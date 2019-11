Risultato Giorgi - Bencic, finale torneo Wta s'Hertogenbosch (2-0: 7-5; 6-3)

Risultato Camila Giorgi - Belinda Bencic = 1-0 (7-5; 6-3)

E' IL TURNO DI CAMILA GIORGI, CHE VINCE IL PRIMO TORNEO DELLA SUA CARRIERA ALLA QUARTA FINALE: "Sono davvero contenta per la vittoria. Tutto è andato benissimo in questo weekend. E' stato davvero duro arrivare fin qui e vincere il torneo. E' la prima volta che arrivo qui a questo torneo e mi piace moltissimo giocare qui. Dedico la mia prima vittoria in carriera a mio padre, presente qui". L'emozione la fa da padrone. Giorgi non riesce quasi a parlare.

Giorgi che vince il primo titolo, mentre Bencic ancora a secco: "Nonostante la sconfitta ho giocato un grande tennis. Spero di poter avere un'altra occasione per vincere il torneo. E' difficilissimo giocare contro Camila sull'erba. Ho provato a fare il massimo, ma lei ha giocato benissimo. Vorrei comunque ringraziare sponsor e il pubblico per l'organizzazione dell'evento. Sono felicissima di essere qui e spero il prossimo anno di tornare a vincere il torneo".

E' festa con il padre per Camila Giorgi. Adesso è tempo per la premiazione e le parole del post gara.

Partita pressocché perfetta per Camila Giorgi! Dopo Roberta Vinci, anche Giorgi vince a s'Hertogenbosch! Splendida Camila! Fantastica col servizio, nove gli ace della gara, altrettanto perfetta con i colpi da fondo campo! Grandissima Giorgi!

7-5 6-3 VINCE CAMILA! LA GIORGI CONQUISTA IL PRIMO TORNEO DELLA SUA CARRIERA BATTENDO BELINDA BENCIC 7-5 6-3! SBAGLIA BENCIC COL ROVESCIO!

7-5 5-3 40-30 MATCH POINT! SFONDA COL DRITTO CAMILA! PALLA PER IL TORNEO!

7-5 5-3 30-30 Scappa il dritto alla Giorgi. Spinge Bencic col rovescio, forzando l'errore dell'azzurra.

7-5 5-3 30-15 Servizio centrale e rovescio profondo. Rovescio di Bencic in rete. Due punti dal match Camila!

7-5 5-3 15-15 Forza col rovescio Giorgi, la svizzera non trova ritmo e mette in rete. Tre punti dal match.

7-5 5-3 0-15 Risposta profonda ed aggressiva della Bencic.

7-5 5-3 BREAK A ZERO PER GIORGI! SBAGLIA COL DRITTO BENCIC! E CAMILA SERVE PER IL TORNEO!

7-5 4-3 40-0 ERRORE CLAMOROSO DI BENCIC DAL CENTRO DEL CAMPO A RETE! METTE LUNGO! TRE PALLE BREAK!

7-5 4-3 30-0 Scappa il dritto alla Bencic. Aggressiva Camila che forza l'errore dell'elvetica.

7-5 4-3 15-0 Risposta aggressiva e vincente col dritto di Camila.

7-5 4-3 SCAMBIO FANTASTICO! GIORGI ARRIVA SU TUTTI I COLPI DI BENCIC! TROVA UN CROSS STRETTISSIMO DI ROVESCIO, BENCIC RISPONDE ALTRETTANTO STRETTO, GIORGI CHIUDE COL BACK SEMPRE COL ROVESCIO! BELLISSIMO!

7-5 3-3 40-30 Risposta lunga della svizzera che regala il punto alla Giorgi.

7-5 3-3 30-30 Attacca Giorgi sul dritto di Bencic che passa però col dritto.

7-5 3-3 30-15 Seconda centrale e rovescio vincente. Buonissimo schema per l'azzurra.

7-5 3-3 15-15 Doppio fallo anche per l'italiana. Secondo della gara.

7-5 3-3 15-0 Buona risposta della svizzera che però sbaglia col rovescio con Giorgi in difficoltà.

7-5 3-3 Chiude ancora con la prima di servizio l'elvetica.

7-5 3-2 15-40 Doppio fallo Bencic.

7-5 3-2 0-40 Prima di servizio potentissima dell'elvetica con Camila che non trova la risposta.

7-5 3-2 0-30 Ancora prima interna che Giorgi non risponde.

7-5 3-2 0-15 Ace della Bencic numero tre della gara.

Ritmo incessante dell'azzurra che col dritto e con il rovescio sta tartassando l'elvetica! Adesso è il momento di premere sull'acceleratore anche in risposta, sfruttando tutte le piccole sbavature della svizzera!

7-5 3-2 Sfonda col dritto la Giorgi! Tre di fila prima di chiudere col rovescio! Bencic sfinita!

7-5 2-2 Ad-40 Rovescio lungo della Bencic. Grande recupero di Camila in due occasioni, con l'elvetica che ha spinto molto bene da fondo campo prima di sbagliare.

7-5 2-2 40-40 Grande angolo col cross di rovescio di Bencic.

7-5 2-2 40-30 CHE DRITTO! GRANDE CAMILA, DIFFICILISSIMO CON LA PALLA A MEZZA ALTEZZA ARRETRANDO PIAZZA ALL'INCROCIO DELLE RIGHE!

7-5 2-2 30-30 Ancora la prima esterna! Servizio che non ha mai lasciato la Giorgi in questa prima ora di gioco.

7-5 2-2 15-30 Si salva con la prima profonda. Risposta lunga di Bencic.

7-5 2-2 0-30 Sbaglia ancora Camila col dritto. Non trova la palla e si trova in una posizione difficile.

7-5 2-2 0-15 Gran risposta dell'elvetica che aggredisce subito la prima dell'azzurra.

7-5 2-2 Sbaglia però Camila ancora col dritto.

7-5 2-1 30-40 Gran dritto dal centro del campo di Giorgi. Trova la riga esterna dove Bencic non arriva.

7-5 2-1 15-40 Braccio di ferro dal centro del campo, con l'italiana che sbaglia per prima.

7-5 2-1 15-30 Gran punto a rete della Giorgi che piazza due volèe di rovescio prima di chiudere.

7-5 2-1 0-15 Esce male dalla risposta la Giorgi e sbaglia mandando out il dritto.

7-5 2-1 A zero ancora il servizio di Giorgi che non concede replice sulla sua prima esterna.

7-5 1-1 40-0 Ancora ace. Serve perfettamente Camila! Ottavo ace dell'incontro.

7-5 1-1 30-0 Sfiora il nastro il dritto della Giorgi che costringe all'errore l'elvetica.

7-5 1-1 15-0 Spettacolare dritto lungoriga di Giorgi, che in recupero piazza il vincente.

7-5 1-1 Spinge con il dritto la svizzera che conquista il punto col vincente in controtempo.

7-5 1-0 0-40 Ancora la prima al centro di Bencic non risposta da Giorgi.

7-5 1-0 0-30 Buona prima interna. Giorgi non risponde.

7-5 1-0 0-15 Sbaglia Giorgi un facile appoggio a rete, con Bencic che aveva sbagliato la volèe

7-5 1-0 Prima di servizio e back fantastico di rovescio! Tutto fantastico.

7-5 0-0 40-0 Ancora ace! Il settimo della gara.

7-5 0-0 30-0 Sbaglia Bencic. Svizzera in ritardo che sbaglia da fondo campo.

7-5 0-0 15-0 Ace di Giorgi ad aprire il secondo set.

7-5 PRIMO SET GIORGI! SBAGLIA COL DRITTO BENCIC!

6-5 40-30 IN RECUPERO CAMILA METTE IN DIFFICOLTA' BENCIC CHE REGALA LA PRIMA PALLA BREAK CHE COINCIDE CON LA PALLA SET!

6-5 30-30 Esce di pochissimo il dritto della Giorgi. Che occasione!

6-5 30-15 E ANCHE LA RISPOSTA VINCENTE DI GIORGI COL DRITTO!

6-5 15-15 SPLENDIDO! BELLISSIMO IL ROVESCIO IN CROSS DI CAMILA!

6-5 0-15 Leggermente lunga la risposta aggressiva di Giorgi.

6-5 Servizio esterno e grande dritto a chiudere l'undicesimo game. Si garantisce quantomeno il tie-break.

5-5 40-30 Gran punto di Camila! Gioca bene col rovescio, poi col dritto in controtempo piazza il vincente.

5-5 30-30 Grandissima prima centrale sulla riga. Può solo sfiorare Bencic.

5-5 15-30 Rovescio vincente in risposta dell'elvetica. Bellissima risposta spostandosi sulla destra.

5-5 15-15 Largo il dritto in cross della Giorgi.

5-5 15-0 Risposta profonda di Bencic che però sbaglia, fortunatamente, col rovescio.

5-5 Ancora sul nastro la risposta sulla seconda di Giorgi. Peccato, poteva essere una buona occasione per impensierire l'elvetica sul servizio.

5-4 30-40 Giocato benissimo il punto dall'elvetica con il rovescio. Prima si apre il campo poi chiude lungoriga.

5-4 30-30 Eccola l'occasione. Bencic sbaglia di controbalzo sulla risposta profonda di Giorgi.

5-4 15-30 Dritto in risposta di Giorgi che si apre il campo e chiude ancora col dritto dal centro del campo.

5-4 0-30 Prima centrale e risposta in rete.

5-4 0-15 Ace anche di Bencic.

5-4 Quinto ace. Chiude per la terza volta il game con un servizio vincente. Game durissimo portato a casa.

4-4 Ad-40 Gran dritto vincente della Giorgi. Che tiene da fondo campo.

4-4 40-40 Spinge con il rovescio la Bencic che costringe Giorgi all'errore col dritto in recupero.

4-4 Ad-40 Cross fantastico col rovescio e schiaffo a rimbalzo a rete. Eseguito benissimo.

4-4 40-40 Primo game ai vantaggi. Giorgi arriva sulla palla corta, la prima, della Bencic, che poi la beffa col lob.

4-4 40-30 Ne esce con la prima di servizio! Bencic chiama il falco ma il servizio è dentro di un metro.

4-4 30-30 Dritto lungoriga di Giorgi che però non chiude e sbaglia con lo schiaffo a volo.

4-4 30-15 Martella col rovescio Giorgi, Bencic si difende ma Camila chiude bene a rete con la volèe di dritto.

4-4 15-15 Doppio fallo. Il primo della gara per Giorgi.

4-4 15-0 Prima esterna e schiaffo vincente con forza e rabbia.

4-4 Tiene a zero il servizio. Giorgi non riesce ad impensierire la Bencic, che ha il 91% con la prima, 66% con la seconda di punti vinti sul proprio servizio.

4-3 0-40 Anche l'ace per Bencic. Il primo della sua gara.

4-3 0-30 Ancora un errore col rovescio per Camila che spinge su tutti i colpi ma non trova il vantaggio.

4-3 0-15 Errore gratuito anche per Giorgi, col dritto.

4-3 Quarto ace di Giorgi che chiude il settimo, difficile, game. Riesce a cavarsela la tennista azzurra che continua a restare in testa al primo set.

3-3 40-30 Sbaglia col rovescio la Bencic. Errore gratuito molto banale.

3-3 30-30 Non chiude la volèe Giorgi che si fa beffare da Bencic a rete.

3-3 30-15 Larga di un soffio la risposta lungoriga di dritto della svizzera, che prova ad entrare fin dal primo colpo.

3-3 15-15 Prima di servizio non risposta dalla Bencic

3-3 0-15 Sbaglia a rete la Giorgi dopo aver avuto lo scambio in mano dopo un'ottima prima ed un ottimo dritto ad aprirsi il campo. Bene in difesa la Bencic

3-3 Terzo errore di fila con il rovescio. Peccato, si poteva fare di più in questo sesto game.

3-2 15-40 Campo aperto dopo una risposta profonda, ma Giorgi sbaglia il lungoriga di rovescio.

3-2 15-30 Lungo braccio di ferro da fondo campo, Camila sembra avere la meglio ma sbaglia col rovescio.

3-2 15-15 SPLENDIDO IL ROVESCIO DI GIORGI! TAGLIA IL CAMPO ED INCROCIA LE RIGHE!

3-2 0-15 Seconda lenta ma profonda, Giorgi risponde in rete.

Non ci sono ancora state palle break! Bene entrambe le tenniste sul rispettivo servizio, con Giorgi che sembra però più in palla con i colpi da fondo campo: trova più ritmo e maggiore profondità, ma non riesce ancora ad entrare sulla prima di servizio dell'elvetica.

3-2 Ancora un ace a chiudere il game. Terzo del match.

2-2 40-30 Bel rovescio lungoriga della Bencic. Impreparata Giorgi in controtempo, manda in rete il recupero col back.

2-2 40-15 Sfonda col rovescio Giorgi. Non riesce a trovare il ritmo la Bencic sullo scambio.

2-2 30-15 Bellissimo cross strettissimo di Bencic col dritto. Gran punto.

2-2 30-0 Prima di servizio e vincente a rete sulla corta risposta dell'elvetica.

2-2 15-0 Secondo ace di Giorgi. Centrale, non lo legge Bencic.

2-2 Tutto tranquillo per l'elvetica. Giorgi risponde in rete.

2-1 15-40 Bencic però serve benissimo con la prima esterna da sinistra. Non risponde Camila.

2-1 15-30 Splendida la risposta vincente col rovescio di Giorgi.

2-1 0-30 Ancora la prima di Bencic, non si gioca in questo quarto game.

2-1 0-15 Prima profonda e Giorgi che non risponde.

2-1 A zero chiude il game Camila Giorgi. Sbaglia la svizzera con il rovescio, mandando lunga la sfera.

1-1 40-0 ACE DI SECONDA! Ancora lo slice sulla riga con Bencic che non trova la pallina.

1-1 30-0 Vince lo scambio Giorgi dopo due rovesci incrociati in uscita dalla risposta. Buona seconda aggressiva sulla riga.

1-1 15-0 Prima esterna di Giorgi che restituisce il favore all'elvetica.

1-1 Ottima la prima esterna di Bencic, che impatta nel primo parziale dopo due game.

1-0 15-40 Errore ancora col rovescio di Giorgi dal centro del campo.

1-0 15-30 Giorgi ancora aggressiva sulla seconda, ma stavolta sbaglia andando lunga col rovescio.

1-0 15-15 Molto aggressiva Camila sulla seconda di Bencic. Sbaglia col dritto in uscita dal servizio l'elvetica.

1-0 0-15 Prima esterna che Giorgi non riesce a rispondere.

Nonostante i primi due punti conquistati dalla diciottenne avversaria, Camila risale grazie alla prima di servizio e al dritto che per ora sembra dare buone risposte.

1-0 Benissimo Camila! Cross di dritto e schiaffo al volo per chiudere il primo game.

0-0 40-30 Risposta corta della svizzera che apre il campo al dritto vincente di Giorgi.

0-0 30-30 Non passa il dritto di Bencic. Errore per l'elvetica.

0-0 15-30 Giorgi bene con i colpi da fondo, Bencic si difende bene fino all'errore di rovescio in recupero.

0-0 0-30 Bene Camila col rovescio, Bencic trova la riga e l'azzurra mette in rete.

0-0 0-15 Giorgi aggressiva, ma passa la Bencic col rovescio.

12.10 Si parte. Camila al servizio!

12.08 L'arbitro di sedia chiama i due minuti al termine del riscaldamento. Ultimi servizi per entrambe le tenniste che passeranno velocemente dalle rispettive panchine prima dell'ingresso in campo per il match!

12.03 Tempo di sorteggio e di foto di rito in campo. Giorgi e Bencic sono pronte al palleggio di riscaldamento.

12.00 Tutto pronto a s'Hertogenbosch per l'ingresso in campo delle tenniste. Giorgi e Bencic ultimeranno le fasi di riscaldamento sull'erba olandese. Forza Camila!

11.50 Fondamentale, ovviamente, sarà sfruttare ogni singola occasione che il match offrirà alla Giorgi. Anche ieri, nella vittoria contro Bertens, nei momenti difficili e decisivi, Camila ha sempre spinto al massimo sull'acceleratore, cercando spesso vincenti anche forzando troppo la situazione. Non solo sulle palle break, ma anche nei momenti di difficoltà dell'avversaria, Camila dovrà essere perfetta per sfruttare le debolezze della Bencic.

11.45 Cammino della Bencic che, nonostante le tre vittorie pulite per 2-0, stava per terminare in quarti di finale contro la Mladenovic. Tre i match point salvati dall'elvetica, che è riuscita non solo a vincere il secondo tie break (4), ma anche salvare le tre palle match nel terzo parziale prima di effettuare il break decisivo e chiudere 7-5.

11.35 Ottima anche la prestazione della Bencic, che al cospetto di un'avversaria ben più blasonata, ha giocato senza timori reverenziali aggredendo la Jankovic e togliendole quasi sempre il tempo della giocata e dei colpi da fondo campo. Un motivo in più per temere, per Camila Giorgi, la tennista elvetica, che potrebbe spezzare il ritmo dell'italiana aggredendola.

11.25 Questa invece la partita che ha visto la Bencic prevalere su Jelena Jankovic, accreditata alla vigilia dei favori del pronostico da tutti gli addetti ai lavori e che invece ieri è stata sconfitta pesantemente dall'elvetica.

11.20 Questi gli highlights della vittoria di ieri contro Kiki Bertens

11.15 Giorgi che vincendo la semifinale si è portata dalla posizione numero 35 alla 34 e portandosi a casa il primato potrebbe scalare fino alle 32, che tuttavia non è il massimo in carriera (31).

11.10 Fondamentale sarà anche la risposta sul servizio della Bencic. Oltre a non farsi sorprendere sul proprio servizio, la Giorgi dovrà controllare la profondità dei suoi colpi ed aggredire quando possibile la Bencic togliendole ritmo ai suoi colpi. Rompere il gioco dell'elvetica potrebbe essere fondamentale ai fini dell'esito del match.

11.05 Le chiavi del match - Per Camila, così come fatto nel resto del torneo, sarà fondamentale l'uso della prima di servizio soprattutto da destra, quando taglia il campo con lo slice che tende a sfruttare molto bene e che le porta una buona fetta dei punti aprendosi il campo. Le caratteristiche del campo stanno esaltando il gioco rapido ed aggressivo della maceratina, che riesce a colpire bene la palla ed imprimere fin dai primi colpi un buon ritmo allo scambio.

11.00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della finale del torneo Wta di s'Hertogenbosch, dove alle ore 12 scenderanno in campo l'italiana Camila Giorgi e Belinda Bencic. Un'occasione per l'azzurra di vincere il primo torneo in carriera. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia il più cordiale buongiorno e un augurio di una piacevole domenica in nostra compagnia.

Camila Giorgi ha conquistato la possibilità di giocarsi, e magari anche di vincere, il primo titolo WTA della carriera. La tennista marchigiana, crescita tennisticamente parlando in America, ha sconfitto in semifinale la padrona di casa Kiki Bertens e ora giocherà dunque la sua quarta finale.

Camila ha iniziato benissimo la partita, costringendo subito all'angolo la Bertens e brekkandola nel quarto gioco, avviandosi così verso la conquista del primo set. L'olandese fatica a tenere il ritmo della sua avversaria, la Giorgi limita al massimo gli errori e riesce a strappare nuovamente il servizio alla padrona di casa: arriva l'ottavo game e un altro break della azzurra, che chiude il parziale sul 6-2.

Camila Giorgi, in finale, affronterà la svizzera Belinda Bencic, la quale ha messo a segno una vera e propria impresa sconfiggendo la serba Jelena Jankovic, seconda testa di serie a s'Hertogenbosch. Grande partita della giocatrice elvetica, la quale rappresenta un duro ostacolo da superare per l'italiana in vista del suo primo titolo nel circuito maggiore.

Quella di oggi sarà la quarta finale in carriera per Camila Giorgi, uscita sconfitta dai tre precedenti. Due a Katowice, il Polonia, dove il primo anno perse contro la Cornet dopo aver avuto anche un match point spercato, mentre quest'anno ad Aprile ha perso contro Karolina Schmiedlova senza diritto di replica. Nella terza finale, invece, a Linz perse dalla Pliskova ed anche in quel caso i rimpianti per un'altra palla match sprecata pervasero la mente della maceratina. La speranza è che oggi finalmente possa essere la volta giusta.

Un torneo in crescendo per la nostra Giorgi, partita bene contro la Falconi prima di sudare le proverbiali sette camicie contro la Krajicek e la Shvedova. Col cuore, oltre l'ostacolo, Camila è riuscita a portare a casa ottavi e quarti, prima di sfoderare ieri una prestazione stratosferica contro la Bertens, distrutta sotto i colpi che in un'ora e poco più hanno distrutto le resistenze dell'olandese padrona di casa.

13.06.15 - Giorgi C. (Ita) Bertens K. (Ned) 2 : 0

12.06.15 - Shvedova Y. (Kaz) Giorgi C. (Ita) 1 : 2

10.06.15 - Krajicek M. (Ned) Giorgi C. (Ita) 1 : 2

08.06.15 - Falconi I. (Usa) Giorgi C. (Ita) 0 : 2

Uno solo invece il set perso da Belinda Bencic, contro la Mladenovic in quarti di finale. Percorso nettissimo contro Jankovic, Van Uytvanck e Pegula. Un ottimo percorso quello dell'elvetica che è riuscita a mostrare anche una buona fluidità di gioco sfruttando al meglio le caratteristiche della superficie.

13.06.15 - Bencic B. (Sui) Jankovic J. (Srb) 2 : 0

12.06.15 - Mladenovic K. (Fra) Bencic B. (Sui) 1 : 2

11.06.15 - Van Uytvanck A. (Bel) Bencic B. (Sui) 0 : 2

09.06.15 - Pegula J. (Usa) Bencic B. (Sui) 0 : 2

Uno solo il precedente tra le due tenniste, che si riferisce alla terra rossa madrilena quando la Bencic, molto più avanti della Giorgi in classifica rispetto ad oggi, superò con un secco 2-0 l'azzurra di Macerata.

03.05.14 -Giorgi C. (Ita) Bencic B. (Sui) 0 : 2 (4-6; 5-7)