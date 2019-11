Risultato Nadal 2-0 Monfils in semifinali torneo Atp Stoccarda

Per la diretta della semifinale del torneo di Stoccarda è tutto. Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento ai prossimi live event di Vavel Italia.

La differenza sta tutta nella seconda di servizio: 100% in campo quelle di Nadal, 77% quelle del francese. 67% dei punti vinti con la seconda per il maiorchino, 44 per Monfils che al di là degli errori non ha saputo quasi mai sfruttare le occasioni offertegli dallo spagnolo.

La gioia di Nadal per il risultato ottenuto! Un grande risultato per il maiorchino che domani giocherà contro il vincente tra Cilic e Troicki che si dispuretà a breve. "Ho giocato contro uno dei giocatori più carismatici del circuito. Sono felicissimo per il risultato ottenuto, per me giocare sull'erba non è facile ed è un grande risultato. Gael può fare vincenti da qualsiasi posizione, ma anche tanti errori. Ovviamente l'importante era restare concentrati e ci sono riuscito. Per me dopo aver perso al Roland Garros è fondamentale ritrovare fiducia e ogni giorno sto lavorando per quello. I primi mesi sono stati molto difficili, ma mi sento meglio ed il mio tennis sta migliorando. Ringrazio il pubblico presente per il calore che mi sta dimostrando. Ora sono in finale e lo volevo davvero tanto. Darò il massimo domani per vincere il torneo. A domani"

6-3 6-4 CHIUDE NADAL! RISPOSTA LUNGA DI MONFILS ED E' 2-0 IN UN'ORA E VENTI! NADAL E' IN FINALE A STOCCARDA!

6-3 5-4 40-0 Grande attacco col dritto di Nadal. Ci sono tre palle match dopo un'ora e venti di gioco.

6-3 5-4 30-0 Buona prima di Nadal al corpo. Rafa a due punti dal match.

6-3 5-4 15-0 Lungo il rovescio in risposta di Monfils.

6-3 5-4 ECCOLO IL BREAK, MA IL FRANCESE SEMBRA ESSERE USCITO DAL MATCH! OTTIMO SERVIZIO, OTTIMO DRITTO AD APRIRE IL CAMPO, MA PROVA ANCORA IN SALTO LA VOLEE CHE SI SPEGNE IN RETE! NADAL SERVIRA' PER IL MATCH!

6-3 4-4 30-40 DOPPIO FALLO DI MONFILS! CLAMOROSO ERRORE DEL FRANCESE!

6-3 4-4 15-30 RICAMO DI NADAL MERAVIGLIOSO! PALLA CORTA DI MONFILS, LO SPAGNOLO FINTA IL COLPO LUNGO MASCHERANDO LA CONTRO-SMORZATA! REGALE!

6-3 4-4 0-30 Ace! Ancora col servizio Monfils.

6-3 4-4 0-15 Servizio interno e rovescio con il solito salto di Monfils, che viene applaudito dal pubblico.

6-3 4-4 Out il colpo da fondo campo di Monfils. Rafa resta aggrappato al francese nel secondo parziale.

6-3 3-4 40-0 Ancora vincente col rovescio il maiorchino. Monfils aveva provato a chiamare a rete Rafa.

6-3 3-4 30-0 Passante lungoriga di Nadal con il rovescio.

6-3 3-4 15-0 Lungo il recupero di Monfils dopo il drop shot di Nadal

6-3 3-4 Palla corta di Monfils e recupero in corridoio di Rafa. Il francese resta avanti nel secondo parziale

6-3 3-3 30-40 Leggermente lungo il rovescio di Nadal. Poteva essere un'ottima occasione.

6-3 3-3 30-30 Servizio interno e dritto vincente.

6-3 3-3 30-15 Gran rovescio di Nadal lungoriga, poi Rafa chiude con la volèe

6-3 3-3 15-15 Rimedia con la prima di servizio Monfils all'errore iniziale.

6-3 3-3 Chiude col servizio Nadal. Risposta di Monfils in corridoio.

6-3 2-3 40-30 Servizio esterno e dritto.

6-3 2-3 30-30 Secondo errore di fila del maiorchino.

6-3 2-3 30-15 Sbaglia anche Nadal, col rovescio da fondo campo.

6-3 2-3 30-0 Ancora in rete l'approccio di Monfils.

6-3 2-3 15-0 Sbaglia col rovescio Monfils.

6-3 2-3 Chiude il game in modo alquanto strano Monfils. Risponde Nadal, Gael con una palla corta alta due metri, ma Rafa non chiude ed il francese passa!

6-3 2-2 15-30 Gran punto di Nadal. Si apre il campo con il rovescio lungoriga, poi con la smorzata chiude.

6-3 2-2 0-30 Servizio non ritornato da Nadal. Ancora Gael con la prima.

6-3 2-2 0-15 Servizio e rovescio. Schema eseguito perfettamente da Monfils.

6-3 2-2 Dritto e volèe perfetta di Nadal! 2-2. Resta a contatto con il francese il maiorchino.

6-3 1-2 Ad-40 Ancora un errore sotto rete per Monfils.

6-3 1-2 40-40 Palla break per Monfils, salvata perfettamente con la volèe da Nadal.

6-3 1-2 30-30 Gran risposta di Monfils, ma Nadal risponde martellando da fondo campo con il dritto.

6-3 1-2 15-15 Gran punto di Nadal. Servizio, gancio di dritto e volèe di rovescio a chiudere il punto.

6-3 1-2 0-15 Sbaglia col dritto Nadal in uscita dal servizio. Buona risposta di Monfils

6-3 1-2 ANCORA ACE! NUMERO NOVE DELL'INCONTRO!

6-3 1-1 30-40 Servizio esterno e dritto vincente. Grande risposta di Monfils al momento difficile sullo 0-30

6-3 1-1 30-30 Ancora prima, ancora risposta lunga.

6-3 1-1 30-15 Risposta lunga di Nadal. Buona prima.

6-3 1-1 30-0 Secondo errore di Monfils di seguito che non riesce da pochi passi dalla rete a superarla. Fortunato Nadal con l'aiuto del nastro.

6-3 1-1 15-0 Monfils con la volèe tra i piedi respinge come può, Nadal passa col dritto

6-3 1-1 Chiude Nadal prima con la prima di servizio, poi con il dritto che spolvera la linea.

6-3 0-1 40-40 Grande risposta di Monfils tra le gambe di Nadal che non riesce a rispondere. Parità

6-3 0-1 40-30 Vincente di dritto di Nadal. Palla per l'1-1

6-3 0-1 30-30 SCAMBIO SPETTACOLARE! MONFILS COMANDA MA NADAL IN RECUPERO COL ROVECSIO TROVA UN VINCENTE CLAMOROSO!

6-3 0-1 0-15 Spinge Gael! Col rovescio! Stupendo.

6-3 0-1 Ancora Ace! Chiude il primo game del secondo set Monfils.

6-3 0-0 15-40 Ancora un servizio esterno, ma questa volta Gael chiude col dritto all'incrocio delle righe.

6-3 0-0 15-30 Servizio esterno e volèe perfetta di rovescio.

6-3 0-0 15-15 Primi due punti del secondo set con due errori, uno per parte.

6-3 CHIUDE ANCORA COL DRITTO NADAL CHE CONQUISTA IL PRIMO PARZIALE! DECISIVO IL SESTO GAME SCELLERATO DI GAEL!

5-3 40-30 CHE RISPOSTA DI MONFILS! D'ISTINTO COL DRITTO SULLA PRIMA ESTERNA DA DESTRA DI NADAL!

5-3 40-15 Sfonda col dritto ad uncino Nadal! Due set point!

5-3 30-0 Svogliata ed approssimativa la volèe di Monfils. Poteva e doveva far meglio

5-3 Game velocissimo! Una prima non ritornata per il punto del 40 e un'ace, il settimo, per chiudere il game.

5-2 15-30 Ancora Ace! Sesto del match

5-2 15-15 Buona prima di servizio. Non risponde Nadal.

5-2 15-0 Ancora un errore del francese che non trova la palla.

5-2 Lungo il recupero di Monfils sul dritto di Nadal, che sale 5-2 e ipoteca il primo parziale.

4-2 30-15 Ancora un errore, stavolta di Nadal, col rovescio.

4-2 30-0 Rovescio in cross e volèe perfetta!

4-2 15-0 Sbaglia ancora Monfils che sembra scosso dall'errore precedente.

4-2 DOPPIO FALLO! CLAMOROSO! BREAK NADAL CHE SALE 4-2!

3-2 Ad-40 Lungo il dritto lungoriga di Monfils. Quarta palla break

3-2 40-40 Back insidiosissimo col rovescio di Nadal. Monfils non riesce a tenerlo in campo.

3-2 40-Ad Ancora un ace. Il quinto per Gael!

3-2 40-40 Altra occasione sprecata in risposta dallo spagnolo. Lungo il rovescio.

3-2 Ad-40 GRAN SCAMBIO! FANTASTICO BOTTA E RISPOSTA SIA COL DRITTO CHE COL ROVESCIO! MONFILS APRE IL CAMPO, MA NADAL RISPONDE COL VINCENTE A SVENTAGLIO SULLA RIGA!

3-2 40-40 Salva ancora la palla break con il quarto ace dell'incontro.

3-2 40-30 Spinge Nadal ma stecca col dritto.

3-2 40-15 GAME SCIAGURATO DEL FRANCESE! RECUPERO LUNGO IN CORRIDOIO SULLA PALLA CORTA DI NADAL! DUE PALLE BREAK!

3-2 30-15 Clamoroso errore di Monfils. Nadal sbaglia la risposta col gancio dritto, la palla è favorevole per Gael che prova una palla corta inopportuna.

3-2 15-15 Sbaglia Monfils in uscita dal servizio.

3-2 0-15 Buona prima di servizio di Monfils. Nadal non risponde.

Bella partita. Buoni ritmi e soprattutto molto bene entrambe i protagonisti con i colpi da fondo campo.

3-2 Lascia perdere il game Monfils rispondendo molle in campo e lasciando a Nadal un facile appoggio per il 3-2

2-2 40-0 Servizio al corpo di Nadal. Il francese non trova la pallina.

2-2 30-0 Ancora molto incisivo Nadal con i colpi da fondo campo. Out il recupero di Monfils.

2-2 15-0 Nadal restituisce il favore a Monfils. Lo attira a rete con la volèe dopo il dritto e lo passa con il rovescio.

2-2 Ancora ace! Il terzo della gara che chiude il quarto gioco.

2-1 0-40 Gran rovescio del francese in controtempo, lungoriga, che beffa Nadal.

2-1 0-30 Palla corta e lob perfetti di Monfils, che attrae a rete Nadal per poi passarlo.

2-1 0-15 Sbaglia Nadal da fondo campo.

2-1 Tutto tranquillo stavolta per Nadal che chiude il game a zero.

1-1 30-0 Ancora Nadal con la prima.

1-1 15-0 Servizio, dritto e smash. Schema eseguito perfettamente per Rafa.

1-1 Doppio ace. I primi due del match permettono al francese di tenere il servizio.

1-0 40-Ad Ace di Monfils

1-0 40-40 Scappa la risposta a Nadal. Parità.

1-0 30-40 Altra palla break, questa volta la prima per Nadal, che la raggiunge dopo un errore di Gael.

1-0 30-30 Gran dritto di Monfils lungoriga dopo un back di Nadal velenosissimo.

1-0 15-30 Doppio fallo di Monfils.

1-0 15-15 Martella col dritto dal centro del campo Monfils, lungo il recupero di Nadal.

1-0 Nadal chiude il game sfruttando ancora un errore del transalpino. Tre le palle break slasciate a Monfils, che non ha saputo sfuttarle.

Ad-40 Braccio di ferro dritto Monfils contro il rovescio di Nadal, che costringe il francese all'errore.

40-40 Sbaglia ancora Monfils. Sempre col dritto. Ancora parità, la quarta del game.

40-Ad Terza palla break. Serve e volley di Nadal che però non chiude e Monfils passa col rovescio.

40-40 Errore da una parte, errore dall'altra. Monfils sbaglia col dritto.

40-Ad Vantaggio esterno. Nadal si apre il vantaggio con il dritto, ma sbaglia ancora col rovescio dal centro del campo.

40-40 Grande schema di Nadal. Prima centrale, risposta corta di Monfils e dritto vincente. Salvata la palla break

30-40 Lungo il rovescio di Nadal. Prima palla break dell'incontro.

30-30 Buon cross col dritto di Nadal. Il recupero di Monfils è in corridoio

15-30 Sbaglia Nadal col rovescio dopo un duro scambio.

15-15 GRANDISSIMO PASSANTE DI MONFILS! Nadal si apre il campo col dritto all'incrocio delle righe, passa il francese.

15-0 Servizio e schiaffo al volo col dritto.

Nadal al servizio. Primo gioco

13.45 Ultimi servizi prima di tornare in panchina per un breve briefing e si parte! Inizia il match!

13.40 Curioso episodio in riscaldamento. Mentre Nadal provava degli smash ha colpito Monfils in pieno, tra l'ilarità dei presenti si è successivamente scusato con il transalpino.

13.35 Primo ad entrare in campo Monfils, seguito a ruota da Rafa Nadal. Tutto pronto per le fasi di riscaldamento.

13.30 Ci siamo. I tennisti sono pronti ad entrare sul centrale di Stoccarda per la prima delle due semifinali del torneo. Temperatura calda ma non eccessivamente afosa, che potrebbe favorire il maiorchino.

13.15 In vista dell'inizio del match, ricordiamo che Rafa Nadal ha rinunciato anche alla semifinale di doppio che avrebbe dovuto giocare con Feliciano Lopez.

13.10 Nadal raggiunge con quella odierna, la prima semifinale sull'erba dal torneo di Wimbledon 2011.

13.05 Questo l'ottavo di finale giocato da Gael Monfils, superato abbastanza agevolmente.

12.55 La scarsa attitudine del francese alla superficie potrebbe condizionare non poco il match. Non essendoci precedenti sull'erba non è possibile fare riscontri, ma Nadal non dovrebbe avere vita complicata contro il transalpino. Tuttavia, le condizioni fisiche del maiorchino destano sempre qualche scalpore oltre a qualche preoccupazione.

12.45 In vista del torneo più famoso del mondo per quanto riguarda il mondo tennistico, l'All-England Club ha deciso di estendere l’uso del sistema Hawk-Eye ai campi N.12 e N.18, portando dunque la tecnologia su 6 campi dei Championships, un record assoluto per un singolo torneo. Un modo per rendere ancora più efficace e veritiero l'esito del torneo londinese.

12.40 Che Gael Monfils non abbia un buon rapporto con l'erba è risaputo, ma a Stoccarda il francese nel corso del primo turno, ha messo in mostra tutto il suo savoir faire.

12.30 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta. Quest'oggi vi portiamo a Stoccarda, dove Rafa Nadal sta preparando il torneo di Wimbledon sull'erba ed affronterà in semifinale il temibilissimo Gael Monfils. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia il più cordiale buongiorno.

La semifinale presenta un confronto intrigante, perché al cospetto di Nadal si pone l'istrionico Monfils. Non una passeggiata per il francese l'approdo in semifinale. Gael, dopo la sconfitta pesante con Federer a Parigi, "attacca" i suoi limiti sull'erba, lanciando il guanto di sfida a Nadal. Dopo il successo al terzo con Kohlschreiber (75 36 63), Monfils vuole stupire contro un grande.

Rafa Nadal si carica spesso. Stringe il pugnetto, alza la gamba, sul volto dipinta la fatica. A Stoccarda, sull'erba, la resistenza di Rafa è posta sul patibolo da Bernard Tomic, australiano di talento. Nadal ne esce vittorioso, al termine di una partita lunga tre set, utile a mettere in saccoccia convinzione e fiducia per la campagna sul verde. La sfida, nei numeri, è in perfetto equilibrio, perché Nadal e Tomic mettono a referto 14 aces e ottengono importanti risposte dalla prima di servizio. Entrambi mostrano qualche crepa quando costretti a difendersi con la seconda. Spulciando il tabellino, solo un dato separa Nadal e Tomic. Il maiorchino cancella 8 palle break su 9, lasciando la battuta una sola volta, mentre l'australiano viene spogliato del servizio in 3 occasioni. La capacità di giocare bene i punti più difficili differenzia campioni e buoni giocatori e Nadal, per la seconda volta nel torneo, dimostra di appartenere alla prima categoria, aldilà del momento e della condizione. 64 67 63 Rafa.

Nadal - Due partite difficili, per riadattarsi alla superficie non propriamente adatta alle sue caratteristiche. Rafa ha superato a fatica Marcos Baghdatis, sempre in tre set, prima di superare, come detto, l'australiano Tomic.

Monfils - Dal suo canto, invece, Gael ha superato agevolmente il primo turno. Il numero quattro del tabellone ha sfruttato al massimo il tabellone che gli ha messo di fronte Haider-Maurer, superato in due set (7-6, 7-6). Anche ieri non ha avuto vita facile contro Philip Kohlschreiber, tedesco mai domo anche sull'erba (7-5, 3-6, 6-3).

L'altro incontro in programma pone sul ring Viktor Troicki e Marin Cilic. Il serbo è uno dei giocatori più in forma del circuito, 75 61 a Groth nei quarti, mentre il croato, in affanno da mesi, cerca, su una superficie amica, vittorie e respiro. Per Cilic un sofferto quarto di finale con M.Zverev, chiuso con due tie-break, dopo il 46 del primo set in favore del tedesco.

Nadal ha così commentato la sfida di ieri contro Tomic, parlando delle sue sensazioni dopo la gara: "Sono molto felice di approdare in semifinale, Tomic è stato un grande rivale oggi e ho dovuto esprimermi al meglio per tutta la durata del match. Sono contento perché ho giocato molto meglio rispetto al match contro Baghdatis. Le basse temperature? Preferisco le temperature alte, per il mio gioco vanno meglio, e nonostante sia di Maiorca, mi sto divertendo questa settimana".

Molto più duro e critico invece Gael Monfils, che risponde così nel post vittoria contro Kohlschreiber: "Non mi piace niente dell'erba, anche quando vinco le partite. Il mio preparatore fisico mi ha parlato del premio che danno al vincitore del torneo e mi ha detto che devo dare il massimo per vincere il torneo per lui".

Rafael Nadal e Gael Monfils si sono affrontati per dodici volte, dieci delle quali hanno visto prevalere il tennista iberico, con il francese che spesso è rimasto a bocca asciutta. Nessuno di questi precedenti si è giocato sull'erba, l'ultimo si è giocato in Australia nel 2014 quando finì con un secco e perentorio 6-1 6-2 6-3.

L'ultima vittoria del tennista francese ai danni del maiorchino è datata Doha 2014. Quando nell'avvicinamento all'Australian Open, Nadal non era in forma e fu battuto facilmente 6-3 6-4