0-1 15-15 Bravo Djokovic a scendere a rete

6-4 4-6 0-1 0-15 Non funziona la smorzata di Djokovic, ci arriva Wawrinka

6-4 4-6 0-1 Gioca bene con il dritto Wawrinka, che parte forte nel terzo set

Bel secondo set per Wawrinka, che ha ottenuto palle-break negli ultimi quattro turni di battuta di Djokovic, fino ad ottenere il tanto agoniato break nel game più importante, il decimo!

6-4 4-6 Punto tiratissimo, alla fine sbaglia Djokovic!

6-4 4-5 30-40 Brutto errore di Djokovic

6-4 4-5 30-30 Dritto penetrante dello svizzero, Djokovic troppo indietro

6-4 4-5 30-15 Gran passante di rovescio

6-4 4-5 30-0 Djokovic sfinisce Wawrinka

6-4 4-5 Bel game da parte dello svizzero

6-4 4-4 Seconda smorzata di fila vincente. Salva il game Nole.

6-4 3-4 Vantaggio interno. Smorzata questa volta perfetta di Djoko, con il recupero di Stan che finisce in corridoio.

6-4 3-4 Palla break che Wawrinka spreca con il rovescio. Palla lunga di un'inezia. Ancora un'occasione sprecata per l'elvetico.

6-4 3-4 40-40 Sbaglia Nole col dritto. Palla in corridoio e parità

6-4 3-4 40-30 Dopo il punto del trenta pari di Stan, Djoko esce da un momento di difficoltà con la prima di servizio.

6-4 3-4 Rinsavisce con la prima Stan, forzando Djokovic a due errori e salvando il game.

6-4 3-3 40-40 Altro errore di Wawrinka col dritto. Tre punti di fila per Nole.

6-4 3-3 30-40 Buon turno di servizio di Wawrinka. Due prime di servizio e due vincenti lo mandano 40-0, poi due errori.

6-4 3-3 Sbaglia lo smash Wawrinka, regalando il pareggio a Djokovic.

6-4 2-3 40-40 Dritto a sventaglio e schiaffo di rimbalzo. Salvata ancora la palla break

6-4 2-3 30-40 Sbaglia Nole col rovescio. Palla break per lo svizzero. La seconda consecutiva sul servizio del serbo.

6-4 2-3 0-15 Dritto vincente lungolinea di Wawrinka.

6-4 2-3 Quinto game a Wawrinka. Ancora nessun break fin qui nel secondo parziale.

6-4 2-2 15-40 Ancora la smorzata di Djokovic che però non frutta. Ottimo il recupero di Wawrinka.

6-4 2-2 0-30 Bellissima volèe di Wawrinka, che oltre ai colpi di rimbalzo dimostra anche una mano morbida sotto rete.

6-4 2-2 Tiene il servizio Djokovic, salvando un'altra palla break. E' il secondo turno di servizio dove Nole soffre fino ai vantaggi.

6-4 1-2 Scambio estenuante. Ancora una trentina di colpi. Il primo a sbagliare è Wawrinka, ancora col rovescio.

6-4 1-2 Sbaglia ancora col rovescio, il settimo errore dell'incontro. Ancora parità.

6-4 1-2 40-Ad Ancora palla break. Djokovic ci prova con la smorzata e col lob, palla troppo corta, preda dello smash di Stan.

6-4 1-2 40-40 Palla break non sfruttata da Wawrinka. Si salva nuovamente Djokovic.

6-4 1-2 15-15 Gran recupero di Stan all'incrocio delle righe sulla palla corta di Djokovic.

6-4 1-2 15-0 Buona accelerazione di Nole, sbaglia Wawrinka. 20 gli errori non forzati dello svizzero, 12 quelli di Djokovic.

6-4 1-2 Anche Wawrinka restituisce il favore al serbo, chiudendo a zero il terzo game.

6-4 1-1 Tiene il proprio turno servizio a zero Djokovic. Bellissimo il terzo punto, quando la smorzata perfetta di Nole ha costretto Wawrinka al recupero, con Nole che è passato lungoriga.

6-4 0-1 Tiene il servizio Wawrinka non senza difficoltà.

6-4 0-0 Parità. Si salva con l'ace.

6-4 30-40 Ancora difficoltà per l'elvetico nel primo game del secondo set. Prima palla break dopo un paio di errori gratuiti.

6-4 SBAGLIA COL DRITTO STANISLAS! A DJOKOVIC IL PRIMO SET!!!! TROPPI ERRORI PENALIZZANO LO SVIZZERO CHE CAPITOLA IN UN GAME SCIAGURATO, L'OTTAVO!

5-4 Ad-40 Servizio esterno e cross di rovescio vincente. Ancora set point.

5-4 Parità. Lo salva con la prima esterna.

5-4 40-Ad Sbaglia Djokovic col rovescio, offrendo la prima palla break all'elvetico.

5-4 40-40 Ancora Wawrinka col passante! Djokovic era pronto ad effettuare la volèe a rete, ma Stan con un rovescio perfetto l'ha colto di sorpresa. Parità

5-4 40-30 Passante di Wawrinka con Djokovic che non chiude la volèe da sotto rete.

5-4 40-15 Dritto di Wawrinka chiamato fuori, ma il replay dimostra che aveva pizzicato la riga. Due set point.

5-4 30-15 Cross di dritto e ancora lungoriga. Solito schema per Nole in uscita dal servizio con i piedi in campo.

5-4 15-15 Buon attacco di Wawrinka di dritto, recupero in lob di Djokovic leggermente lungo

5-4 15-0 Sfonda col dritto incrociato Djokovic, che chiude con il dritto a campo aperto.

5-4 Wawrinka resta aggrappato al primo set grazie a tre vincenti col dritto e sfruttando un game di pausa di Nole, che sta pensando già al turno di servizio successivo.

5-3 Tiene il gioco Nole confermando il break con uno schiaffo a volo a rete ed un ace centrale.

4-3 30-15 Troppi errori dell'elvetico, che sta regalando troppi punti a Djokovic.

4-3 C'è il break al primo tentativo. Djokovic va avanti nel primo set. Un set che potrebbe essere compromesso da 30'' di follia.

3-3 40-0 Momento cruciale. Stan sbaglia col rovescio. Ci sono tre palle break.

3-3 30-0 Ancora problemi per Wawrinka. Djokovic spinge da fondo campo, Stan sbaglia.

3-3 Chiude con il servizio Djokovic gli ultimi due punti. Molto tranquilli per ora i turni del serbo, più problemi invece per Stan.

2-3 30-15 Buona risposta di Wawrinka, la prima sul servizio di Nole vincente.

2-3 Tiene ancora a fatica il servizio Wawrinka, ma Djokovic ha avuto una buona possibilità di break, non riuscendo però a sfruttarla.

2-2 40-40 Sbaglia il recupero col dritto Nole arrivando male sulla pallina. Parità

2-2 30-40 Altra palla break per Djokovic.

2-2 30-15 Disegna il campo col rovescio! Prima ad incrocio, poi lungoriga. Eseguito magistralmente.

2-2 30-0 Adesso è Stan ad essere in difficoltà. Due errori di fila, il primo di rovescio, il secondo col dritto.

2-2 Servizio al corpo che Wawrinka non riesce a rispondere. Quarto game a Djokovic, ancora nessun break

1-2 40-30 Servizio e cross di dritto. Schema perfetto. Poi l'ace.

1-2 15-30 Nole sempre in difficoltà, Wawrinka lo aiuta sbagliando misura col dritto.

1-2 Tiene agevolmente il servizio Wawrinka nel terzo gioco, con Nole che non trova le contromisure al servizio dello svizzero.

1-1 Djokovic tiene il servizio grazie ad un paio di errori di misura di Stan, che però sembra molto più in palla del serbo, soprattutto con i colpi di rimbalzo.

0-1 Primo game per Stanislas, che chiude col dritto. Ritmi già indiavolati.

40-Ad Scambio durissimo. 39 colpi! Djokovic sbaglia col rovescio

40-40 Nole non tiene la risposta.

Ad-40 Terzo errore, steccando, per l'elvetico. Prima palla break

Parità. Secondo errore, questa volta col dritto, per Wawrinka

30-40 Sbaglia Stan col rovescio, poi rimedia col primo ace

15-30 Gran dritto per il secondo punto dal centro del campo, poi Djokovic pulisce la riga col rovescio.

0-15 Servizio, volèe e smash a volo per lo svizzero che ottiene il primo punto.

Si parte! Chatrier stracolmo. Atmosfera rovente, temperatura perfetta attorno ai 22 gradi. Wawrinka al servizio. Fuoco alle polveri!

15.08 Rapida presentazione dello speaker del torneo dei due tennisti e dell'arbitro dell''incontro. Ci siamo! Riscaldamento quasi ultimato sul Philippe Chatrier. E' tutto pronto per l'atto finale del Roland Garros 2015!

15.03 Il boato della folla è tutto per lui: Novak Djokovic può prendersi il Roland Garros per la prima volta nella sua storia!

15.02 Entra in campo lo sfidante. E' in campo, Stanislas Wawrinka!

15.00 La seconda, con i giocatori che nel frattempo sono pronti ad entrare in campo, è quella tra Novak Djokovic ed Andy Murray. Riviviamola con queste immagini.

14.55 Le migliori partite del Roland Garros 2015. La prima è senza dubbio quella tra Stan the Man e Roger Federer. Eccola negli highlights!

14.50 Wawrinka - Sta servendo benissimo con la prima: 53 ace e 80% di punti sulla prima di servizio, ma anche la seconda non è da meno: 57%. Ha fronteggiato 41 palle break, salvandone 16 di 17 contro Tsonga. Il solito rovescio, con 55 vincenti, ed un solido dritto, con 111. Stan dovrà però fare il possibile sul servizio di Nole per avere la meglio del serbo. Ovviamente un'impresa.

14.40 Djokovic - Servizio stratosferico: 71% di prime in campo, delle quali 75% dei punti ottenuti con la prima ed il 65% delle seconde. Nole ha offerto soltanto 28 palle break in 94 game serviti. Non solo, ha vinto il 59% delle seconde palle servite dagli avversari, sfruttando soprattutto il dritto: 107 colpi vincenti, a fronte di soli 68 errori non forzati. Inoltre, nonostante una non favorevolissima propensione a scendere a rete, ha anche il 68% dei punti nei pressi del net. Insmma, un torneo perfetto.

14.30 Questi i numeri del torneo dei due finalisti.

14.20 Temi tattici. La sfida vivrà sul filo dell'equilibrio e sulla rivalità dei due rovesci che seppur diversi, hanno efficienza molto alta. Entrambi sulla diagonale del rovescio sembrano inattaccabili. Djokovic nei primi due set contro Murray venerdì era spaventoso, prima di calare, con quel colpo, ma Stan, col suo poderoso rovescio a una mano impedirà a Novak di guadagnare molti punti come fatto contro Nadal e Murray.

14.10 Questi i numeri di Novak Djokovic (1) e Stanislas Wawrinka (9)

14.00 Buongiorno e benvenuti amici lettori di Vavel Italia alla diretta testuale della Finale del Roland Garros 2015. Il tabellone maschile ha emesso tutte le sue sentenze, ma manca quella più importante: chi si aggiudica il secondo Grande Slam dell'anno? Wawrinka che vuole spodestare il Re assoluto di questo biennio. Djokovic può prendersi il primo torneo parigino della sua carriera, bissando, nella stagione in corso, il successo dell'Australian Open. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel Italia vi augurano un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Novak Djokovic giunge alla finale con un'enorme pressione sulle spalle. Il Philippe Chatrier aspetta Nole, il campione imbattuto da 28 partite. Djokovic ha nel mirino un solo obiettivo, il Roland Garros, per unirsi a un'elite che già ospita Federer e Nadal. La terra di Parigi è ancora acerba, è un "amore" inseguito ma mai raggiunto, quest'anno lo scenario sembra però diverso, perché Djokovic ha cancellato ogni dubbio. Il tabellone non si è rivelato amico, ponendo al cospetto di Nole prima il nove volte campione Nadal e poi Murray.

Di fronte, una parziale sorpresa. In una parte di tabellone, quella bassa, infarcita di giocatori di talento, guidata da Roger Federer, Wawrinka era, al via, un'incognita, data la scarsa propensione alla continuità del n.2 di Svizzera. In Francia, solo alti, l'acuto con Federer e la conferma col ritrovato Tsonga. Wawrinka giunge alla finale più riposato, ma non può essere la resistenza fisica a dirimere le questioni tra i due. Wawrinka, se in giornata, può influenzare il gioco di Djokovic con la pesantezza dei colpi. La forza di Stan può limitare Nole, che ricorda ancora la battaglia, persa, in Australia lo scorso anno.

Nole sulla semifinale: "Ieri ho giocato un ottimo tennis. Andy ha ritrovato il suo gioco nel terzo set; io ho avuto molte opportunità per chiudere subito l’incontro, ma se non l’ho fatto il merito va a lui, che ha dimostrato di essere uno dei migliori lottatori nel circuito. Le condizioni di gioco sono cambiate strada facendo: all’inizio c’era molto sole, poi invece il campo è diventato più lento e lui ha messo a frutto tutta la sua varietà di gioco. È stata una partita durissima, più di quattro ore in totale. Tra di noi è sempre un match all’ultimo respiro e sono contento di esserne uscito vincitore. Non credo di aver sbagliato molto, è stato lui a tirar fuori dei grandi colpi: voglio fargli i miei complimenti per il torneo che ha disputato e per come ha lottato; gli auguro il meglio".

E sulla finale di oggi: "Di sicuro oggi non è stato un match facile dal punto di vista fisico, ma credo che per la finale starò bene. Domani metterò in campo tutto ciò che ho e spero che sia abbastanza. L'infortunio? Dopo aver perso il terzo set sono uscito dal campo immediatamente. Ho preso la borsa e ho chiesto un medical time-out: c’è voluto del tempo per arrivare negli spogliatoi e sottopormi al trattamento. Perché dovrebbe essere scorretto?"

Queste le parole di Stan sulla semifinale contro Tsonga: "Certamente è strano vedere in un match tante palle break ma non penso che il giocatore che ha ottenuto la palla break abbia poi avuto molte possibilità di convertirla. Penso che abbiamo sempre cercato di servire bene e di essere molto aggressivi nei primi colpi degli scambi. È stata una partita difficile. Sul 5-5 del secondo set, per esempio, ho avuto molte palle break, ma lui proponeva sempre un ottimo servizio e un grande diritto, quindi non ho potuto fare molto. Per lui era la stessa cosa con me. Sicuramente è stata una cosa strana. Il match sarebbe potuto cambiare se avessimo fatto più break. Un match davvero strano dal punto di vista dei break".

E sulla finale contro Novak: "È stupefacente quello che sta facendo quest’anno, ha vinto tutti i maggiori tornei e come lui stesso ha detto, sta giocando il suo tennis migliore. Ma non ha mai vinto il Roland Garros. Se giocherò con lui in finale, di sicuro saremo entrambi nervosi. Forse giocherà benissimo e mi rifilerà tre set diretti ma abbiamo fatto qualche grande battaglia sulle superfici dure. Mi sembra che ci siamo incontrati sulla terra battuta a Roma, nel 2011, e anche quell’anno stava vincendo tutto. Può essere qualcosa di realmente interessante. So che non è sempre felice giocare contro di me quando posso fare il mio gioco. Quando riesco ad essere aggressivo lui non si sente esattamente a suo agio. Dovrò restare concentrato su di me e provare a dare il meglio. I precedenti? Prima di batterlo sul duro, sì, avrei scelto la terra rossa. (Ride.) Ora penso che sia un giocatore stupefacente su tutte le superfici. Quest’anno ha mostrato quanto il suo gioco sia migliorato. Si muove bene, combina la velocità con tutto il resto, non penso che ci sia una superficie dove preferisci affrontarlo. Io? Sono felice di essere in finale e di giocare con lui se riesce a conquistarla. Può essere soltanto speciale per lui e per me. Lui non ha mai vinto qui ed è qualcosa che desidera profondamente. Per me, sarebbe la prima finale al RG, è speciale, ci sono tutti gli ingredienti per giocare una grande partita".

I precedenti dicono Djokovic, 17-3, ma spesso la rivalità ha trovato il suo epilogo su superfici differenti, quasi mai sulla terra. Il rosso è un rebus, Djokovic è all'apparenza fuori portata, non solo per Stan, ma è una finale, entrano in gioco mille variabili, il destino non può essere scritto, anche se Nole è alla porta dell'immortalità.

Grande Slam: 4-1 Djokovic (tutte su cemento)

Finali: 2-1 Djokovic (l’ultima nel 2008 a Roma)

Terra battuta: 5-1 Djokovic (l’unica di Wawrinka per ritiro)

Sui 5 set: 5-1 Djokovic (5 incontri su 6 terminati al quinto set)