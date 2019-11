Risultato Murray - Troicki, semifinale Atp Queen's 2015 (2-0)

Andy Murray - Viktor Troicki = 1-0 (6-3 7-6 (4))

Sarà dunque Murray-Anderson la finale del torneo del Queen's che si giocherà tra due ore sempre sul centrale dell'Aegon Championship.

7-4 UN PUNTO PAZZESCO! MURRAY PASSA IN FINALE GRAZIE ALL'ERRORE DI TROICKI CON LO SMASH A RIMBALZO!

6-4 Sbaglia col rovescio steccando Troicki. Due match point per Murray!

5-4 Prima esterna a salvare, parzialmente, la situazione.

4-4 Cosa ha sbagliato col dritto Murray, che si era aperto il campo con il servizio centrale.

4-3 Largo il rovescio di Murray, che chiama il falco. Ancora una volta però la chiamata originaria era giusta.

4-2 Rovescio pazzesco di Murray! Che vincente all'incrocio delle righe!

3-2 Due punti sul proprio servizio per Andy, che sfrutta bene la prima e conquista il vantaggio nel tie break.

1-2 Ancora un errore di Troicki in approccio col rovescio.

0-2 Largo il recupero di Murray che mette in corridoio.

0-1 Che rovescio di Troicki! Sulla riga! Mini break per il serbo.

6-3 6-6 Buona soluzione di rovescio di Troicki che chiude con la volèe a rete. Tie break!

6-3 6-5 40-Ad Ancora con la prima esterna si salva il serbo. Risposta in rete di Murray.

6-3 6-5 40-40 Bordata di rovescio di Murray che impatta e manda il game ai vantaggi.

6-3 6-5 30-30 Sbaglia la direzione della volèe Troicki, ma Murray non ne approfitta col il lob.

6-3 6-5 30-15 In rete la risposta di Murray, che non passa.

6-3 6-5 30-0 Resta in campo, sulla riga, la risposta di Murray. Sbaglia Troicki col dritto. Due punti dal match lo scozzese.

6-3 6-5 15-0 Aggressivo Murray, che si apre la strada col rovescio prima di chiudere con la palla corta.

6-3 6-5 Murray si garantisce il tie-break. Due risposte sbagliate dal serbo consecutive lanciano lo scozzese.

6-3 5-5 30-0 Anche Murray col servizio riesce ad andare avanti nell'undicesimo gioco. Non risponde Troicki.

6-3 5-5 Ancora due prime e due volèe. Chiude il decimo game il serbo.

6-3 5-4 0-30 Ancora con il servizio e la volèe Troicki. Murray risponde male.

6-3 5-4 0-15 Buona volèe a rete del serbo che conquista il primo punto di un decisivo decimo gioco.

6-3 5-4 C'è ancora il sorpasso di Murray, che chiude a rete dopo un buon dritto di Andy.

6-3 4-4 Ad-40 Si apre bene il campo Murray col dritto e costringe Troicki all'errore.

6-3 4-4 40-40 Sbaglia Murray col back di rovescio che si spegne in rete.

6-3 4-4 40-30 Ancora una risposta sbagliata dal serbo manda Andy a servire per il nono game.

6-3 4-4 30-30 Si salva con la prima Murray.

6-3 4-4 15-30 Brutto errore col dritto di Troicki che non trova la palla in uscita dalla risposta.

6-3 4-4 0-30 CHE PASSANTE DI TROICKI COL ROVESCIO! IN CORSA, QUASI TUFFANDOSI, TROVA UN ANGOLO IMPRESSIONANTE!

6-3 4-4 C'è il break! Sbaglia clamorosamente Troicki la volèe a rete dopo un'ottima prima.

6-3 3-4 30-40 Gran dritto di Murray che si apre prima il campo, poi chiude.

6-3 3-4 30-30 Esce il passante di Murray, che chiama il falco, ma la chiamata viene confermata.

6-3 3-4 15-30 Ace di Troicki.

6-3 3-4 0-30 Ancora un vincente di Murray, col dritto.

6-3 3-4 0-15 Buona risposta di Andy, che coglie impreparato Troicki.

6-3 3-4 Ancora con il servizio Murray forza l'errore del serbo e resta aggrappato al secondo set.

6-3 2-4 40-0 Altra prima esterna, che Troicki non riesce a rispondere.

6-3 2-4 30-0 Ace di Murray!

6-3 2-4 15-0 Servizio, dritto e volèe per Murray, che chiude nonostante il recupero di Troicki sembrava andar fuori.

6-3 2-4 Con l'ace Troicki conferma il vantaggio.

6-3 2-3 30-40 CHE PASSANTE DI MURRAY. IN CORSA, COL ROVESCIO, FANTASTICO!

6-3 2-3 15-40 Risposta di rovescio di Murray su una seconda troppo debole.

6-3 2-3 0-40 Altra prima! Buon game di servizio.

6-3 2-3 0-30 Gran ricamo con la volèe di Troicki, che mette la palla all'incrocio delle righe.

6-3 2-3 0-15 Risposta lunga di Murray sulla prima non irresistibile.

Il servizio del serbo

6-3 2-3 Sul nastro il rovescio di Murray! C'è il break per Troicki che sale 3-2 e servizio nel secondo set.

6-3 2-2 40-Ad Domina lo scambio il serbo. Con due lungoriga, il primo di rovescio si apre il campo, poi chiude col dritto dalla parte opposta.

6-3 2-2 40-40 Prima esterna e dritto in cross. Murray salva le tre palle break.

6-3 2-2 30-40 Gran back di rovescio di Murray che costringe all'errore Troicki.

6-3 2-2 15-40 In corridoio la palla corta di dritto di Troicki, con il serbo che però comanda lo scambio.

6-3 2-2 0-40 Tre palle break per Troicki. Sbaglia col dritto Andy, che ha perso la bussola.

6-3 2-2 0-30 Palla corta di Murray che si spegne in rete.

6-3 2-2 0-15 Gran rovescio lungoriga di Troicki, che spazzola la riga alla destra di Murray.

6-3 2-2 Tiene bene il servizio con tutte prime di servizio il serbo.

6-3 2-1 0-40 Buone prime di Troicki. Larga la prima, in rete la seconda, le due ripsoste di Murray. La terza è un ace.

6-3 2-1 Non risponde Troicki sulla prima di Andy.

6-3 1-1 40-15 Servizio e dritto, splendido, di Murray. Due palle del 2-1

6-3 1-1 30-15 Prima esterna di Murray, risposta out del serbo.

6-3 1-1 15-15 Gran dritto dal centro del campo di Troicki. Corto il rovescio di Murray.

6-3 1-1 15-0 Si apre il campo Murray col servizio, poi chiude con lo smash.

6-3 1-1 Col servizio Troicki tiene il game. Non riesce a rispondere Murray.

6-3 1-0 40-Ad Servizio e cross col dritto del serbo. Eseguito bene, anche se Murray stava passando da posizione impossibile.

6-3 1-0 40-40 Lento in uscita dal servizio Troicki, che sbaglia col rovescio.

6-3 1-0 40-Ad Risponde con l'ace centrale che spazza la riga.

6-3 1-0 40-40 Doppio fallo del serbo.

6-3 1-0 40-Ad Due smash servono a Troicki per chiudere il punto a rete. Altro vantaggio.

6-3 1-0 40-40 Gran punto! Entrambe si sfidano con il cross di rovescio, Troicki esce con il lungoriga, Murray lo trafigge forzandolo all'errore.

6-3 1-0 40-Ad Buon punto del serbo, che si apre il campo col rovescio e chiude con la volèe a rete.

6-3 1-0 40-40 Non passa Murray col dritto. Vantaggi.

6-3 1-0 40-30 Brutto errore col rovescio di Troicki, che manda in rete da ottima posizione.

6-3 1-0 30-30 Stecca Murray col rovescio.

6-3 1-0 30-15 Gran punto. Murray recupera miracolosamente e stava per passare Troicki che si salva con una demi-volèe a rete deliziosa.

6-3 1-0 30-0 Rovescio incrociato vincente dal centro del campo. Ancora difficoltà per il serbo.

6-3 1-0 15-0 Grandissimo lob col rovescio di Murray, dopo un dritto alle righe di Troicki.

6-3 1-0 Sbaglia col rovescio Troicki, forzato dal back di rovescio di Andy.

6-3 0-0 Ad-40 Ace di Murray.

6-3 0-0 40-40 Stecca Troicki col dritto. Palla out e primo game ai vantaggi.

6-3 0-0 30-40 Brutto errore di Murray col dritto. Stavolta il nastro aiuta il serbo. Palla fuori e break point.

6-3 0-0 30-30 Buona soluzione di dritto di Troicky. Murray non trova la palla e manda in rete.

6-3 0-0 30-15 Nastro scozzese. Aggiusta la palla a Murray che chiude col dritto.

6-3 0-0 15-15 Prima di servizio di Murray, poi Troicki rende pan per focaccia allo scozzese e li infila con la palla corta.

10-2 per Murray dalla ripresa del match! Serbo in totale confusione dopo la sospensione del match. 30 minuti giocati ieri, solo 10 oggi.

6-3 Doppio fallo sciagurato di Troicki che abbandona il primo set giocando tre game sciagurati.

5-3 40-15 Ancora la smorzata stavolta di rovescio. Ingiocabile Murray in questo inizio di partita.

5-3 30-15 Ace per il serbo, che si scuote.

5-3 30-0 Servizio e grave errore di Troicki al volo, che da due passi manda in rete.

5-3 15-0 Splendido Murray, si apre il campo con il cross dritto, poi magnifico ricamo con la palla corta.

5-3 Il nastro non aiuta Troicki, trascinando fuori il suo rovescio. Il serbo sembra fuori dal match

4-3 40-0 Sempre la prima, stavolta esterna da destra. Stesso risultato.

4-3 30-0 Prima vincente centrale. Non risponde Troicki.

4-3 15-0 Servizio, dritto e volèe a rete per Murray.

4-3 PASSANTE CON IL LOB DI MURRAY! TROICKI NON CHIUDE LA VOLEE E SI PORTA AVANTI NEL PRIMO SET!

3-3 Ad-40 Bellissima palla corta di Murray. Altra palla break.

3-3 40-40 Gran prima esterna di servizio. Salvata la palla break.

SI PARTE! SERVIZIO TROICKI!

Il palleggio di Andy Murray. Troicki si presenta con gli occhiali da sole.

Questo il programma della giornata conclusiva. Qualora dovesse tenere il tempo, alle 15.15 si giocherà la finale.

12.05 Ecco i due tennisti all'ingresso in campo prima di iniziare il riscaldamento.

12.00 Ci siamo! Tornano in campo Andy Murray e Viktor Troicki per la terza volta dopo la sospensione di ieri sera. Breve riscaldamento di cinque minuti e poi si partirà! Ricordiamo che il serbo dovrà servire subito la prima di servizio sulla palla break nel settimo gioco del primo set.

11.45 Ultimi preparativi in vista dell'inizio del match, che prenderà il via tra una ventina di minuti. Tra un quarto d'ora l'ingresso in campo dei tennisti.

11.35 Le condizioni del campo centrale del Queen's di certo non sono perfette, ma potrebbe andar peggio.

11.30 Questo il punto più bello dei primi sei game della gara giocata ieri. Lo mette a segno Murray, che vola 0-30 nel settimo game.

11.20 Anche Troicki si scalda. Interessante sarà vedere la tenuta della sua spalla sinistra dopo la rovinosa caduta di ieri poco prima che il match si fermasse.

11.10 Si scalda Andy Murray sui campi laterali al centrale, anche se il tempo non promette nulla di buono.

11.00 Eccoci di nuovo collegati con il centrale del Queen's dove tra un'oretta scenderanno in campo Andy Murray e Viktor Troicki per continuare il match interrotto ieri sera causa pioggia.

La semifinale andrà in scena alle 12 italiane, le 11 orario londinese. La finale, qualora dovesse giocarsi, non prima delle 15:30 ora italiana.

19.45 "Play suspended for this evening with new order of play to follow". Questo il messaggio apparso sempre tramite il profilo twitter ufficiale del torneo, che annuncia la fine della gara per quanto riguarda questo pomeriggio. Gara ufficialmente rinviata a domani, domenica!

19.20 ULTIMO AGGIORNAMENTO: L'ULTIMO CONTROLLO PRIMA DELL'EVENTUALE SOSPENSIONE DEFINITIVA AVVERRA' ALLE 19.45!

19.15 A breve ulteriori aggiornamenti sul match. Questo il cielo che copre il centrale del Queen's.

19.05 Non sembra esserci bisogno di attendere l'ufficialità del rinvio. Questa la situazione attuale al Queen's.

19.00 Questo l'infortunio di Viktor Troicki nel punto immediatamente precedente alla sospensione.

18.52 Messaggio ufficiale del torneo, tramite twitter, che rivedrà la situazione metereologica alle 19.15.

18.46 Le immagini che non volevamo vedere. La pioggia bagna il Queen's. Tornano ad aprirsi gli ombrelli.

Torna la pioggia! Niente da fare! Si ritorna negli spogliatoi dopo un breve passaggio in campo.

18.38 Tornano in campo i giocatori! Un paio di minuti e si riparte! Brevissimo riscaldamento e si torna a giocare.

18.35 Si lavora intensamente per asciugare il più possibile il campo. Pioggia breve e non tanto intensa.

Sarà interessante anche capire come tornerà il serbo dopo il trattamento alla spalla sinistra ricevuto nell'interruzione.

18.30 Si riparte in 10 minuti. Pioggia finita e campo che va via via asciugandosi.

18.25 Queste le immagini live dal centrale del Queen's

18.20 COMUNICAZIONE UFFICIALE! MATCH SOSPESO SUL 3-3 E VANTAGGIO MURRAY SUL SERVIZIO DEL SERBO.

Interruzione momentanea per pioggia. I giocatori restano in campo, ma sugli spalti si vedono i primi ombrelli.

Troicki ferma il match e prima di servire chiama l'arbitro per fargli notare l'impraticabilità del campo.

Inizia anche a piovere, mentre Troicki sembra riuscire a riprendere e torna in campo.

Sembra essergli uscita la spalla sinistra. Si ferma e chiama l'intervento del fisioterapista il serbo.

Incredibile punto. Troicki manda Murray a giocare una risposta larghissima, poi lo chiama a rete con la palla corta che Andy recupera, ma il serbo scivola prima di giocare la volèe.

3-3 Ad-40 Ancora palla break! Ma si fa male Troicki! ALLA SPALLA! ROTOLA A TERRA!

3-3 40-40 Sbaglia ancora Troicki col dritto. Ma salva ancora con l'ace.

3-3 40-40 Salva anche la terza il serbo, col servizio, poi rovescio e smash.

3-3 Ad-40 Terza palla break. Buon rovescio di Murray che forza l'errore del serbo.

3-3 40-40 Servizio e volèe a rete. Salvata ottimamente la palla break numero due.

3-3 Ad-40 Altro errore di Troicki col dritto, che finisce lungo

3-3 40-40 Sbaglia Murray col dritto. Errore non forzato dello scozzese.

3-3 40-30 Palla break per Murray, che Troicki difende con la seconda.

3-3 30-15 Buona seconda del serbo che Murray non riesce a mandare oltre la rete.

3-3 30-0 Gran recupero di Murray che sale con suo gioco e recupera una palla corta del serbo che poi sbaglia la volèe. Attenzione.

3-3 Altra prima di servizio, Troicki risponde al centro del campo, Murray chiude con il dritto a sventaglio.

2-3 40-0 Prima violenta esterna non ritornata.

2-3 30-0 Gran colpo in contropiede di Murray di rovescio, con Troicki che manda in rete il back in recupero.

2-3 15-0 Altro ace di Murray.

2-3 Ace di Troicki. Si torna sul servizio di Murray.

2-2 15-40 PASSANTE LEGGERMENTE LARGO DI MURRAY CHE INDOVINA IL LATO DELLO SMASH DI TROICKI MA SBAGLIA DI POCO!

2-2 15-30 Gran vincente di dritto lungoriga per Troicki.

2-2 15-15 Prova con la smorzata il serbo, ma Murray recupera e costringe Troicki a chiudere lungo il cross col dritto.

2-2 0-15 Serve bene e colpisce col dritto Troicki che non trema in questi primi punti.

2-2 Demi-Volèe del serbo a rete sul passante di rovescio di Murray che finisce di poco larga e permette allo scozzese di tenere il servizio.

1-2 40-30 Spettacolare giocata di Troicki, che col rovescio si apre il campo per poi chiudere con al volèe a rete di tocco. Bellissimo.

1-2 40-15 Buon attacco col dritto di Troicki, che chiude con lo smash.

1-2 40-0 Servizio e dritto. Non si gioca sulla prima di Andy.

1-2 30-0 Servizio e gran volèe corta di Murray che finta lo smash e chiude.

Murray al servizio nel secondo game del match

1-2 Ace del serbo, il primo del match.

1-1 30-40 Prova il vincente lungoriga Andy, con la palla che si ferma sul nastro.

1-1 30-30 Gran risposta di Murray, col rovescio, con i piedi in campo. Troicki non riesce a rimandare dalla parte di campo dello scozzese.

1-1 15-30 Serve and volley perfettamente eseguito.

1-1 15-15 Buona prima esterna del serbo. Risposta in rete.

1-1 15-0 Errore col dritto di Troicki, che dopo uno scambio da fondo campo manda lungo.

1-1 Altra prima, altra risposta in rete di Troicki.

0-1 40-15 Prova il passante in corsa Murray, con la palla che finisce leggermente lunga.

0-1 40-0 Altra gran prima, che Troicki non risponde.

0-1 30-0 Servizio vincente non ritornato di Andy.

0-1 15-0 Ace di Murray che spazzola la riga.

0-1 Tiene a trenta il servizio il serbo, grazie ad un altro errore di Murray.

15-40 Errore col dritto di Murray.

15-30 Eccolo lo scambio, ed ecco il primo punto di Murray, che accelera col rovescio forzando l'errore di Troicki.

0-30 Prima il servizio vincente del serbo, poi il rovescio. Primi due punti senza scambio.

SI PARTE! TROICKI AL SERVIZIO!

17.42 Sono appena entrati in campo sul centrale del Queen's Andy Murray e Viktor Troicki.

Questo il campo centrale in attesa dell'ingresso in campo di Andy Murray che dovrebbe arrivare a momenti.

Spettatore d'eccezione al Queen's.

17.40 Questo uno dei colpi migliori di Andy Murray dell'intero torneo. Godiamoci questo passante di Andy in corsa.

17.35 Queste le parole di Andy Murray al termine della gara contro Muller.

17.30 E CHIUDE COL SERVIZIO ANDERSON! PRIMA FINALE IN CARRIERA SULL'ERBA PER IL SUD AFRICANO CHE SI IMPONE SU SIMON E CONFERMA LA SUA CRESCITA! ANDERSON CHE FA PAURA IN OTTICA WIMBLEDON!

17.26 ARRIVA IL BREAK DI ANDERSON! ANCHE NEL TERZO SET ARRIVA IL BREAK DEL SUD AFRICANO CHE SALE 5-3 E SERVE PER IL MATCH E LA FINALE AL QUEEN'S!

17.20 Torneo del Queen's che ha visto uscire prematuramente due dei top player del torneo. Uno era il russo Grigor Dimitrov, eliminato proprio da Muller in ottavi, mentre il secondo, che era il favorito numero uno alla conquista del torneo dopo la vittoria al Roland Garros era Stan Wawrinka, eliminato clamorosamente da Anderson.

17.10 E' ancora in corso la prima semifinale che vede opposto Kevin Anderson a Gilles Muller. Dopo un ottimo inizio del sud africano, che ha vinto il primo set e sembrava avviato anche nel tie break del secondo alla vittoria, la rimonta di Simon, che ha vinto il secondo parziale e sta battagliando anche nel terzo.

17.00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della seconda semifinale del torneo Atp del Queen's, uno dei tornei Atp 500 di preparazione a Wimbledon. Nel secondo match di giornata, dopo la sfida tra Anderson e Simon, si affrontano sul centrale Andy Murray e Viktor Troicki. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, il più cordiale augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Andy Murray resta in corsa, da favorito. Nel pomeriggio, al Queen's, il britannico fatica non poco per superare il lussemburghese Gilles Muller e accedere così alla semifinale in programma quest'oggi. Murray concede il primo set, 63, si riscatta dominando il tie-break del secondo, per poi chiudere al terzo. Murray, reduce dai successi sulla terra di Monaco e Madrid e dalla semifinale al Roland Garros con Djokovic, attende un avversario scomodo, il serbo Viktor Troicki.

L'ascesa in classifica di Troicki è continua e nelle ultime settimane il serbo si è mantenuto a un livello di primo piano. Sull'erba, una sconfitta con Nadal a Stoccarda, al termine di un cammino comunque positivo. Nei quarti, per il serbo, affermazione in due set, 76 63, contro il bombardiere americano Isner, una riprova della bontà del ragazzo, non più giovanissimo (29 anni).

Per arrivare in semifinale Andy Murray ha battuto nei primi due match Lu e Verdasco con un netto 2-0, mentre ieri come già detto ha sofferto più del previsto per avere la meglio, in tre set, di Muller. Molto più complicato il cammino di Viktor Troicki, che già in primo turno ha evitato l'eliminazione battendo in tre set Mathieu. 2-1 anche contro Marin Cilic, prima di battere agevolmente ieri John Isner, dando ulteriore conferma della qualità del suo tennis e del suo stato di forma attuale.

"E’ una gran cosa passare un lungo periodo a casa, ma per un atleta è importante soprattutto restare sulla giusta strada. La possibilità di gustare cibo fatto in casa, mangiare tutto ciò che vuoi, guardare tutta la tv che vuoi, avere i tuoi amici attorno e uscire con loro, sono cose buone mabisogna fare attenzione. Soprattutto quest’anno perché con la settimana extra tra Roland Garros e Wimbledon e la Davis Cup subito dopo, starò a casa per circa sette settimane. Tolto quando mi infortunai alla schiena, è il periodo più lungo che ricordi. È importante ricordarsi che ci sono molti match e tornei da preparare, e subito dopo inizia l’estate americana".

"Una delle cose migliori riguardo il viaggiare è che puoi sempre provare nuovi cibi, ma non c’è niente come essere a casa e poter mangiare le cose che davvero ami. Quando torno da un viaggio,la prima cosa che cerco in frigorifero sono gli yogurt alla frutta. Sono senza lattosio, ma non è per quello che li mangio; semplicemente, adoro il loro sapore. Qualche volta mi fermerò a prendere qualcosa tornando a casa, ma mia suocera è andata al supermarket quando è stata da noi l’ultima volta per qualche giorno, quindi il frigo è ben rifornito!".

Sei le vittorie di Andy Murray nei confronti di Troicki nei sei incontri fin qui disputati. Ciò nonostante il serbo è una delle sorprese del 2015. Uno solo l'incontro fin qui giocato sull'erba, a Wimbledon, nel 2009, finito con un netto 6-2, 6-3, 6-4. Negli altri incontri, quasi tutti si sono chiusi con la netta vittoria di Andy che non ha concesso nemmeno un set al serbo, fatta eccezione per il Roland Garros del 2011, quando la gara finì al quinto set.