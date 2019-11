Live Errani - Krunic, secondo turno Wimbledon 2015 (1-2)

Sara Errani - Aleksandra Krunic = 1-2 (3-6, 7-6 (2), 2-6)

Per questa sera è davvero tutto. Ricordandovi il 1-2 (3-6, 7-6 (2), 2-6) con il quale la Krunic ha battuto la nostra Errani, Andrea Bugno e la redazione tennis di Vavel vi danno appuntamento a domani col tennis di Wimbledon!

Finisce così al secondo turno l'avventura di Sara Errani, mentre Aleksandra Krunic miete la seconda vittima illustre italiana. Dopo Vinci, batte anche Errani, a fatica, e se la vedrà al terzo turno contro Venus Williams!

Un match infinito, il secondo di seguito per la bolognese, che paga la stanchezza del match di lunedì, ed anche la poca incisività con il servizio. Al cospetto degli handicap, il solito cuore, immenso, della felsinea, che ha recuperato il secondo set quando oramai sembrava perso, non mollando mai la gara se non quando era davvero chiusa nel terzo parziale!

3-6 7-6 2-6 LA CHIUDE LA KRUNIC! SBAGLIA SARA, CHE METTE IN LUNGORIGA IL RECUPERO A RETE! ESCE A TESTA ALTA LA BOLOGNESE DA WIMBLEDON, CONTRO UN'AVVERSARIA DAVVERO NIENTE MALE PER L'ETA' CHE HA E CHE E' ALLA PRIMA APPARIZIONE AL TORNEO DI WIMBLEDON!

3-6 7-6 2-5 40-Ad Grande risposta vincente della serba!

3-6 7-6 2-5 40-40 GRANDE RECUPERO DI SARA CHE NON MOLLA! LA KRUNIC SI ESPONE AL DRITTO DELLA BOLOGNESE, CHE LA COGLIE IN CONTROTEMPO.

3-6 7-6 2-5 40-Ad Attacco di rovescio della Krunic sul rovescio di Sara che non passa. Altra palla match.

3-6 7-6 2-5 40-40 SCAMBIO DURISSIMO! QUASI VENTI COLPI, PRIMA CHE LA KRUNIC FALLISCA CON IL ROVESCIO!

3-6 7-6 2-5 40-Ad Passante di dritto della serba. Prima palla match!

3-6 7-6 2-5 40-40 Grande cross col dritto della serba che si apre il campo e chiude la voleè.

3-6 7-6 2-5 40-30 Grande drop shot della Krunic. Eseguito perfettamente.

3-6 7-6 2-5 40-15 con l'aiuto del nastro Sara conquista il punto su un dritto che cade nel campo della serba.

3-6 7-6 2-5 15-15 Spinge Sara da fondo campo. In rete il rovescio della serba.

3-6 7-6 2-5 0-15 Allo scoccare delle due ore la serba piazza l'ennesimo vincente in risposta.

3-6 7-6 2-5 La Krunic sopravvive alla palla break e si porta avanti, a un passo dal chiudere la sfida.

3-6 7-6 2-4 40-40 Ricominciano a entrare le prime, punti pesantissimi.

3-6 7-6 2-4 30-30 Rovescio ad aprire il campo, poi dritto per spiazzare!! La nostra azzurra è dura a morire!

3-6 7-6 2-4 15-15 Si fa attaccare Sara dopo aver conquistato il primo punto. Game quasi decisivo.

3-6 7-6 2-4 Turno di servizio MAGISTRALE della Errani stavolta!! A zero la Krunic!!!

3-6 7-6 1-4 3o-0 Inizia il sesto game del terzo set con un rovescio fatto alla grande e poi con il nastro amico Sara!

Giusto per rendere l'idea: in media con la prima Sara fa 81 o 67 miglia orarire, la Krunic 84 e 101. Sta sganciando bombe la Serba.

3-6 7-6 1-4 Game ancora della Krunic, al servizio veramente letale.

3-6 7-6 1-3 15-40 Due prime paurose della Serba, in enorme difficoltà Sara ora.

3-6 7-6 1-3 15-15 Prima dentro della Krunic e poi bravissima la Errani a restare in vita con un buon dritto.

3-6 7-6 1-3 CONTRO-CONTROBREAK. Smorzata vincente per l'ultimo punto della Krunic.

3-6 7-6 1-2 15-40 Palla-break stavolta per la Serba! Nessuno tiene più il servizio!!

3-6 7-6 1-2 0-30 La Krunic determinatissima!! Risposta decisa col dritto e poi smash dopo un po' di palleggi volanti.

3-6 7-6 1-2 CONTROBREAK SARA ERRANI! Gestione eccellente del game!!

3-6 7-6 0-2 40-15 RISPOSTA PERFETTA SULLA SECONDA! DUE PALLE PER IL CONTROBREAK!

3-6 7-6 0-2 15-15 Sara parte bene trovando il punto, ma la serba trova un angolo quasi impossibile col dritto.

3-6 7-6 0-2 Spettacolare passante della Krunic che si prende il break! Velocissima a muoversi sul campo la serba, ed ora la Errani deve inseguire.

3-6 7-6 0-1 30-30 Controllo impeccabile dello scambio da parte della Krunic, non riesce a opporsi Sara!

3-6 7-6 0-1 30-0 Non entrano le prime ma Sara se la cava alla grande! Ottimo incrocio che mette fuori gioco l'avversaria.

3-6 7-6 0-1 Dritto che finisce in corridoio, che peccato! Primo game contesissimo ma della Krunic!

3-6 7-6 0-0 40-40 Ancora parità grazie a una eccellente volée dopo un rovescio complicato da parte della serba.

3-6 7-6 0-0 40-40 Palla break non sfruttata dalla Errani, rischio enorme della Krunic.ì che se la cava forzando l'errore dell'avversaria.

3-6 7-6 0-0 40-30 Smash e rovescio, anche un po' sfortunata la nostra azzurra negli ultimi due scambi.

3-6 7-6 0-0 30-15 Ottimo apertura di Sara sul servizio della Krunic.

Grandissimo tie break di Sara,ma anche secondo set in generale, dove Sara ha messo in campo l'83% di prime, vincendo il 73% dei punti con la prima, il 54% con la seconda. E' scesa clamorosamente invece la percentuale della serba, che ha ottenuto solo il 40% con la seconda di servizio! GARA RIBALTATA DALLA BOLOGNESE! AVANTI SARA!

3-6 7-6 (2) CHIUDE SARA A RETE! SI VA AL TERZO!

6-2 Sbaglia ancora la serba! Errani ha quattro set point!

5-2 Spinge col rovescio la bolognese! Sbaglia la Krunic!

4-2 Si cambia campo sul dritto e smash della serba.

4-1 Servizio esterno della Errani. Risponde in rete la serba.

3-1 SCAMBIO INFINITO! LO VINCE SARA COL ROVESCIO LUNGORIGA! FANTATSICO!

2-1 PASSANTE DI ERRANI! CROSS STRETTO DI DRITTO E MINIBREAK!

1-1 Servizio e dritto in contropiede della Krunic. Ben fatto dalla serba.

1-0 Sbaglia col rovescio la serba.

3-6 6-6 Prima esterna non risposta dalla Errani e si va al tie-break!

3-6 6-5 0-40 Grande attacco di rovescio della serba, che costringe Errani al passante, che termina però in rete.

3-6 6-5 0-15 CHE PUNTO DELLA KRUNIC! IN RECUPERO, DOPO IL BACK DELLA ERRANI SULLA RIGA, CHIUDE COL DRITTO!

3-6 6-5 Tiene il servizio Sara che si garantisce il tie break! Dritto in cross che Krunic manda in rete.

3-6 5-5 40-30 Gran punto di Sara che si apre il campo col dritto e chiude con lo schiaffo a volo.

3-6 5-5 30-30 Sale di livello il match. Vincente di Errani da una parte, risponde la Krunic col rovescio dall'altra!

3-6 5-5 15-0 Smorzata della Krunic, contro-smorzata della Errani! Che punto di Sara!

3-6 5-5 Cosa ha sbagliato Sara! La voleè tutta sola a campo aperto si ferma solo sul nastro.

3-6 5-4 40-Ad Sbaglia in risposta Sara col dritto.

3-6 5-4 40-40 Gran prima centrale della serba, sulla riga. Annullata la palla set.

3-6 5-4 40-30 SET POINT ERRANI! CON IL DRITTO IN CONTROTEMPO!

3-6 5-4 30-30 Aggressiva Sara in risposta! Adesso a due punti dal secondo set.

3-6 5-4 15-30 Spinge ancora con il servizio la numero novanta del mondo, che chiude col dritto sulla riga.

3-6 5-4 15-15 Sbaglia col dritto la Krunic in uscita dal servizio!

3-6 5-4 Sbaglia col dritto la serba! Tiene il servizio Errani!

3-6 4-4 Ad-40 Sbaglia col rovescio Krunic!

3-6 4-4 40-40 Sbaglia incredibilmente Krunic col dritto! Errani trova il rovescio in controtempo! Annulla anche la seconda Sara!

3-6 4-4 30-40 Bene Errani, prima col dritto lungoriga, poi col rovescio.

3-6 4-4 15-40 Ancora col dritto vincente! La serba conquista due palle break.

3-6 4-4 15-30 Attacca col dritto lungoriga la bolognese. Sbaglia col rovescio la serba.

3-6 4-4 0-30 Rovescio vincente in contropiede! Soffre Sara.

3-6 4-4 0-15 Aggressiva adesso la serba, che conquista il punto forzando l'errore di Sara in recupero.

3-6 4-4 Ancora prima esterna della serba vincente. Deve tenere adesso Sara col servizio!

3-6 4-3 40-15 Settimo ace della Krunic per il 40-0, poi Sara è aggressiva in risposta e col rovescio la serba mette in corridoio.

3-6 4-3 0-30 Profonda la palla di Sara, ma la serba si apre bene il campo con il rovescio.

3-6 4-3 0-15 Ace esterno della Krunic.

3-6 4-3 INCISIVA COL ROVESCIO SARA! CHE SI SCUOTE E SALE 4-3!

3-6 3-3 40-15 Cosa sbaglia Sara, a campo aperto. Aveva tutto lo spazio per chiudere il punto ed il game.

3-6 3-3 40-0 Sbaglia in rispota la serba.

3-6 3-3 30-0 Gran Punto di Sara che chiude col dritto! Chiama il falco la Krunic, ma la palla è buona!

3-6 3-3 15-0 Dipinge il campo adesso Sara! Col dritto si apre il campo, chiude a rete.

3-6 3-3 IL CONTRO BREAK! A ZERO DI ERRANI! CHE CHIUDE CON LA VOLEE!

3-6 2-3 40-0 Aggressiva sulla risposta Sara! Tre palle del contro break.

3-6 2-3 30-0 Con il rovescio! Gran punto di Sara che si apre il campo col dritto all'incrocio delle righe e chiude dalla parte opposta.

3-6 2-3 15-0 In rete il back della serba. Primo punto per Sara che deve ritrovare fiducia.

3-6 2-3 Passa ancora la Krunic! Con l'aiuto della rete. Anche sfortunata Sara!

3-6 2-2 30-40 Si salva con la contro palla corta la Errani. Krunic aveva provato in risposta con il back.

3-6 2-2 15-40 Il passante di Krunic con il rovescio. Attacca ancora Sara col cross, passa la serba.

3-6 2-2 15-30 Spinge col rovescio Krunic. Sbaglia Sara.

3-6 2-2 15-15 Chiude bene a rete Errani. Buone le due volèe col dritto.

3-6 2-2 0-15 Gran cross di dritto della Krunic.

3-6 2-2 Sbaglia Sara a rete dopo una buona palla corta, che la Krunic aveva recuperato.

3-6 2-1 40-Ad Altro ace esterno della serba. Che si salva da una situazione pericolosissima.

3-6 2-1 40-40 Salvata benissimo col dritto dalla Krunic.

3-6 2-1 40-30 Forza sulla seconda Sara, ma mette lungo di poco. C'è però una seconda palla break.

3-6 2-1 40-15 Sbaglia col rovescio la Krunic, due palle break!

3-6 2-1 30-15 Ottima palla corta di Sara. Scivola la Krunic.

3-6 2-1 15-15 SPINGE ERRANI! COL DRITTO LUNGORIGA PRIMA, CHIUDE CON IL ROVESCIO!

3-6 2-1 0-15 Ottimo lob di Sara che coglie di sorpresa la Krunic, che si salva però col dritto.

3-6 2-1 Errore di dritto della Krunic che mette in rete! Ancora avanti Sara.

3-6 1-1 40-0 Sbaglia una facile volèe la Krunic.

3-6 1-1 30-0 Gran rovescio lungoriga di Sara, che esce bene dal servizio e piazza il vincente.

3-6 1-1 Grande game di servizio della serba, che mette sempre la prima e forza Sara all'errore.

3-6 1-0 15-30 Secondo ace, esterno della Krunic.

3-6 1-0 15-15 Altro ace della Krunic.

3-6 1-0 15-0 Lob in recupero e passante col dritto. C'è la Errani.

3-6 1-0 Spinge col rovescio Errani, esce dallo scambio col back la Krunic, che mette in rete. Ferma l'emorragia la bolognese che dopo sei game di fila torna avanti nel secondo set.

3-6 0-0 40-15 GRAN PUNTO DI SARA! PRIMA SI APRE IL CAMPO, POI CON IL BACK DI ROVESCIO FORZA L'ERRORE DELLA SERBA!

3-6 0-0 30-15 Grande risposta della serba sulla prima esterna di Errani.

3-6 0-0 30-0 Spinge Sara! Da fondo campo, col dritto prima, col rovescio infine, costringendo Krunic all'errore.

3-6 0-0 15-0 Buona prima esterna e rovescio a chiudere il punto.

Troppo poco incisivi i servizi di Sara Errani, che soffre la pressione dell'avversaria in risposta. Deve scuotersi Sara!

3-6 GRAN DRITTO DELLA KRUNIC CHE CONQUISTA IL PRIMO PARZIALE!

3-5 30-40 Attacco di Errani sul dritto della serba, che passa puntualmente.

3-5 30-30 Ottima prima. Si salva da una brutta situazione la Krunic.

3-5 30-15 Bellissimo attacco di Sara con il back di rovescio ad uscire. Chiude con la volèe!

3-5 15-15 Che voleè di Errani! Di tocco, col rovescio, mette una pezza al passante fantastico della Krunic.

3-5 0-15 Lunga la risposta di Sara. Buona prima centrale.

3-5 Sbaglia col back di rovescio Sara, quinto game di fila!

3-4 40-Ad Altra palla break da fronteggiare per Sara. Spinge col rovescio ma non chiude, esponendosi al passante della Krunic.

3-4 40-40 Ancora una prima troppo lenta condiziona lo sviluppo del punto di Sara, che sbaglia in recupero.

3-4 40-40 Buona risposta lungoriga stavolta con il rovescio della serba.

3-4 40-30 Ancora errore con il dritto in risposta della Krunic.

3-4 30-30 Buono schema per Sara. Servizio esterno e rovescio lungoriga.

3-4 15-30 Finalmente un errore in risposta della serba. Lunga con il rovescio.

3-4 0-30 Anche con il passante di rovescio la Krunic. Stavolta aveva fatto tutto bene Sara, attaccando sul rovescio della serba.

3-4 0-15 Si difende bene Errani, ma la Krunic è sensazionale nel chiudere il punto a rete dopo una palla corta in recupero di Sara.

13-2 il parziale dei punti per la serba in questi ultimi quattro giochi, che hanno visto l'azzurra poco aggressiva rispetto ai primi giochi del match.

3-4 ACE! LA KRUNIC CHIUDE UN PARZIALE DI 4-0!

3-3 0-40 Troppo remissiva e rinunciataria adesso Sara, che sbaglia anche col back.

3-3 0-30 Prende subito il centro del campo la Krunic, che col dritto in controtempo ottiene un gran punto.

3-3 0-15 Sul velluto adesso la serba. Servizio e rovescio vincente.

3-3 ALTRO BREAK! Questa volta la palla corta dalla risposta della Krunic vale il punto.

3-2 15-40 Brutto errore di Sara col rovescio, due palle per il secondo break di seguito.

3-2 15-30 GRANDE ROVESCIO DELLA KRUNIC! LUNGORIGA, BELLISSIMO!

3-2 15-15 Gran punto! Le due tenniste si sfidano a forza di cross col dritto. La prima che cambia gioco, la Krunic, sbaglia di un'inezia lungoriga.

3-2 0-15 Gran dritto di Krunic in risposta alla solita seconda di Sara molto, troppo debole.

3-2 Ancora con il servizio la serba tiene il game a quindici abbastanza tranquillamente, per la prima volta nel match. Sbaglia la voleè Errani nell'ultimo punto. La prima discesa di Sara a rete.

3-1 0-30 Due prime di servizio non risposte da Errani. Lunghe entrambe.

3-1 Recupera uno dei due break la serba. Male in questo caso Errani con il servizio.

3-0 40-40 Forza con il rovescio alla ricerca del vincente la Krunic, ma trova soltanto la rete.

3-0 40-Ad Ancora con il back di rovescio che spazzola la riga la Krunic punisce Errani in recupero. Seconda palla break.

3-0 40-40 Gran punto di Sara, che si apre il campo col rovescio lungoriga, e chiude dalla parte opposta col dritto.

3-0 30-40 Molto meglio durante lo scambio la palla corta, che frutta la palla break per la serba.

3-0 30-30 Terzo drop shot da risposta e terzo errore della Krunic.

3-0 15-30 La seconda sempre debole invoglia la serba a prendere in mano lo scambio, e quasi sempre ottiene anche il punto. Questa volta col dritto.

3-0 15-15 Molto brava in recupero Errani, che costringe la Krunic a fare il punto più volte, forzandola all'errore.

3-0 Sbaglia ancora col rovescio la Krunic, che non è entrata in partita!

2-0 Ad-40 Terza palla break. Palla corta di Errani che forza all'errore la serba.

2-0 40-40 Ancora annullata col dritto lungoriga la seconda palla break del game, che Sara aveva conquistato con un ottimo cross di dritto.

2-0 40-40 Gran dritto a sventaglio ad aprire il campo, chiude il punto con il rovescio.

2-0 Ad-40 Ancora palla break! Sbaglia in uscita dal servizio la serba, molto nervosa.

2-0 40-40 Ancora in rete la palla corta della Krunic, altro game ai vantaggi.

2-0 30-40 Ace della Krunic, alla quale viene negato il secondo dall'arbitro, Errani spinge in risposta e forza la serba all'errore.

2-0 0-30 Errore di Sara col dritto nel primo punto, bello schema della Krunic con la prima esterna ed il dritto, nel secondo.

2-0 Mantiene il vantaggio Sara, sfruttando due banali errori della Krunic.

1-0 40-40 Sprecata in malomodo, col tentativo di una palla corta dalla risposta.

1-0 30-40 Brutta palla corta di Sara, c'arriva la Krunic che la punisce. Subito palla del contro-break.

1-0 30-30 Molto aggressiva la serba in risposta, che prende subito l'iniziativa e conquista il punto.

1-0 30-15 Leggermente largo il dritto stretto della Krunic, che comandava lo scambio.

1-0 15-15 La seconda morbidissima della Errani concede spazio al vincente della Krunic.

1-0 15-0 Sbaglia la risposta Krunic, che corre a cambiare subito la racchetta.

1-0 C'E' IL BREAK! SUBITO SARA CON IL DRITTO AD INCROCIARE, BREKKA L'AVVERSARIA, CHE HA SBAGLIATO MOLTO CON LA PRIMA DI SERVIZIO E CON IL DRITTO.

Ad-40 Ancora profonda col dritto Errani. Secondo errore della Krunic di dritto.

40-40 Bello scambio. Molto prolungato da fondo campo, con la serba che sbaglia per prima col dritto. Primo game ai vantaggi.

30-40 Aggressiva sulla seconda Sara, che forza l'errore della Krunic con il rovescio.

15-40 Primo errore della naturalizzata serba, che sbaglia col back di rovescio.

0-40 Buona seconda esterna della Krunic e dritto in contropiede.

0-30 Subito molto aggressiva la serba col dritto. Due i vincenti che Errani non è riuscita a difendere.

19.52 CI SIAMO! SI INIZIA! SERVIRA' PER PRIMA LA KRUNIC!

19.48 Ultimi servizi prima dell'ultimo briefing nelle rispettive panchine e poi sarà tempo di giocare, finalmente, dopo due ore e mezza di attesa.

19.42 Entrano in campo in questo momento Sara Errani e Aleksandra Krunic, che dopo il sorteggio di rito inizieranno le fasi di riscaldamento.

Tra poco meno di un quarto d'ora è fissato l'inizio del match tra Sara Errani e Aleksandra Krunic, che a breve entreranno in campo per il riscaldamento sul campo numero 12.

19.35 Finisce in questo istante il match di Andrea Petkovic, che batte con un netto 6-3, 6-1 la colombiana Duque-Marino.

19.30 5-1 Petkovic. Annullata in poco più di un'ora la resistenza, fievole, della colombiana Duque-Marino.

19.15 3-0 pesante, nel frattempo, per Andrea Petkovic, che si avvia alla vittoria.

19.10 Adesso i risultati, con alcune sorprese, del tabellone femminile.

Pliskova Ka. (Cze) - Vandeweghe C. (Usa) 0-2

Radwanska U. (Pol) - Stosur S. (Aus) 0-2

Diyas Z. (Kaz) 2 - Sasnovich A. (Blr) 2-0

Tsurenko L. (Ukr) - Begu I. (Rou) 1-2

Keys M. (Usa) - Voegele S. (Sui) 2-1

Wickmayer Y. (Bel) - Kulichkova E. (Rus) 1-2

Sharapova M. (Rus) - Hogenkamp R. (Ned) 2-0

Bencic B. (Sui) - Friedsam A-L. (Ger) 2-1

Hantuchova D. (Svk) - Watson H. (Gbr) 0-2

19.00 Questa, invece, la cronaca del match di Milos Raonic, che ha battuto molto agevolmente Tommy Haas.

18.55 Domina nel frattempo la Petkovic sul campo numero 12. 5-2 per la tedesca.

18.50 Alcuni risultati del pomeriggio della terza giornata di Wimbledon. Partiamo con il torneo maschile.

Broady (Gbr) - Goffin D. (Bel) 0-3

De Schepper K. (Fra) - Gasquet R. (Fra) 0-3

Dimitrov G. (Bul) - Johnson S. (Usa) 3-0

Herbert P.H. (Fra) - Tomic B. (Aus) 0-3

Djokovic N. (Srb) - Nieminen J. (Fin) 3-0

Haas T. (Ger) - Raonic M. (Can) 0-3

Millman J. (Aus) - Baghdatis M. (Cyp) 2-3

Ebden M. (Aus) - Isner J. (Usa) 0-3

Kyrgios N. (Aus) - Monaco J. (Arg) 3-0

Verdasco F. (Esp) - Thiem D. (Aut) 3-2

Kudla D. (Usa) - Zverev A. (Ger) 3-1

18.40 Break e contro-break nei primi due giochi dell'incontro che precede quello di Sara Errani. Vantaggio Duque-Marino, poi la Petkovic pareggia subito i conti.

18.35 In campo femminile, invece, il match più importante vedeva impegnata Maria Sharapova contro l'olandese Hogenkamp. Questa la cronaca della gara.

18.25 Il primo match che vi raccontiamo è quello andato in scena sul Campo Centrale tra Novak Djokovic e Jarko Nieminen, chiusosi con un netto 3-0 per il serbo. Ecco la cronaca, che potrete leggere cliccando qui.

18.15 In attesa che inizi il match tra la Duque-Marino e la Petkovic sul campo numero 12, andremo ad analizzare tutte le gare del pomeriggio, fornendovi le cronache dei match più importanti che si sono fin qui giocati.

18.10 Come era prevedibile, il match in corso tra l'australiano Millman e il cipriota Baghdatis si è protratto a lungo, rimandando la partita della Petkovic e quella della Errani. Il match è durato quasi quattro ore e l'ha portato a casa, al quinto set, il tennista cipriota, che ha chiuso 6-4 al quinto parziale dopo essere stato sotto di due set.

18.00 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della sfida valevole per il secondo turno di Wimbledon 2015 tra la nostra Sara Errani e la serba Aleksandra Krunic. Partita non facile, con Sara che ha superato la Schiavone al primo turno, ma a fatica, mentre l'avversaria ha già ottenuto lo scalpo, in due set, dell'azzurra Vinci. Da Andrea Bugno e dalla redazione tennis di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Non facile l'esordio a Wimbledon 2015 di Sara Errani. La tennista bolognese ha superato a fatica la resistenza di Francesca Schiavone, in tre lunghissimi set. 2 ore e 18 minuti di gioco, con Errani che aveva conquistato facilmente il primo set, prima di perdere il secondo 5-7 e aggiudicarsi il terzo per 6-1, sfruttando un calo fisico e non solo della Schiavone.

La Krunic è una tennista serba, di origini e natali russi. Vanta sei titoli ITF, di cui cinque nel singolare e uno nel doppio. Il 25 aprile 2009 ha debuttato in Fed Cup in un match contro la Spagna, precisamente nel doppio insieme ad Ana Jovanović contro Lourdes Domínguez Lino e Nuria Llagostera Vives. Per quanto riguarda la sua carriera giovanile vanta una finale all'Australian Open 2009 nel doppio disputato insieme alla polacca Sandra Zaniewska. E' alla sua prima partecipazione a Wimbledon.

Questo il programma del campo numero dodici di oggi: 11:30AM 1. Urszula Radwanska (POL) v Samantha Stosur (AUS) [22] 2. John Millman (AUS) v Marcos Baghdatis (CYP) 3. Mariana Duque-Marino (COL) v Andrea Petkovic (GER) [14] 4. Sara Errani (ITA) [19] v Aleksandra Krunic (SRB). Match che dovrebbe iniziare verso le 17.30 ora italiana, ma tutto dipenderà dalla sfida tra Millman e Baghdatis, che potrebbe andare per le lunghe.

Non molto buono l'avvicinamento di Sara al torneo londinese. Oltre alla gara vinta contro la Schiavone in tre set, un solo torneo per la Errani, ad Eastbourne settimana scorsa, dove ha vinto il primo match contro la Strycova, sempre in tre set, prima di perdere contro Daria Gavrilova 6-2 al terzo.

Diverso l'approccio all'erba di Wimbledon della ventiduenne serba ma di nascita russa. Due i tornei giocati per preparare il torneo londinese, prima a Birmingham, dove ha vinto tre partite (Askew, Gibson e Watson) prima di perdere dalla Kuznetsova 2-0, e poi ad Eastbourne, dove dopo aver battuto la Smitkova ha perso sempre 2-0 dalla Hercog.

Stagione abbastanza positiva per Sara Errani, che ha già conquistato un torneo, a gennaio, a Rio de Janeiro. Buona la stagione della bolognese sulla terra rossa, che l'ha attestata attorno alla ventesima posizione del Ranking Atp. 43 le partite giocate in stagione, 29 le vittorie a fronte di 14 sconfitte. Chiaramente fa la differenza nel computo totale il conto più che positivo sulla terra (16-6), anche se sul cemento (9-7) e sull'erba (2-1), prova a difendersi come può.

Ben più equilibrato il saldo vittorie-sconfitte della serba, che in una delle prime stagioni nel seeding si attesta comunque all'ottantaduesimo posto del ranking Atp. Nessun titolo vinto, a fronte di 29 gare fin qui giocate (16 vinte, 13 perse). Bene sul cemento (7-6), meno sulla terra (4-5), ma dove la Krunic sembra esprimersi al meglio è proprio sull'erba (5-2 fino ad oggi).

Sara Errani ha superato, nel primo turno, Francesca Schiavone in tre lunghi set. Questo il commento della bolognese: "E’ stata una battaglia, soprattutto nel secondo set quando ho avuto un po’ troppa fretta sul 5-3 e ho perso di efficacia nei colpi. Poi nel terzo set sono riuscita a ricaricare le pile. È stata una partita intensa. Una partita agonisticamente accesa ma leale. Combattuta in modo positivo. Penso anche sia stata una bella partita, con diversi punti ben giocati. E poi i derby non sono mai facili".

Sara ha successivamente commentato la gara con la Krunic: "Non la conosco tanto. So che ha giocato bene all’ultimo US Open. E’ piccolina e corre molto. Roberta la conosco di più…".

Sul rapporto con l'erba di Wimbledon: "In generale sull’erba faccio molta fatica fisica, molto di più che sulla terra, e spesso nel secondo set accuso momenti di appannamento. Spesso mi capita dopo il primo set di calare nel gioco per via della fatica. E’ come se l’erba ti risucchiasse. Dopo il torneo di Eastbourne ho passato quattro giorni in cui non riuscivo a piegare le gambe, con i quadricipiti distrutti. Per fortuna che qui a Wimbledon il sole ha reso i campi più asciutti, così riesco a muovermi con più sicurezza. Per giocare su campi in erba si usano altri muscoli, e faccio davvero fatica. Quando c’è il clima umido londinese non riesco proprio a spostarmi come vorrei e questo non solo mi penalizza, ma mi costa una maggiore fatica fisica".

Infine, sul ritorno al doppio: "Per il momento penso di no. Ho bisogno di preservare le energie. Giocare il doppio ha i suoi pro e i suoi contro. E per il momento è no. Stress? No, personalmente non sento più stress per la partita che dovrò affrontare, in compenso puoi fare più trattamenti e allenarti per rimetterti in sesto. Giocare tutti i giorni singolo e doppio è dura sia fisicamente che mentalmente".